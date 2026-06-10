Felejtsd el a méregdrága bolti cseresznyét, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal

A június egyik legizgalmasabb pillanata minden évben, amikor végre beérik a cseresznye. Ilyenkor sok háziasszony már előre készül: kosár a kézbe, és irány a gyümölcsös, vagy jobb híján a legközelebbi „Szedd magad” ültetvény – legyen belőle friss nassolnivaló, lekvár, sütemény, vagy akár néhány marék a mélyhűtőbe is. És ha már cseresznye: tudtátok, hogy a szárát sem feltétlenül érdemes kidobni? Szárítás után teának is használható, egy kiváló, természetes gyógyír, amelyet nagy kár kidobni.

Az eper szezonja lassan lecseng, de néhány szedd magad kertben még mindig lehet kapni a mézédes hazai gyümölcsből. A vidéki piacokon azonban már egyértelműen új sztár vette át a főszerepet: megérkezett a cseresznye, és viszik is rendesen. A szombathelyi piacon több termelővel is beszéltünk, akik szerint összességében jól alakult az idei szezon. Egy helyi árus úgy fogalmazott: cseresznyéből most nincs hiány, még ha a szárazabb időjárás miatt a szemek valamivel kisebbek is a megszokottnál. Van azonban valami, aminek különösen örülnek a gazdák: idén jóval kevesebb a kukacos gyümölcs, mint az elmúlt években.

Nem volt ez mindig így. Tavaly a tavaszi fagyok és a kedvezőtlen időjárás alaposan megtépázták a termést, idén viszont a cseresznye mellett az alma és a dió is biztató képet mutat a termelők szerint. A piacokon jelenleg 1500 és 2500 forint között mozog a cseresznye kilója, persze a nagy szemű, roppanósabb fajtákért ennél többet is elkérhetnek. Közben a meggy is megjelent a standokon, ezért átlagosan 1800–2500 forintot kérnek kilogrammonként. Aki viszont szeretne spórolni, annak továbbra is a termelői vásárlás vagy a szedd magad akciók jelentik a legjobb megoldást. Sok helyen jóval kedvezőbb áron lehet megtölteni a kosarat, ráadásul a frissen, fáról szedett gyümölcs ízével nehéz versenyezni.

Ezért érdemes most cseresznyét enni

Ki gondolná, de világszerte mintegy 1000 cseresznyefajtát tartanak számon, különböző színnel, mérettel és ízvilággal. Egy dolog azonban közös bennük: szezonban szinte vétek kihagyni őket a menüből. Magyarországon ugyanakkor a cseresznye inkább szezonális „villanás”, mint stabil alapgyümölcs. A Központi Statisztikai Hivatal és az agrárszakmai összefoglalók adatai szerint az országban évente jellemzően 8,6–12 ezer tonna között ingadozik a cseresznye termésmennyisége, de az időjárási szélsőségek miatt ez erősen hektikus.

A hosszú távú trend sem túl kedvező: az utóbbi években a termőterület csökken, jelenleg nagyjából 2500 hektáron folyik cseresznyetermesztés Magyarországon, főként Pest, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében koncentrálódva.A termés biztonságát az is rontja, hogy az ágazat rendkívül érzékeny a tavaszi fagyokra: egyes években a kiesés akár drasztikus is lehet, míg egy jobb évjáratban 10–12 ezer tonna körül alakul a betakarítás - írta a Fruitveb.

Magyarországon kevés, Európában is hullámzó

A hazai cseresznye nemcsak kis mennyiségben terem, de külkereskedelmi szempontból sem stabil termék: az export és import is jellemzően 1,5–2 ezer tonna között mozog évente, így a piac alapvetően kiegyenlített, de kicsi volumenű. Európai szinten a legnagyobb termelők között Spanyolország, Olaszország és Görögország szerepel, de a teljes kontinens termelését is évről évre jelentősen befolyásolják az időjárási szélsőségek.

A hazai fogyasztási szokások sem segítik a „cseresznye-reneszánszt”: a KSH adatai alapján a gyümölcsfogyasztásban a cseresznye továbbra is marginális szerepet tölt be, egy főre vetítve jellemzően kevesebb mint 1 kilogramm jut évente, sok esetben 0,4–0,6 kilogrammos szinten stagnál. Ez azt jelenti, hogy miközben a cseresznye a nyár egyik legikonikusabb gyümölcse, éves szinten még mindig ritka vendég a magyar háztartásokban.

Forrás: Fruitveb

De miért is lenne érdemes ezen változtatni?

A cseresznye ugyanis tápanyagokban kifejezetten gazdag gyümölcs. A termés 78–82 százaléka víz, így a nyári hőségben természetes szomjoltóként is megállja a helyét. Ugyanakkor az édesebb fajták szénhidráttartalma magasabb lehet, ezért érdemes mértékkel fogyasztani.

A cseresznye jelentős mennyiségben tartalmaz A-, B1-, B2-, B6- és C-vitamint, valamint káliumot is, amely hozzájárul az izmok megfelelő működéséhez és segíthet megelőzni az izomgörcsöket. Emiatt különösen a nyári sportolás vagy fizikai aktivitás után lehet jó választás.

A gyümölcs antioxidáns-tartalma miatt a szakirodalom a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentésével, valamint gyulladáscsökkentő hatásokkal is összefüggésbe hozza. Emellett a természetes bioaktív anyagok hozzájárulhatnak a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez is.

A cseresznyében található bioflavonoidok a kötőszövetek védelmében is szerepet játszhatnak, így közvetetten a bőr állapotára is kedvező hatással lehetnek, lassítva az öregedési folyamatokat.

Érdekesség, hogy a gyümölcs természetes melatonint is tartalmaz, amely az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásában játszik szerepet. Emiatt egyes kutatások szerint a cseresznye rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a pihentetőbb alváshoz is.

Ezért ne dobd ki a cseresznyeszárat!

Sokan automatikusan a kukába hajítják, holott a cseresznye egyik leginkább alábecsült része éppen a szára. A népi hagyományok szerint ugyanis szárítás után teaalapanyagként is hasznosítható, és régóta része a házi gyógynövényes praktikáknak. A cseresznyeszárból készített tea a hagyományos felhasználás szerint többféle területen is bevethető:

Légúti panaszok esetén: enyhe köptetőként és nyákoldóként emlegetik, így megfázásos, hurutos időszakokban is fogyasztották.

Húgyúti támogatás: vízhajtó és enyhén gyulladáscsökkentő hatásának tulajdonítják, ezért a népi gyógyászatban felfázásos tünetek kiegészítő kezelésére is alkalmazták.

Méregtelenítő kúrák részeként: gyakran szerepel különböző „tisztító” és salaktalanító teakeverékekben, anyagcsere-serkentő hatást tulajdonítva neki.

Ízületi panaszoknál: a hagyományos felhasználás szerint reumás jellegű fájdalmak enyhítésére is használták.

Fontos ugyanakkor, hogy ezek többsége népi tapasztalaton alapuló felhasználás, nem pedig minden esetben klinikailag bizonyított hatás. Ha szeretnénk eltenni a következő szezonra, a friss cseresznyeszárat érdemes alaposan megszárítani – például egy tálcán, szellős helyen –, majd száraz, fénytől védett helyen tárolni.

Szedd magad cseresznye 2026 – országos lelőhelyek

A Gyümölcsvadász adatbázisa alapján idén is több megyében indulnak „szedd magad” és „vedd magad” cseresznyeprogramok. A szezon jellemzően május közepétől egészen június végéig tart, de az időjárás és a fagykárok miatt ez helyenként változhat.

Kisgörbő (Zala megye)

Termelő: Pétsch Guido

Szezon: 2026. május 15. – június 15.

Típus: Szedd és/vagy vedd magad

Telefon: +36 30 361 5569

Megjegyzés: erősen ajánlott bejelentkezés

Környe (Komárom-Esztergom megye)

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Termelő: Venter Mihály

Szezon: 2026. május 26. – június 13.

Típus: Szedd magad

Telefon: +36 20 215 8998

Megjegyzés: erősen ajánlott bejelentkezés

Nagyvenyim (Fejér megye)

Termelő: Venyim Gyümölcse Kft

Szezon: 2026. május 27. – június 27.

Típus: Szedd és/vagy vedd magad

Telefon: +36 20 445 2240

Megjegyzés: erősen ajánlott bejelentkezés

Gyöngyös (Heves megye)

Termelő: „Székely föld” Székely családi gazdaság

Szezon: 2026. május 31. – június 27.

Típus: Szedd és/vagy vedd magad

Telefon: +36 20 351 6391 / +36 30 232 4890 / +36 70 362 3934

Megjegyzés: erősen ajánlott bejelentkezés, Facebook kapcsolat is elérhető

Pomáz (Pest megye)

Termelő: Piliskert Kft.

Szezon: 2026. június 1. – június 30.

Típus: Szedd és/vagy vedd magad

Telefon: +36 26 325 346

Megjegyzés: erősen ajánlott bejelentkezés

Szár (Fejér megye)

Termelő: Nausch Ildikó

Szezon: 2026. június 12. – július 4.

Típus: Szedd és/vagy vedd magad

Telefon: +36 20 926 2512

Megjegyzés: telefonos bejelentkezés szükséges

Szombathely (Vas megye)

Termelő: Zoltán Czenke

Szezon: 2026. június 12. – június 18.

Típus: Szedd magad

Telefon: +36 70 881 4976

Megjegyzés: erősen ajánlott bejelentkezés

Sóskút (Pest megye)

Termelő: Dobrovolni Magdolna

Szezon: 2026. június 3. – június 15.

Típus: Szedd magad

Telefon: +36 70 543 3003

Megjegyzés: bejelentkezés nem szükséges

Érd (Pest megye)

Termelő: Görgényi Géza

Szezon: 2026. május 24. – június 11.

Típus: Szedd és/vagy vedd magad

Telefon: +36 30 586 4752

Megjegyzés: bejelentkezés kötelező

Jászberény (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Termelő: Czinege Nóra

Szezon: 2026. június 14. – június 22.

Típus: Szedd magad

Telefon: +36 30 934 9930

Megjegyzés: házhozszállítás is elérhet

Vállaj (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)