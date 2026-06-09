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Kiadták a figyelmeztetést: anyamedve sétált bocsával a nemzeti park területén
Barnamedvéket láttak kedden az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében - közölte a nemzeti park a Facebook-oldalán kedden.
Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól.
A bejegyzésben arra kérik a nemzeti park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátorozás, a bivakolóhelyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. A tájékoztatás szerint a medvékkel kapcsolatos biztonsági ajánlások elérhetők a nemzeti park weboldalán.
Az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt Szögliget és Égerszög területén, azonban anyamedvét boccsal 2017-ben, Jósvafő térségében láttak utoljára.
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