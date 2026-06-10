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Kép tűzoltókról, akik egy tűzoltócsövet tartanak a kezükben Tűzoltók tűzoltás közben
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Óriási tűz a vidéki gyárban: egész éjjel harcoltak a lángokkal, 71 embernek kellett kimenekíteni + Videó

HelloVidék
2026. június 10. 08:17

Döbbenetes éjszakára ébredtek a nyírbátoriak: hajnalban hatalmas tűz ütött ki a város egyik ipari telephelyén. A lángok miatt több mint hetven embernek kellett ideiglenesen elhagynia otthonát, miközben a környéket órákon át a tűzoltóautók szirénái verték fel.

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Június 10-én hajnalban, nem sokkal 2 óra után érkezett a riasztás egy nyírbátori csarnoképülethez, ahol nagy területen csaptak fel a lángok. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az Árpád utcában található ipari létesítmény gyulladt ki, a tűz megfékezésére pedig több településről is riasztottak egységeket. A helyszínre Nyírbátorból, Mátészalkáról, Baktalórántházáról, Nyíradonyból, Nyíregyházáról, Fehérgyarmatról és Kisvárdáról is érkeztek tűzoltók, akik több vízsugárral és vízszállító járművekkel vették fel a harcot a lángokkal. A tűz hajnalban még nem volt teljesen ellenőrzés alatt - írta a Szon.

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A helyi beszámolók és az első információk szerint a tűz a nyírbátori Tranzit-Food telephelyét érinthette. A vállalat az ország egyik jelentős baromfiipari szereplője, amely nemrég egy több mint 11 milliárd forintos fejlesztéssel bővítette nyírbátori feldolgozóüzemét.

Hetvenegy embert telepítettek ki

A tűz miatt lakosságvédelmi intézkedésekre is szükség volt. Összesen 71 embert kellett ideiglenesen kiköltöztetni a veszélyeztetett területről, őket a polgármesteri hivatalban helyezték el, amíg a szakemberek dolgoztak a helyszínen.

Nyírbátor polgármestere, Máté Antal közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a folyamatos mérések alapján a levegőbe nem került határértéket meghaladó mennyiségű káros anyag, ugyanakkor a monitoringot tovább folytatták.

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Egész éjjel dolgoztak a tűzoltók

A helyiek szerint a városon órákon át szirénázva haladtak át a tűzoltóegységek és a mentők. Többen közösségi oldalakon érdeklődtek, mi történhetett, miután az éjszaka közepén egymás után érkeztek a riasztott járművek. A tűz keletkezésének pontos okát várhatóan a hatósági vizsgálat állapítja majd meg. A károk mértékéről egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat.

A katasztrófavédelem és a helyi önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a lakosságot a fejleményekről.
Címlapkép: Getty Images
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