Óriási útfejlesztési program indul a dunántúli nagyvárosban: több mint 12 milliárd forint a keret

Több mint 12 milliárd forint értékű közlekedési infrastruktúra fejlesztési program valósulhat meg három különböző forrásból a következő egy év során Szombathelyen - közölte a vasi vármegyeszékhely polgármestere sajtótájékoztatóján szerdán.

Több mint 12 milliárd forint értékű közlekedési infrastruktúra fejlesztési program valósulhat meg egy év alatt Szombathelyen



Nemény András (Éljen Szombathely!) elmondta: a legnagyobb összegű és legteljesebb útfelújítási beruházás a TOP Plusz programban valósul meg, amelyből Szombathely 9,36 milliárd forinttal részesedik. A tervezői közbeszerzést már kiírták, ahogy ez lezárul szintén közbeszerzés keretében kiválasztják a kivitelezőt vagy kivitelezőket, számításuk szerint jövő májusban az építési munkálatok is megindulhatnak.

Kifejtette, hogy ez a beruházás nagyon sok nagy utat érint, de eddig forráshiány volt, annak ellenére, hogy megvolt az állami garancia a beruházás kifizetésére.

Az új kormánynak az Európai Unióval folytatott tárgyalásai alapján azonban azt látják, hogy a forrás is meg fog érkezni, nem kell attól tartani, hogy az állami költségvetés helyzete miatt az állami garancia ellenére a beruházás csak később tud majd megvalósulni, hiszen az uniós forrás is rendelkezésre áll - mondta.

Hozzáfűzte: az elnyert pályázati pénzből 40 utca, négy híd, két parkoló tömb, játszóterek, zöld területek újulnak meg Szombathelyen.

A polgármester tájékoztatása szerint jelenleg is zajlik egy több mint 2 milliárd forintos "közutas beruházás", amely a város három nagy útját érinti és kilenc gyalogátkelőhely megépítését is jelenti, erről szavai szerint még az előző kormányzattal állapodtak meg.

Nemény András elmondta: a harmadik 750 millió forint értékű útfelújítási csomagról a jövő héten csütörtökön dönt majd a közgyűlés, a saját forrásból megvalósuló program 54 helyszínen tartalmaz különböző járdaépítéseket, parkolófelújításokat, aszfaltozásokat, de lesznek olyan utcák is, amelyek teljesen új burkolatot kapnak. A munka egy része már egy tavalyi döntés alapján elindult, a folytatásban pedig az ősz végéig tartó intenzív munkálatok következnek - közölte sajtótájékoztatóján a városvezető.



