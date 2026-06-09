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A lány horgászbotot tart a kezében, és reméli, hogy halat fog. Horgászat a hajóról az egész családdal a nyaralás alatt.
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7 éves kislány írta át a horgásztörténelmet Ráckevén: nézzétek, mekkora gigaponty akadt a horgára!

HelloVidék
2026. június 9. 10:45

Minden idők egyik legfiatalabb rekordfogását jegyezhették fel a Ráckevei-Duna-ágon: egy mindössze 7 éves kislány egy több mint 21 kilogrammos pontyot fárasztott ki a vízből. A különleges horgászélmény Ráckevén történt, ahol a kislány saját maga kezelte a felszerelést is, mielőtt partra segítette a hatalmas halat.

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Minden idők legfiatalabb Duna-ági rekordfogását jegyezhették fel a Ráckevei-Duna-ágon: a 7 éves Péteri Csenge egy 21,14 kilogrammos, hibátlan pikkelyes pontyot emelt ki a vízből Ráckevén. A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség beszámolója szerint a különleges fogás ma reggel történt. A fiatal horgász maga csalizta fel a bojlis szereléket, egyedül dobta be a felszerelést, majd mintegy 25 perces fárasztás után, édesapja segítségével sikerült partra emelni a hatalmas halat.

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A szövetség kiemelte: a kislány teljesen aktívan részt vett a horgászat minden lépésében, ami ebben a korban ritka és különösen figyelemre méltó teljesítménynek számít. A fogásról készült bejegyzésben úgy fogalmaztak: „Pöttöm lány óriási pontya”, és gratuláltak az ifjú horgászhoz a páratlan zsákmányhoz. A Ráckevei-Duna-ág az elmúlt években is több kapitális halról adott hírt, ez a mostani azonban a szövetség szerint is kiemelkedik a fiatal horgász életkora miatt.
Címlapkép: Getty Images
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