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Tűz ütött ki egy zalakarosi szállodában: 380 vendéget kellett kimenekíteni hajnalban
Riasztó ébresztőben volt része egy zalakarosi szálloda vendégeinek hétfő hajnalban: tűz keletkezett az épület alagsorában, ezért a hotel teljes kiürítésére volt szükség. A helyszínről összesen 380 embert menekítettek ki ideiglenesen.
A zalakarosi tűzről nem sokkal hajnali fél három után érkezett bejelentés. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az alagsori mosodahelyiségben törölközők gyulladtak ki, a lángok pedig jelentős füstképződéssel jártak.
A helyszínre a zalakarosi és a nagykanizsai hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik rövid idő alatt megfékezték a tüzet. Az oltást követően nagy teljesítményű ventilátorokkal szellőztették ki az épület alagsori részét.
A biztonság érdekében a hotel teljes kiürítését rendelték el. A szálloda vendégeinek és dolgozóinak átmenetileg el kellett hagyniuk az épületet, összesen 380 ember várakozott a szabadban, amíg a szakemberek befejezték a munkálatokat.
Szerencsére a helyzetet gyorsan sikerült kezelni, így a vendégek alig több mint fél órával később visszatérhettek szobáikba. Az MTI információi szerint a szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba szállították. A tűz keletkezésének pontos körülményeit vizsgálják.
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