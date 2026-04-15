Óriási bejelentést kaptak a hazai motorosok: közel 200 kilométeres álomútvonal nyílik a Balatonnál

Új célpontot kapnak a hazai motorosok: szombaton avatják fel a közel 200 kilométeres zalai túraútvonalat, amely a Balatontól indulva hét ikonikus megállót fűz fel egyetlen nap alatt bejárható körre.

Hivatalosan is bemutatkozik a Road Wanderers Zalai Motoros Kör névre keresztelt túraútvonal, amelyet a Road Wanderers Zalai Motoros Kör alakított ki. A kezdeményezés már korábban megszületett az egyesület vezetőségében, hiszen régóta ajánlják Zala vármegyét motoros túrák célpontjaként. A kijelölést már tavaly megkezdték, az avatást azonban az időjárás miatt 2026 tavaszára halasztották – írta a Zaol.hu.

A szervezet elnöke, Molnár Edvin szerint az útvonal mintegy 200 kilométer hosszú, így egy nap alatt, kényelmes tempóban is teljesíthető. A túra hét kiemelt helyszínt érint, amelyeket táblákkal is megjelölnek. Ezeken a pontokon a különböző motoros klubok és csoportok matricákat helyezhetnek el, így idővel egyfajta közösségi lenyomattá válhat az útvonal.

Hét ikonikus megálló, közösségi emlékhelyekkel

A kijelölt pontok nemcsak turisztikai szempontból érdekesek, hanem szorosan kapcsolódnak a zalai motoros közösség életéhez is. Olyan helyszínek kerültek a listára, ahol korábban rendezvényeket tartottak, vagy amelyek a helyi motoros kultúra fontos találkozási pontjai.

A túra során érintett állomások:

Balatongyörök – Szépkilátó

Zalacsány – tópart

Tófej – Trianon park

Gutorfölde – Road Wanderers sarok

Kistolmács – elhunyt motorosok emlékhelye

Pusztaszentlászló – tópart

Zalaszentmihály – tópart

A Balatontól indul és oda is tér vissza

A szervezett túra a balatoni panorámájáról ismert Szépkilátótól rajtol. A résztvevőket szombaton 8:30-ra várják a helyszínre, ahonnan közösen indulnak útnak. Minden állomáson rövidebb pihenőt tartanak, és sor kerül az emléktáblák avatására is.

A nap végén a motorosok visszatérnek a kiindulópontra: a tervek szerint 16 óra után érkeznek vissza Balatongyörökre. Az útvonal célja nemcsak a térség turisztikai népszerűsítése, hanem egy közösségi hagyomány megteremtése is, amely hosszú távon a hazai és nemzetközi motorosok egyik kedvelt célpontjává teheti Zalát.