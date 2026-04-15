Óriási bejelentést kaptak a hazai motorosok: közel 200 kilométeres álomútvonal nyílik a Balatonnál
Új célpontot kapnak a hazai motorosok: szombaton avatják fel a közel 200 kilométeres zalai túraútvonalat, amely a Balatontól indulva hét ikonikus megállót fűz fel egyetlen nap alatt bejárható körre.
Hivatalosan is bemutatkozik a Road Wanderers Zalai Motoros Kör névre keresztelt túraútvonal, amelyet a Road Wanderers Zalai Motoros Kör alakított ki. A kezdeményezés már korábban megszületett az egyesület vezetőségében, hiszen régóta ajánlják Zala vármegyét motoros túrák célpontjaként. A kijelölést már tavaly megkezdték, az avatást azonban az időjárás miatt 2026 tavaszára halasztották – írta a Zaol.hu.
A szervezet elnöke, Molnár Edvin szerint az útvonal mintegy 200 kilométer hosszú, így egy nap alatt, kényelmes tempóban is teljesíthető. A túra hét kiemelt helyszínt érint, amelyeket táblákkal is megjelölnek. Ezeken a pontokon a különböző motoros klubok és csoportok matricákat helyezhetnek el, így idővel egyfajta közösségi lenyomattá válhat az útvonal.
Hét ikonikus megálló, közösségi emlékhelyekkel
A kijelölt pontok nemcsak turisztikai szempontból érdekesek, hanem szorosan kapcsolódnak a zalai motoros közösség életéhez is. Olyan helyszínek kerültek a listára, ahol korábban rendezvényeket tartottak, vagy amelyek a helyi motoros kultúra fontos találkozási pontjai.
A túra során érintett állomások:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- Balatongyörök – Szépkilátó
- Zalacsány – tópart
- Tófej – Trianon park
- Gutorfölde – Road Wanderers sarok
- Kistolmács – elhunyt motorosok emlékhelye
- Pusztaszentlászló – tópart
- Zalaszentmihály – tópart
A Balatontól indul és oda is tér vissza
A szervezett túra a balatoni panorámájáról ismert Szépkilátótól rajtol. A résztvevőket szombaton 8:30-ra várják a helyszínre, ahonnan közösen indulnak útnak. Minden állomáson rövidebb pihenőt tartanak, és sor kerül az emléktáblák avatására is.
A nap végén a motorosok visszatérnek a kiindulópontra: a tervek szerint 16 óra után érkeznek vissza Balatongyörökre. Az útvonal célja nemcsak a térség turisztikai népszerűsítése, hanem egy közösségi hagyomány megteremtése is, amely hosszú távon a hazai és nemzetközi motorosok egyik kedvelt célpontjává teheti Zalát.
Dráma Sajóbábonyban: éhségsztrájkra készülnek a vegyi üzem dolgozói. A helyzetet súlyosbítja, hogy a dolgozók szerint az üzemben jelenleg minimális a személyzet.
A kilencvenes évek legendás sztárpárja, Bodnár Attila és Pap Rita ma már csendesebb életet él: Ausztriából hazaköltözve otthonukat a Vas megyei fürdővárosban, Bükfürdőn találták meg.
Különleges és ritka rovarral találkoztak a természetvédők a Körös-Maros Nemzeti Park területén: a pompás nünüke egy példányát észlelték a Kis-Sárréten, Kisvátyon térségében – olyan helyen,...
A Mission: Impossible és a Top Gun sztárja, Tom Cruise ismét hazánkban dolgozik. Április elején már Budapesten is feltűnt, és a jelek szerint a Balatonnál...
Órián fogás a vidéki horgásztavon: egy nap alatt két óriás is horogára akadt a szerencsés pecásnak + Fotó
Rendkívüli fogásokról számoltak be a Tokaji Kovács-tó közösségi oldalán: egy háromnapos horgásztúra során két kiemelkedően nagy tokhal is horogra akadt.
Bár sokak számára aranyos állatnak tűnik, a mosómedve valójában inváziós faj, amely komoly természetvédelmi kockázatot jelent – hívja fel a figyelmet a Szegedi Vadaspark.
Komoly fejlesztések indulhatnak a Balaton egyik népszerű településén: Alsóörs 2026-ban látványos beruházásokkal erősíti turisztikai és infrastrukturális vonzerejét.
Súlyos bejelentés, egészségügyi vészhelyzet a vidéki nagyvárosban: 12 kilométeren át húzódik a durva szennyezés
Egészségre káros mennyiségű azbesztet mutattak ki Szombathely Oladi Platóján: a szennyezés mintegy 12 kilométernyi úthálózatot, összesen 24 utcát érint.
Aranyba borítja a hazai tájat ez a különleges virág: sietned kell, ha látni akarod, de eszedbe ne jusson hazavinni
Áprilisban aranysárgára festi a nedves tájakat a mocsári gólyahír: látványos, de mérgező növény, amely fontos táplálék a beporzóknak. Ti felismeritek?
Újabb gyilkos fertőzés is felütötte a fejét a Balatonnál: órási kihívások előtt a hazai szőlősgazdák
Nem indul könnyen az idei szezon a Balaton környéki szőlősgazdáknak: a Balatonboglári Borvidék ültetvényein már most látszanak azok a jelek, amelyek gyengébb termést vetítenek előre.
Bongor és az Elefánt is az új helyszínen lép fel: a Balaton közelébe költözik a fiatalok kedvenc fesztiválja
Új fejezet kezdődik az egyik legismertebb hazai alternatív zenei esemény életében: a Kolorádó Fesztivál 2026-ban már nem Nagykovácsiban, hanem félórányira a Balatontól rendezik meg.
A pusztulás széléről hozták vissza Gobbi Hilda egykori luxusvilláját: elképesztő titkokat rejtenek a falak + Fotók
A Dunakanyar egyik különleges kulturális emlékhelye, a Patkó-villa teljes körű felújításon esett át. A Gobbi Hilda által alapított egykori nyaraló a jövőben alkotóházként működik tovább.
Súlyos hibába szaladnak a magyar kerttulajok: ezekhez a fákhoz áprilisban tilos nyúlni, figyelmeztet a sztárkertész
De vajon ilyenkor, április elején még belefér a metszés? Mit tehetünk a szőlővel, a gyümölcsfákkal és a bokrokkal, ha kora tavasszal nem jutott rá idő?
Ez a zseniális ötlet változtatta meg az ingázók mindennapjait: mindenki a csodájára jár a vidéki vasútállomásnak
Új arculatot kapott a besnyői vasútállomás aluljárója: a korábban rideg, szürke átjárót most látványos falfestés teszi barátságosabbá. A projekt mögött helyi lakosok ötlete, önkormányzati összefogás...
Te is eteted a madarakat ezekben a hónapokban? Most közölte a madárvédelmi egyesület, sokat árthatsz nekik!
A betegség miatt a zöldike brit állománya kétmillió egyeddel csökkent, így a faj mára felkerült a veszélyeztetett madarak vörös listájára.
A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.
Gyászolnak a természetvédők: összeomlott a populáció ennél a magyar településnél, drámai a visszaesés
Megrázó számokat közölt az idei farmosi békamentésről a Tápió Natúrpark: a 2026-os tavaszi akció során mindössze 73 kétéltűt sikerült biztonságban átjuttatni a 311-es út túloldalára.
Szinte csodával határos módon menekült meg egy apró borzkölyök Kőbánya közelében: egy kiránduló család vette észre, hogy varjak támadnak egy kis állatot, és azonnal közbeléptek.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.