Egy mosómedve portréja egy nagy csőben pózolva.
HelloVidék

Váratlan betolakodók bukkantak fel a hazai erdőkben: cukinak tűnnek, de hatalmas kárt okozhatnak

HelloVidék
2026. április 14. 15:15

Bár sokak számára aranyos állatnak tűnik, a mosómedve valójában inváziós faj, amely komoly természetvédelmi kockázatot jelent – hívja fel a figyelmet a Szegedi Vadaspark.

A mosómedvéket a Pest megyei Ócsa környékén fogták be vadon a természetvédelmi szakemberek, majd a Szegedi Vadaspark fogadta be állatokat - írta közösségi oldalán a Vadaspark.

A faj Észak- és Közép-Amerikából származik, Európába az 1930-as években telepítették be, elsősorban prémhasznosítási és vadgazdálkodási céllal. Azóta azonban több országban, köztük Magyarországon is megjelent vadon élő állományuk. A mosómedvék a szökések és szándékos szabadon engedések miatt gyorsan elterjedtek, mára már Európa 27 országában észlelték őket vadon. Magyarországon az 1980-as években jelentek meg, és mára stabil, szaporodó állományuk is kialakult.

A szakemberek szerint ez azért problémás, mert az inváziós fajok kiszoríthatják az őshonos élővilágot, és felboríthatják az ökológiai egyensúlyt.

Cuki külseje mögött komoly veszély áll

A mosómedve jellegzetes viselkedése – például a „mosó” mozdulat – rendkívül fejlett tapintásérzékének köszönhető. Mancsában a szakértők szerint tízszer annyi érzékelő pont található, mint az ember tenyerében, vízben pedig ez még érzékenyebbé válik. Ez a tulajdonság rendkívül hatékonnyá teszi a táplálékszerzésben, így könnyen alkalmazkodik a városi környezethez is: gyakran kutat élelem után szemetesekben, lakott területek közelében.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a mosómedve nemcsak ökológiai, hanem egészségügyi kockázatot is jelenthet, mivel több olyan betegséget hordozhat, amely állatra és emberre egyaránt veszélyes. Éppen ezért Magyarországon 2010 óta magánszemélyek nem tarthatják, és 2016 óta az Európai Unió inváziós fajokat tartalmazó listáján is szerepel, ami tiltja a tartását és kereskedelmét. Jelenleg csak állatkertek tarthatják szigorú feltételek mellett.

Magyarországi előfordulások is vannak

A szegedi állatkertbe kerülő egyedeket korábban Pest megyei, ócsai környéken fogták be a természetvédelmi szakemberek. Az utóbbi években több helyről is jelezték jelenlétüket: vadkamerák rögzítettek példányokat Budapest környéki erdőkben, sőt, Hajdúnánás térségében kilövésre is sor került.

A szakértők szerint a faj további terjedése komoly kihívás lehet a hazai természetvédelem számára, ezért a megfigyelés és a szabályozás kulcsfontosságú.
Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:20
15:15
15:10
15:05
15:01
Pénzcentrum
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
Brutális tempóban hódítják meg a kínai autók Magyarországot: óriási meglepetés érik 2026-ban
Aranyat ér ez a tudás a modern gazdaságban: nem is gondolnád, milyen előkelő helyre került hazánk a globális toplistán
NAPTÁR
Tovább
2026. április 14. kedd
Tibor
16. hét
Április 14.
A könyvtárosok világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait
2
2 hete
Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma
3
3 hete
Évtizedes rejtély oldódott meg a Hévízi-tó körül: most kiderül, mik rejtőznek a mélyben
4
5 napja
Mielőtt beindítod a fűnyírót, állj meg egy percre: csodaszer lapul a fűben, ami még a kávét is kiváltja
5
2 hete
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 14:30
Kitálalt az anyagi helyzetéről Bodnár Attila és Pap Rita: elképesztő, milyen kevés nyugdíjból él a legendás magyar házaspár
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 13:05
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
Agrárszektor  |  2026. április 14. 14:31
Sarkvidéki fagy érte el Magyarországot: sokan rémálomra ébredtek