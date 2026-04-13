Lehúzza a rolót a Balaton egyik legismertebb borászati központja: a Balatonboglári Borgazdasági Zrt. feldolgozó üzeme június végén bezár. A legendás BB márka azonban nem tűnik...
Újabb gyilkos fertőzés is felütötte a fejét a Balatonnál: órási kihívások előtt a hazai szőlősgazdák
Nem indul könnyen az idei szezon a Balaton környéki szőlősgazdáknak: a Balatonboglári Borvidék ültetvényein már most látszanak azok a jelek, amelyek gyengébb termést vetítenek előre.
A hazai szakemberek szerint a legnagyobb gondot továbbra is az úgynevezett aranyszínű sárgaság okozza, amely nemcsak a fertőzött tőkéken, hanem sok esetben a még egészségesnek tűnő állományokon is nyomot hagy - de erről a Pénzcentrum is írt korábban. A probléma súlyosságát jelzi, hogy több gazdaságban már tavaly is ki kellett vágni fertőzött növényeket.
A balatonőszödi ültetvényeken gazdálkodó Androsics Ferenc szerint a metszés utáni állapotok sem adnak okot túlzott optimizmusra. A vesszők sok helyen gyengék, nem elég egészségesek, ami már most rányomhatja a bélyegét az idei hozamokra. A gazdák ezért most kiemelten figyelik a rügyfakadást, amely pontosabb képet ad majd a növények állapotáról - írta az Agrotrend.hu. A helyzetet súlyosbítja, hogy több, 20–30 éves ültetvényben jelentős tőkehiány alakult ki. Emiatt nemcsak pótlásokra, hanem akár teljes ültetvénykivágásokra és újratelepítésekre is sor kerülhet a következő években.
Nemcsak egyetlen betegség okoz gondot: a szőlőt támadó kabócák mellett az úgynevezett esca betegség is megjelent.
Ez a kór a növény belsejében pusztít, elzárja a tápanyag- és vízszállítást, végül a tőke pusztulásához vezethet. Különösen veszélyes, hogy metszés során is terjedhet, így a nem megfelelően fertőtlenített eszközök továbbvihetik a fertőzést egyik növényről a másikra.
A védekezés ezért kulcskérdés. A gazdák idén állami támogatásra is számíthatnak, amely a kabócák elleni növényvédelmet segíti, jellemzően 16–50 ezer forint közötti összeggel. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: a támogatás csak kiegészítés, a rendszeres és összehangolt védekezés nélkülözhetetlen.
Felmerült már a nagyobb területeket lefedő, akár légi növényvédelem lehetősége is, mivel az egyedi permetezések nem mindig hatékonyak: a kártevők könnyen átvándorolnak egyik ültetvényről a másikra. A következő hetek kulcsfontosságúak lesznek: a rügyfakadás után derül ki igazán, mekkora károkat szenvedtek el a tőkék, és mire számíthatnak a gazdák az idei szüret során.
