Aranyba borítja a hazai tájat ez a különleges virág: sietned kell, ha látni akarod, de eszedbe ne jusson hazavinni

Áprilisban aranysárgára festi a nedves tájakat a mocsári gólyahír: látványos, de mérgező növény, amely fontos táplálék a beporzóknak. Ti felismeritek?
A mocsári gólyahír elsősorban vízközeli területeken érzi jól magát, patakparttól a láprétekig mindenhol felbukkanhat. Leggyakrabban patakpartokon, ártéri erdőkben, mocsaras részeken és nedves réteken találkozhatunk vele. Ahol megfelelő a vízellátás, ott kisebb-nagyobb foltokban, sőt, akár összefüggő „virágszőnyegként” is megjelenik.
A növény könnyen felismerhető:
- vastag, húsos levelei vannak,
- virágai élénksárgák és fényesek,
- tömeges virágzáskor szinte világít a tájban.
Nemcsak szép, hasznos is – de nem mindenkinek
A szakértők szerint a mocsári gólyahír fontos szerepet tölt be az ökoszisztémában. Kora tavaszi virágzása miatt kiemelt táplálékforrás a beporzó rovarok – például méhek és legyek – számára, amikor még kevés más növény virágzik.
Ugyanakkor fontos tudni: a növény mérgező. Olyan vegyületeket tartalmaz, mint a jervin és az anemonin, amelyek az emberi és állati szervezetre is veszélyesek lehetnek, különösen nagyobb mennyiségben. Emiatt sem fogyasztása, sem házi felhasználása nem ajánlott.
Nem védett, de nem is gyakori
Bár a mocsári gólyahír nem tartozik a védett növényfajok közé Magyarországon, előfordulása nem mindenhol általános. Elsősorban ott jelenik meg, ahol megmaradtak a természetes, nedves élőhelyek – ezek viszont az elmúlt évtizedekben sok helyen visszaszorultak. Éppen ezért a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a virágzó állományokat érdemes inkább megcsodálni, mintsem leszedni, hiszen ezek a területek fontos élőhelyet biztosítanak számos faj számára.
A mocsári gólyahír virágzása viszonylag rövid ideig tart, általában áprilisban a leglátványosabb. Éppen ezért aki szeretné élőben is látni az aranyló virágmezőket, annak érdemes most felkeresni egy közeli patakpartot vagy ártéri erdőt.
