Veszélyben a hazai barack és eperszezon: komoly árat fizethetünk a tavaszi ítéletidő miatt
Aszály, szélvihar és visszatérő hajnali fagyok nehezítik idén tavasszal a hazai gyümölcstermesztők dolgát. Vas vármegyében most különösen nagy a tét: a következő néhány hajnalon múlhat, mennyi kajszi marad a fákon, és az is, hogy időben elindulhat-e az eperszezon.
Táplánszentkereszten a közelmúltbeli orkán erejű szél komoly károkat okozott az egyik kajsziültetvényen. A jégháló több helyen leszakadt, a gazdáknak napokon át kellett dolgozniuk azon, hogy ideiglenesen helyreállítsák a védelmet, és megóvják a virágzó fákat - írta a Vaol.hu.
Enyingi László családi gazdálkodó szerint most a szezon legérzékenyebb időszaka tart éppen. A kajszi már levirágzott, ilyenkor pedig sokkal sérülékenyebb a hideggel szemben. "Amíg virágzik, akár mínusz 2-3 fokot is átvészelhet, de most, a virágzás után már mínusz egy foknál is komoly gond lehet" – mondta.
A termelők paraffingyertyákkal védekeznek a lehűlés ellen: a fák között elhelyezett hordókban égő anyag segít néhány fokkal melegebben tartani a levegőt. A jégháló ebben is fontos szerepet játszik, mert bent tartja a meleget. Az ültetvény több pontján hőmérők figyelik a hőmérsékletet, és riasztanak, ha fagypont közelébe süllyed a levegő.
A gazda szerint a csapadékhiány is komoly gond. Bár csepegtető öntözéssel próbálják pótolni a nedvességet, ez nem helyettesíti az áztató esőt. A száraz idő miatt kevesebb termőrügy képződött, de egyelőre még van remény a jó termésre – feltéve, hogy a következő napokban nem érkezik erős fagy.
Nemcsak a kajszi sorsa bizonytalan
A vasi szamócaültetvényeken is feszült figyelemmel követik az időjárást. Szalay István családi gazdálkodó szerint a mostani lehűlés jelentősen befolyásolhatja az idei szezon rajtját. A termelők biostimulátorokkal és fátyolfóliával igyekeznek védeni a növényeket, bár utóbbi erős szélben csak korlátozottan használható.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az ültetvények állapota egyelőre biztató: a növények egészségesek, és a legtöbb virág még alacsonyan, védettebb helyzetben van. Ez csökkenti a fagyveszélyt, de a tartós lehűlés így is súlyos károkat okozhat.
Jelenleg május közepére tervezik a vasi „Szedd magad!” eperszezon indulását, de a következő napok időjárása még átírhatja a terveket. A gazdák most abban bíznak, hogy a hajnali fagyok gyorsan enyhülnek, és az áprilisi stressz után végre megérkezik a termésnek életet adó tavaszi eső.
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
