Közelkép egy zsenge rózsaszín barack- vagy sárgabarackvirágról, amelyet hó porral hintett be. Élénk kontraszt a tavaszi virágzás és a téli időjárás között. A váratlan, a természet törékenységének szimbóluma.
HelloVidék

Veszélyben a hazai barack és eperszezon: komoly árat fizethetünk a tavaszi ítéletidő miatt

HelloVidék
2026. április 10. 09:15

Aszály, szélvihar és visszatérő hajnali fagyok nehezítik idén tavasszal a hazai gyümölcstermesztők dolgát. Vas vármegyében most különösen nagy a tét: a következő néhány hajnalon múlhat, mennyi kajszi marad a fákon, és az is, hogy időben elindulhat-e az eperszezon.

Táplánszentkereszten a közelmúltbeli orkán erejű szél komoly károkat okozott az egyik kajsziültetvényen. A jégháló több helyen leszakadt, a gazdáknak napokon át kellett dolgozniuk azon, hogy ideiglenesen helyreállítsák a védelmet, és megóvják a virágzó fákat - írta a Vaol.hu.

Enyingi László családi gazdálkodó szerint most a szezon legérzékenyebb időszaka tart éppen. A kajszi már levirágzott, ilyenkor pedig sokkal sérülékenyebb a hideggel szemben. "Amíg virágzik, akár mínusz 2-3 fokot is átvészelhet, de most, a virágzás után már mínusz egy foknál is komoly gond lehet" – mondta.

A termelők paraffingyertyákkal védekeznek a lehűlés ellen: a fák között elhelyezett hordókban égő anyag segít néhány fokkal melegebben tartani a levegőt. A jégháló ebben is fontos szerepet játszik, mert bent tartja a meleget. Az ültetvény több pontján hőmérők figyelik a hőmérsékletet, és riasztanak, ha fagypont közelébe süllyed a levegő.

A gazda szerint a csapadékhiány is komoly gond. Bár csepegtető öntözéssel próbálják pótolni a nedvességet, ez nem helyettesíti az áztató esőt. A száraz idő miatt kevesebb termőrügy képződött, de egyelőre még van remény a jó termésre – feltéve, hogy a következő napokban nem érkezik erős fagy.

Nemcsak a kajszi sorsa bizonytalan

A vasi szamócaültetvényeken is feszült figyelemmel követik az időjárást. Szalay István családi gazdálkodó szerint a mostani lehűlés jelentősen befolyásolhatja az idei szezon rajtját. A termelők biostimulátorokkal és fátyolfóliával igyekeznek védeni a növényeket, bár utóbbi erős szélben csak korlátozottan használható.

Az ültetvények állapota egyelőre biztató: a növények egészségesek, és a legtöbb virág még alacsonyan, védettebb helyzetben van. Ez csökkenti a fagyveszélyt, de a tartós lehűlés így is súlyos károkat okozhat.

Jelenleg május közepére tervezik a vasi „Szedd magad!” eperszezon indulását, de a következő napok időjárása még átírhatja a terveket. A gazdák most abban bíznak, hogy a hajnali fagyok gyorsan enyhülnek, és az áprilisi stressz után végre megérkezik a termésnek életet adó tavaszi eső.
 
 
 
 
 
 

 
 
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #gyümölcs #viharkár #fagy #gazdálkodás #mezőgazdaság #termés #aszály #hellovidék #termesztés #szélsőséges időjárás

