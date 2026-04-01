Fizz Liga
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Közelkép egy húsvéti tojásos kosarat tartó nőstényről, aki tojásokat rejt a fűben, fókuszálatlan háttér előtt. Szelektív fókusz. Húsvéti koncepció.
HelloVidék

Ingyenes húsvéti programözön jön a Balatonra: újra megtelik élettel Siófok főtere

HelloVidék
2026. április 1. 20:15

Idén tavasszal is beindul az élet a Balaton partján: a Húsvéti programok 2026 egyik kiemelt eseményeként visszatér a népszerű nyuladalom, ahol több napon át ingyenes programok várják a családokat. A siófoki rendezvény jó apropó lehet arra is, hogy már a tavaszi szünetben sokan a tó felé vegyék az irányt.

Április 3. és 6. között Siófok főtere ad otthont a Húsvéti Nyuladalomnak, amely az év első nagy balatoni fesztiváljaként kínál színes programkavalkádot. A szervezők családi és gyermekprogramokkal, gasztro- és kézműves vásárral, futóversennyel, valamint koncertekkel készülnek, így minden korosztály találhat magának elfoglaltságot.

A Húsvéti Nyuladalom zenei kínálatában olyan népszerű előadók szerepelnek, mint a Cotton Club Singers, a Wolf Kati Band vagy Hauber Zsolt x Bonanza Banzai Feltámadás – Tour. A gyerekeket Varázs Tamás bűvészshow, Tojás és Nyúlfutam, Pitypang Zenekar, Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncert, Manófalvi kalandvár játékrendszer és Playmobil kiállítás is várja. Sok színes családi program ígér tartalmas és különleges pillanatokat. Hétfőn locsolóversek, solymász és íjászbemutatók, valamint a Balaton Táncegyüttes hagyományos húsvéti locsolkodással frissíti fel a kilátogatókat. A Fő téri, négynapos esemény mellett a Siófoki Nagystrand is várja a vendégeket, családokat, nyitva lesz a fánkpálya és az óriáskerék is. Húsvét hétfőn extra nyuszis programok lesznek a Balaton-Parti Nyuszi Party keretében.

A négynapos esemény nemcsak a belvárosban kínál élményeket: a Siófoki Nagystrand is nyitva tart, ahol a látogatók a fánkpályát és az óriáskereket is kipróbálhatják. 
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

