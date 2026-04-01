Ingyenes húsvéti programözön jön a Balatonra: újra megtelik élettel Siófok főtere

Idén tavasszal is beindul az élet a Balaton partján: a Húsvéti programok 2026 egyik kiemelt eseményeként visszatér a népszerű nyuladalom, ahol több napon át ingyenes programok várják a családokat. A siófoki rendezvény jó apropó lehet arra is, hogy már a tavaszi szünetben sokan a tó felé vegyék az irányt.

Április 3. és 6. között Siófok főtere ad otthont a Húsvéti Nyuladalomnak, amely az év első nagy balatoni fesztiváljaként kínál színes programkavalkádot. A szervezők családi és gyermekprogramokkal, gasztro- és kézműves vásárral, futóversennyel, valamint koncertekkel készülnek, így minden korosztály találhat magának elfoglaltságot.

A Húsvéti Nyuladalom zenei kínálatában olyan népszerű előadók szerepelnek, mint a Cotton Club Singers, a Wolf Kati Band vagy Hauber Zsolt x Bonanza Banzai Feltámadás – Tour. A gyerekeket Varázs Tamás bűvészshow, Tojás és Nyúlfutam, Pitypang Zenekar, Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncert, Manófalvi kalandvár játékrendszer és Playmobil kiállítás is várja. Sok színes családi program ígér tartalmas és különleges pillanatokat. Hétfőn locsolóversek, solymász és íjászbemutatók, valamint a Balaton Táncegyüttes hagyományos húsvéti locsolkodással frissíti fel a kilátogatókat. A Fő téri, négynapos esemény mellett a Siófoki Nagystrand is várja a vendégeket, családokat, nyitva lesz a fánkpálya és az óriáskerék is. Húsvét hétfőn extra nyuszis programok lesznek a Balaton-Parti Nyuszi Party keretében.

