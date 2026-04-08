Boldog fiatal nő felemelt karral motorcsónakban, amint élvezi a napsütéses napot
HelloVidék

Vége a lezárásnak: végre újra csónakázhatsz Magyarország egyik legvarázslatosabb taván

HelloVidék
2026. április 8. 14:15

Újraindult a csónakázás a miskolctapolcai csónakázótavon: a látogatók ismét kipróbálhatják a vízibiciklis és csónakos szolgáltatásokat.

A miskolci tavon jelenleg 10 vízibicikli és 3 csónak áll rendelkezésre, amelyek minden nap 10 és 17 óra között használhatók. A félórás bérlés díja 3000 forint, míg az 1 órás ringatózás 5000 forint, jó hír, hogy az árak a tavalyi szezonhoz képest nem változtak. A tó szabadon bejárható, nincs kijelölt útvonal, így a látogatók saját tempójukban fedezhetik fel a területet és gyönyörködhetnek a vízimadarakban - derült ki a sajtóközleményből.

A szemfüles csónakázók akár mókusokat is láthatnak a part menti fákon. A csónakázás évtizedek óta kedvelt időtöltés, napjainkban pedig a digitális detox egyik alkalmi eszköze, mert a vendégek a víz felett jellemzően nem használják a mobilkészülékeiket, leszámítva néhány szelfi elkészítését. A csónakázótó az Ellipsum Élményfürdő és a Miskolci Bobpálya közvetlen közelében található, így a program könnyen összekapcsolható egy fürdőzéssel és bobozással is, ami tovább bővíti a térségben elérhető kikapcsolódási lehetőségeket.

Érdekesség még, hogy Miskolc az egyetlen magyar város, ahol két csónakázótó is van, a turisták Miskolc-Lillafüreden, a romantikus Hámori-tavon is vízre szállhatnak. Most különösen érdemes Miskolcra látogatni, mert éppen a napokban született meg a Miskolci Állatkert új jövevénye, a kétpupú tevecsikó, amely már most a látogatók új kedvence lett.
Címlapkép: Getty Images
#árak #miskolc #fürdő #állatkert #szabadidő #programok #kirándulás #belföldi turizmus #tó #turisták #hellovidék

