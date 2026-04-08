Gyermek örökbefogadás feltételei és menete 2026-ban: minden tudnivaló és változás egy helyen

A gyermek örökbefogadás egy érzelmileg és adminisztratívan is embert próbáló utazás, amely során mind a szülők, mind a gyermek élete örökre megváltozik. Az elmúlt évek nagy változásokat hoztak a hazai gyermekvédelmi rendszerben, és 2026 sem lesz ez alól kivétel. Idén nyártól megszűnnek a rugalmatlan megyei várólisták, felgyorsul az örökbefogadás menete, és új jogszabályok védik a legkiszolgáltatottabb, kórházban hagyott vagy tartósan beteg gyermekeket.

Átfogó cikkünkben minden aktuális tudnivalót egy helyen gyűjtöttünk össze a családalapítás előtt állók számára. Bemutatjuk, mik az örökbefogadás feltételei ma Magyarországon, végigvesszük, hogyan zajlik az örökbefogadás menete lépésről lépésre, tisztázzuk a nyílt és titkos eljárás közötti különbségeket, valamint lerántjuk a leplet arról a hatalmas tévhitről is, ami az örökbefogadói díj fogalmát övezi a köztudatban.

Változások az örökbefogadás terén: mik az újdonságok 2026-ban?

Az elmúlt években a hazai gyermekvédelem és az örökbefogadási rendszer jelentős átalakuláson ment keresztül. A jogalkotók elsődleges célja az volt, hogy felgyorsítsák a sokszor éveken át húzódó folyamatokat, és a gyermekek minél hamarabb szerető családba kerülhessenek. Ha 2026-ban vágunk bele a folyamatba, három nagyon fontos mérföldkővel és jogszabályi újdonsággal kell tisztában lennünk.

A kórházban hagyott csecsemők sorsa – a 2024-es módosítás hatásai

Hatalmas változást hozott az a 2024. július 1-jén életbe lépett szabály, amely a legkiszolgáltatottabbakon hivatott segíteni. Ha az édesanya a kórházban hagyja az újszülöttet, és hat héten belül sem ő, sem más hozzátartozó nem jelentkezik a babáért, a gyermek szülői lemondó nyilatkozat nélkül is örökbe adhatóvá válik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezekre a csecsemőkre immár ugyanaz a gyorsított, titkos örökbefogadási eljárás vonatkozik, mint a babamentő inkubátorban elhelyezett újszülöttekre, jelentősen rövidítve az intézményben töltött időt.

Intézkedés már a születés előtt

A rendszer hatékonyságát és a magzat védelmét szolgálja az a 2025-ben bevezetett újítás, amely lehetővé teszi, hogy indokolt esetben már a terhesség alatt meghozzák a kiemelő határozatot a születendő gyermekre vonatkozóan. Így a baba a kórházból való elbocsátás után azonnal biztonságos környezetbe (nevelőszülőkhöz vagy az örökbefogadó családhoz) kerülhet.

Könnyített eljárás a beteg gyermekek örökbefogadására

A gyermekvédelmi törvény 2025 év végi módosítása kiemelt figyelmet fordít a tartósan beteg, valamint súlyosan fogyatékos gyermekek helyzetének rendezésére annak elkerülése érdekében, hogy indokolatlanul hosszú ideig kórházi osztályokon vagy nagy létszámú intézményekben ragadjanak. A szabályozás egyszerűsíti a számukra családot kereső folyamatokat, elsőbbséget biztosítva a családias környezetben történő elhelyezésnek.

Megszűnnek a megyei listák – 2026 nyarán jön az egyszintes országos rendszer

A legjelentősebb adminisztratív változás a két évtizede működő, sokszor rugalmatlan megyei várólisták eltörlése. Eddig a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok (Tegyesz) az országos kiajánlás előtt a saját megyéjükben kerestek szülőket, ez a működési elv pedig hatalmas területi egyenlőtlenségeket szült a várakozási időkben.

2026. júliusától egyetlen, egységes országos nyilvántartás, egyszintes örökbefogadási rendszer lép életbe.

Az új, központosított rendszer célja, hogy minden örökbefogadásra alkalmas szülő egyenlő esélyekkel induljon, a gyermekek számára pedig azonnal, országos merítésből találják meg a legmegfelelőbb családot.

Az örökbefogadás feltételei Magyarországon: ki lehet örökbefogadó szülő?

Az örökbefogadás feltételei hazánkban szigorúak, hiszen a rendszer legfőbb feladata a gyermekek érdekeinek, fizikai és érzelmi biztonságának maximális védelme. Ahhoz, hogy valakit alkalmasnak találjanak és felkerüljön a listára, egy komplex, többlépcsős alkalmassági vizsgálaton kell átesnie.

Életkori megkötések és a kötelező korkülönbség

Az örökbe fogadni szándékozó személynek be kell töltenie a 25. életévét, és cselekvőképesnek kell lennie. Ez azonban még nem elegendő feltétel életkor szempontjából: az örökbefogadó és a gyermek között legalább 16 év, de legfeljebb 45 év lehet a korkülönbség. Házaspárok esetében a fiatalabb házastárs életkorát veszik alapul a számításnál.

Ez alól a szabály alól is létezik kivétel. Ha testvérekről van szó, az egyik gyerek örökbefogadás során kívül eshet az intervallumon, a jogszabály akár 50 év korkülönbséget is engedélyez.

Egészségügyi, pszichológiai és anyagi stabilitás

Nem elég csupán vágyni egy gyermekre, a jelölteknek bizonyítaniuk kell, hogy képesek is felnevelni őt. A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) munkatársai a következőket vizsgálják:

Környezet és anyagiak: Stabil jövedelemmel és megfelelő, biztonságos lakhatási körülményekkel kell rendelkezni.

Egészségügyi alkalmasság: Orvosi igazolás szükséges arról, hogy a leendő szülő nem szenved olyan fizikai vagy mentális betegségben, amely akadályozná, vagy veszélyeztetné a gyermek gondozását.

Pszichológiai vizsgálat: Szakemberek mérik fel a jelentkezők motivációját, személyiségjegyeit, stressztűrő képességét és párkapcsolati stabilitását.

Büntetlen előélet: Kizáró ok, ha a jelentkező ellen gyermekvédelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve ha korábban a szülői felügyeleti jogát megszüntették.

Családi állapot

A jelenleg hatályos magyar családjogi törvények egyértelműen a házasságban élőket részesítik előnyben. Bár az egyedülálló örökbefogadás jogilag nem lehetetlen, a gyakorlatban rendkívül nehézzé vált.

A 2021-ben bevezetett szigorítások értelmében az egyedülállóként (vagy élettársi kapcsolatban) élők csak egy külön miniszteri méltányossági engedély birtokában indíthatják el a folyamatot, amelyet a családpolitikáért felelős miniszter hagyhat jóvá.

Ez az engedély csak nagyon kivételes esetekben, szigorú egyedi elbírálás után kapható meg, továbbá a várakozás során a törvény értelmében a gyermeket először a házaspároknak kell kiajánlani a rendszerből, ami jelentősen megnövelheti az egyedülállók várakozási idejét.

Nyílt vagy titkos? A gyermek örökbefogadás típusai

Amikor a jelentkezők megkapják az alkalmassági határozatot, dönteniük kell arról is, hogy milyen formában szeretnének családdá válni. A hazai jogszabályok két alapvető eljárásrendet különböztetnek meg: a titkos és a nyílt örökbefogadást. Bár a cél mindkét esetben ugyanaz – egy szerető otthon biztosítása –, a folyamat, az adminisztráció és a résztvevők kapcsolata jelentősen eltér egymástól.

A hazai esetek többsége titkos örökbefogadás keretében valósul meg, amelyet kizárólag az állam koordinál a Tegyesz rendszerén keresztül. A titkosság lényege, hogy a vér szerinti szülők és az örökbefogadók nem ismerik meg egymást. A biológiai szülő az államra bízza az új család felkutatását, ami jellemzően a gyermekvédelmi rendszerből érkező idősebb gyermekeket, vagy a kórházban hagyott, illetve inkubátorba tett csecsemőket érinti.

Ezzel szemben a nyílt örökbefogadás egy transzparensebb, személyesebb folyamat, amelyet erre szakosodott civil szervezetek közvetítenek. Ebben a formában a lemondó vér szerinti édesanya célzottan egy általa kiválasztott pár javára tesz nyilatkozatot a gyámhivatal előtt. A felek a folyamat során megismerik egymást, és mivel ez szinte kizárólag az újszülött örökbefogadása esetén fordul elő, a szülők sokszor már a kórházból hazavihetik a babát.

Az örökbefogadás menete lépésről lépésre

Az örökbefogadás menete egy szigorúan adminisztrált, több hónapig (magával a várakozással együtt pedig gyakran évekig) tartó folyamat. Bár elsőre bürokratikus útvesztőnek tűnhet, minden egyes lépés azt a célt szolgálja, hogy a gyermek a számára legbiztonságosabb és legmegfelelőbb családba kerüljön.

Jelentkezés és tájékozódás

A folyamat hivatalosan a lakóhely szerint illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál indul. Itt egy előzetes, személyes tájékoztató beszélgetésen vesznek részt a jelentkezők, ahol megismerhetik a jogszabályi hátteret, és átvehetik a jelentkezéshez szükséges formanyomtatványokat. Ezen a ponton kell nyilatkozni arról is, hogy milyen életkorú, származású és nemű gyermeket fogadnának örökbe, valamint az úgynevezett Betegséglista kitöltésével azt is ekkor kell jelezni, hogy milyen egészségügyi kihívásokat fogadnának el.

Az alkalmassági vizsgálatok

A formanyomtatványok leadása után megindul a vizsgálati szakasz. A Tegyesz családgondozó munkatársai kimennek a jelentkezők otthonába, hogy elvégezzék a szükséges környezettanulmány vizsgálatait. Emellett be kell nyújtani az orvosi igazolásokat, a jövedelemigazolást is.

Sokak számára a legijesztőbbnek a pszichológiai vizsgálat hangzik, amin legalább egy, de akár négy alkalommal is részt kell venni. Azonban semmi ok az aggodalomra, a pszichológussal folytatott beszélgetések a leendő szülőknek is segítséget nyújtanak, hogy reálisabb képet kapjanak a rájuk váró feladatokról és kihívásokról. Bár ezeknek a vizsgálati-tanácsadási alkalmaknak mindig egyedi, az adott szülőjelöltekhez igazodó a pontos tematikája, alapvetően négy fő területtel foglalkozik:

az örökbefogadó motivációja,

családi és élethelyzete,

személyisége, mentális állapota,

leendő gyermekével kapcsolatos nevelési elképzelései.

A pszichológiai vizsgálat során nincsenek előre megírt kérdések, így jó vagy rossz válaszok sincsenek. Nem lehet és nem is kell előre felkészülni, a cél az őszinte kommunikáció.

A felkészítő tanfolyam

2020-ban az állam eltörölte a 40 órás örökbefogadói tanfolyam kötelezőségét. Ám ha valaki nyílt örökbefogadásra vágyik, a civil szervezetek (pl. Bölcső, Gólyahír, Fészek Alapítvány) szinte kivétel nélkül saját hatáskörben feltételként szabják a tanfolyam elvégzését az együttműködéshez. A képzés ráadásul elengedhetetlen pszichológiai mankót ad a vér szerinti szülővel való későbbi találkozáshoz.

Felkerülés a várakozólistákra

Az alkalmassági határozat birtokában a szülők bekerülnek a rendszerbe, és itt válik igazán ketté a két típusú eljárás menete.

Titkos örökbefogadás: 2026 júliusától a jelentkezők adatai egyből az egyszintes országos rendszerbe kerülnek, így a kiajánlás esélyei területi megkötések nélkül, országosan kiegyenlítődnek.

2026 júliusától a jelentkezők adatai egyből az egyszintes országos rendszerbe kerülnek, így a kiajánlás esélyei területi megkötések nélkül, országosan kiegyenlítődnek. Nyílt örökbefogadás: A jelentkezőknek saját maguknak kell felkeresniük az engedéllyel rendelkező civil szervezeteket, és az alkalmassági határozat bemutatásával feliratkozni az ő várakozólistáikra is.

A kiajánlás és az ismerkedés/barátkozás

Titkos örökbefogadás esetén a Tegyesz telefonál, ha a szülők profiljához illő gyermek válik örökbefogadhatóvá. A szülők akták alapján eldöntik, az adott kiajánlás megfelel-e számukra, majd megkezdődik a „barátkozás” a nevelőszülőnél vagy az intézményben.

Az ismerkedés egy fokozatos folyamat, napokat vagy heteket is igénybe vehet, amíg a gyermek kötődni kezd.

Nyílt örökbefogadás esetén a civil szervezet hívja a szülőket, de itt jellemzően egy várandós édesanyáról van szó, aki lemondana a születendő babájáról. A szervezet megszervezi a személyes találkozót a vér szerinti anya és a leendő szülők között. Ha kölcsönös a szimpátia, megegyeznek. Nincs hagyományos „barátkozási” szakasz, a leendő szülők sokszor ott vannak a kórházban a szülésnél, és egyenesen onnan viszik haza az újszülöttet.

A gyermek hazavitele és a kritikus 6 hetes szabály

A gyermek hazavitele után egy legalább 30 napos kötelező gondozási időszak kezdődik, amely alatt a gyermekvédelmi szakember figyelemmel kíséri a beilleszkedést. A vér szerinti édesanyának a szülést követő hatodik hét végéig jogában áll visszavonni a lemondó nyilatkozatát. Ez a szabályozás egy hathetes várakozási és bizonytalansági időszakot jelent az örökbefogadó szülők számára a folyamat véglegesítése előtt. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kórházban hagyott, titkos eljárásban örökbefogadott csecsemőkre ez a hathetes szabály 2024 óta már nem vonatkozik.

A véglegesítés

Ha a gondozási időszak – és nyílt örökbefogadásnál a 6 hetes visszavonási határidő – problémamentesen letelik, a gyámhivatal meghozza a végleges, örökbefogadást engedélyező határozatot. Ekkor a gyermek megkapja az új anyakönyvi kivonatát.

Mennyibe kerül az örökbefogadás? Létezik örökbefogadói díj?

Magyarországon a gyermekek örökbefogadása teljesen ingyenes, az állami, Tegyesz rendszerén keresztül történő eljárás illetékmentes. Bár a folyamatért fizetni nem kell, bizonyos járulékos kiadásokkal számolni érdemes. Ilyen például a civil szervezeteknél kötelező felkészítő tanfolyam díja (amely átlagosan 60–100 ezer forint), a hetekig tartó barátkozási időszak alatti utazási és szállásköltségek, vagy a nyílt örökbefogadást közvetítő alapítványok működését segítő, utólagos és teljesen önkéntes adomány.

Sokan hiszik az örökbefogadói díj kifejezés hallatán, hogy ez az eljárás kötelező költsége. Ez azonban hatalmas tévhit:

az örökbefogadói díj valójában egy állami támogatás, ami az idősebb gyereket örökbefogadó szülőknek jár!

Mivel egy nagyobb gyermek érkezése is teljes embert kíván, a jogalkotó ezzel a GYED-hez hasonló, jövedelempótló ellátással segíti, hogy a szülő otthon maradhasson, és fizetés nélküli szabadságon töltse a beszoktatás kritikus első hónapjait. Az örökbefogadói díjra az a szülő jogosult, akinél az alábbi négy feltétel együttesen teljesül:

A gyermek életkora: A gyermek már betöltötte a 2. életévét, ikrek esetében pedig a 3. életévüket. Az ennél fiatalabb gyermekek örökbefogadásakor a szülő a normál CSED és GYED ellátásokra jogosult!

A gyermek már betöltötte a 2. életévét, ikrek esetében pedig a 3. életévüket. Az ennél fiatalabb gyermekek örökbefogadásakor a szülő a normál CSED és GYED ellátásokra jogosult! Elegendő munkaviszony: A szülő a gyermek nevelésbe vételét megelőző 2 évben rendelkezik összesen legalább 365 nap biztosítási jogviszonnyal.

A szülő a gyermek nevelésbe vételét megelőző 2 évben rendelkezik összesen legalább 365 nap biztosítási jogviszonnyal. Új jövevény a családban: A gyermek a hivatalos gondozásba vételt megelőzően nem élt már legalább egy éve folyamatosan a kérelmező háztartásában. Ez azt jelenti, hogy ha például egy nevelőszülő több mint egy év gondozás után fogadja örökbe a nála élő gyermeket, ő ezt az extra díjat nem igényelheti.

A gyermek a hivatalos gondozásba vételt megelőzően nem élt már legalább egy éve folyamatosan a kérelmező háztartásában. Ez azt jelenti, hogy ha például egy nevelőszülő több mint egy év gondozás után fogadja örökbe a nála élő gyermeket, ő ezt az extra díjat nem igényelheti. Hivatalos szándék: A kihelyezés a gyámhivatal engedélyével, kifejezetten örökbefogadási szándékkal történt.

Ha a feltételek teljesülnek, az állam a nevelésbe vétel napjától számítva 168 napig (azaz nagyjából fél évig) folyósítja a támogatást. Az összeg számítása a korábbi fizetésünkön alapul: a naptári napi alap 70 százalékát kapja meg a szülő. Azonban van egy felső határ: az örökbefogadói díj maximális összege havonta nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százalékát, ami 2026-ban 451 920 forintot jelent. Mivel ez bruttó összeg, a folyósított pénzből 15% személyi jövedelemadót és 10% nyugdíjjárulékot vonnak le, viszont a családi adókedvezmény érvényesíthető belőle!

Az örökbefogadói díjat a Magyar Államkincstárnál, vagy – ha a munkahelyünk társadalombiztosítási kifizetőhely – közvetlenül a munkáltatónknál kell igényelni a megfelelő formanyomtatványon. Ha a nagy rohanásban elfelejtettük volna beadni a papírokat, jó hír, hogy az ellátás visszamenőleg is igényelhető, de legfeljebb 6 hónapra!

Családtámogatások örökbefogadás esetén

A magyar jogszabályok értelmében az örökbefogadó szülőket szinte hajszálpontosan ugyanazok a támogatások illetik meg, mint a vér szerinti szülőket, ráadásul ezek a jogosultságok már a gyermek hazavitelének napjától élnek. Ahogy említettük, két évnél idősebb gyermek érkezésekor a fél évig folyósított örökbefogadói díj nyújt segítséget a kieső jövedelem pótlására. Ha viszont csecsemőt vagy két év alatti kisgyermeket fogadunk örökbe, a szülő ugyanúgy jogosult a CSED, a GYED és a GYES ellátásokra.

A kihelyezés napjától kezdve rögtön alanyi jogon jár a családi pótlék, és a fizetésből érvényesíthető a családi adókedvezmény is. A nagyobb otthonteremtési és hitelezési programok – mint a Babaváró hitel vagy a CSOK Plusz – szempontjából az örökbefogadott gyermek is teljes értékűen beleszámít a szerződéses gyermekvállalásba, egy hat hónaposnál fiatalabb baba érkezésekor pedig még az egyszeri anyasági támogatás is felvehető.