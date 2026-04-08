Vajon rámosolygott valakire ma a szerencse, és hazavitte a kétszázmilliós várható főnyereményt? Mutatjuk a nyerőszámokat!

A Skandináv lottón egy adott játékmezőn hét számot kell megjátszanunk a lehetséges 35 közül. Nyereményt ezzel akkor érünk el, ha akár a gépi, akár a kézi sorsoláson legalább 4 olyan számot kihúztak, amelyet mi előtte megjelöltünk.

Ha mind a hét számunkat kihúzták, akkor telitalálattal miénk a főnyeremény, ami ezen a héten 200 millió forint. Lássuk, sikerült-e valakinek, hazaviszi-e valaki ezt a szép összeget?

A Skandináv lottó nyerőszámaihoz, a nyereményekhoz görgess lejjebb!

A Skandináv lottó nyerőszámai a 15. héten:

Gépi sorsolás:

2; 13; 14; 27; 28; 29; 31

Kézi sorsolás:

2; 4; 12; 21; 25; 30; 33

Ezen a héten (15.) nem volt telitalálatos szelvény a Skandináv lottón, így a következő játékhéten már 280 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények:

4 találat: 2 495 Ft;

5 találat: 7 010 Ft;

6 találat: 275 175 Ft.

