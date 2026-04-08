Egy TikTokon felkapott desszert robbant be a Lidl kínálatába: a mangós és pisztáciás tortaszelet.
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A hat nagy, nemzetközi háttérrel működő élelmiszer kiskereskedelmi lánc 50 ezernél is több magyar embernek ad munkát közvetlenül, közvetve pedig további több tízezer magyar család számára biztosítja a havi megélhetést, munkaerőpiaci hatásuk így egészen a magyar agráriumig ér.
A Magyarországon működő hat nagy nemzetközi háttérrel rendelkező élelmiszer kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, Lidl, PENNY, SPAR, Tesco) 2025-ben több mint 50 ezer főt foglalkoztatott, így – ha önálló szektorként kezelnénk őket – az egyik legnagyobb létszámú ágazat lennének Magyarországon. A kiskereskedők súlya a foglalkoztatásban azonban jóval túlmutat ezen, hiszen több ezer Magyarországon működő cégtől vásárolnak termékeket, közvetett hatásuk így egészen a magyar agráriumig terjed: az általuk forgalmazott tej, friss csirkehús, pékáru, valamint szezonban a zöldségek és a gyümölcsök több mint 90 százalékban hazai szállítóktól érkeznek.
A hat nagy lánc legnagyobb beszállítói (Alföldi Tej Kft., Sole Mizo Zrt., Taravis Kft., Naszálytej Zrt., Kométa 99 Zrt., Félegyházi pékség Kft., Zalaco Sütőipari Zrt., Pick Szeged Zrt., Tranzit-Food Kft., Gallicoop Zrt., vagy az MCS Vágóhíd Zrt.) a magyar élelmiszeripar zászlóshajói, akik további több tízezer embert foglalkoztatnak, és sok száz kis magyar beszállítónak adnak munkát.
Ilyen foglalkoztatási súly mellett az sem mellékes, hogy ezek az élelmiszerláncok a kiskereskedelmi szegmensen belül kiemelkedően jó fizetéseket kínálnak. A GKI Gazdaságkutató Zrt. tanulmánya szerint a bérdinamika ezeknél a cégeknél 2021 és 2024 között 80 százalék volt, messze meghaladva az országos 66,2 százalékot, így náluk a foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 2024 decemberére 595 ezer forint fölé emelkedett, azóta pedig bőven 600 ezer forint felett jár.
Ezeket a kereseteket változatos juttatások egészítik ki. A legtöbb lánc kedvezményes vásárlói kártyát kínál a dolgozóinak, ami havi több tízezer forint megtakarítást tesz lehetővé. Emellett olyan béren kívüli juttatások is elérhetőek, mint:
- cafeteria
- jubileumi juttatás
- munkába járás támogatás
- SZÉP-kártya juttatás
- 13. havi juttatás
- kedvezményes banki és telekommunikációs szolgáltatási csomagok
- kedvezményes sportolási és üdülési ajánlatok
- online háziorvos és munkavállalókat támogató programok
- 7/24-ben hozzáférhető jogi, mentális és pénzügyi tanácsadás
- támogatás bizonyos megbetegedések esetére
- egészségbiztosítás
- friss pékáru-zöldség-gyümölcs-folyadék biztosítása munkaidőben
Emellett a hat nagy kereskedelmi lánc aktívan támogatja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztatását és általában a foglalkoztathatóságot előtérbe helyező képzéseket. Ennek keretében a cégek 2024-ben ezernél több megváltozott munkaképességű embert foglalkoztattak, és 9200 ember képzését támogatták (a kötelező tűzvédelmi és egyéb képzéseken felül), összesen mintegy 300 millió forint értékben.
A láncok által biztosított belső képzési programoknak és fejlesztéseknek köszönhetően a munkavállalók nemcsak saját szervezetükön belül kerülhetnek új, felelősségteljesebb munkakörökbe, hanem jelentősen javulnak az általános munkaerőpiaci esélyeik is. Ez a fajta tudásátadás a vállalatok részéről tudatos befektetés a hazai munkaerőbe: a képzések révén megszerzett kompetenciák ugyanis más kiskereskedelmi egységeknél, sőt, a gazdaság egyéb területein is versenyképes, jól hasznosítható tudást adnak a munkavállalóknak.
(x)
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
A szakértő szerint a hazai epret egyre inkább kiszorítja a mangó a fagyizókban, és 2026-ban visszatérhetnek a kedvelt csokolédés ízek.
Csoki és parfüm helyett valami egészen mást visznek halomszámra a magyarok: teljesen átalakult a tavaszi szezon
A tavaszi hosszú hétvége egyre inkább a felkészülés időszaka lett: a kerti munkák, az aktív szabadidős programok és a tudatos, hosszú távú otthoni beruházások kerülnek...
Felejtsd el az olcsó húsvéti sonkát: a húsipari szakértő elárulta, miért fizethetünk rá a spórolásra
Húsvéti sonkavásárlás 2026: Kötözött vagy gyorspácolt, áztatva vagy főzve, olcsón vagy horror áron – mutatjuk, mire érdemes figyelni az ünnepi asztalra kerülő sonka kiválasztásakor
A Mountex úgy határozott, hogy a választás napján minden boltját zárva tartja, annak érdekében, hogy mindenki kényelmesen szavazhasson.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Nemzetközi piacterek diktálták a tempót a magyar csomaglogisztikai piac szereplőinek 2025-ben.
A hazai édességeladások továbbra is jelentősek a húsvéti időszakban, ilyenkor jellemzően 15-20%-kal magasabb az év többi részéhez képest.
Fájó pofont kapott a gigantikus cipőmárka: a keleti piacon dőlhet el a cég sorsa, nagyon borúsak a kilátások
A cég kilátásai és a kínai piac gyengesége továbbra is nyomást helyez a vállalatra.
A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók esetében egészségügyi kockázatot jelenthet.
A 150 euró alatti vámmentesség miatt tavaly 5,8 milliárd csomag érkezett az EU-ba, többségük Kínából.
Komoly korlátozást vezetett be a Lidl: csak pár napig és limitált mennyiségben vehető ez a két sztártermék
Nem mindennapi akcióval jelentkezett a Lidl: a diszkontlánc ezúttal a kerti sütés-főzés rajongóit célozza meg különleges kínálatával.
Rendkívüli nyitvatartást jelentett be az ünnepekre a magyar ételfutár cég: erre készülhetnek a magyarok húsvétkor
A rendelhetőség így kizárólag a kiválasztott éttermek egyedi nyitvatartásától függ.
Meglepő fordulat a magyar boltokban: kiderült az igazság a húsvéti árakról, erre kevesen számítottak
A hagyományosan húsvéti ételek, a sonka, a tojás, vagy a torma javarészt a tavalyi áron, vagy annál is alacsonyabban kaphatók a nagy kereskedelmi láncok üzleteiben.
Bár a boltok polcain minden adott a húsvéti nagybevásárláshoz, a háttérben jóval összetettebb folyamatok zajlanak.
Durva drágulás jön a hazai üzletekben: kilőtt annak az alapanyagnak az ára, ami szinte minden termékhez kell
Az iráni konfliktus okozta kőolajpiaci zavarok miatt drasztikusan, akár 50-100 százalékkal is megugrott a műanyagipari alapanyagok ára.
Ezeket a konyhai robotgépeket legtöbben megbánják vásárlás után: hamar kiderül, hogy csak kidobott pénz
A kínálat óriási, ezért mielőtt a kosarunkba emelünk egy darabot, jobb átgondolni, hogy valóban ki tudjuk-e használni a sok funkciót.
Csúnyán ráfarag, aki idén is a megszokott boltokba indul húsvétkor: mutatjuk a Lidl, Aldi, Tesco, Penny tavaszi rendkívüli nyitvatartását
Mutatjuk a húsvéti boltzár részleteit: így alakul a nyitvatartás, és itt vásárolhatsz, ha mégis szükséges.
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
