Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)

2026. április 8. szerda Dénes
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést
Vásárlás

Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést

PR
2026. április 8. 05:00

A hat nagy, nemzetközi háttérrel működő élelmiszer kiskereskedelmi lánc 50 ezernél is több magyar embernek ad munkát közvetlenül, közvetve pedig további több tízezer magyar család számára biztosítja a havi megélhetést, munkaerőpiaci hatásuk így egészen a magyar agráriumig ér.

A Magyarországon működő hat nagy nemzetközi háttérrel rendelkező élelmiszer kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, Lidl, PENNY, SPAR, Tesco) 2025-ben több mint 50 ezer főt foglalkoztatott, így – ha önálló szektorként kezelnénk őket – az egyik legnagyobb létszámú ágazat lennének Magyarországon. A kiskereskedők súlya a foglalkoztatásban azonban jóval túlmutat ezen, hiszen több ezer Magyarországon működő cégtől vásárolnak termékeket, közvetett hatásuk így egészen a magyar agráriumig terjed: az általuk forgalmazott tej, friss csirkehús, pékáru, valamint szezonban a zöldségek és a gyümölcsök több mint 90 százalékban hazai szállítóktól érkeznek.

A hat nagy lánc legnagyobb beszállítói (Alföldi Tej Kft., Sole Mizo Zrt., Taravis Kft., Naszálytej Zrt., Kométa 99 Zrt., Félegyházi pékség Kft., Zalaco Sütőipari Zrt., Pick Szeged Zrt., Tranzit-Food Kft., Gallicoop Zrt., vagy az MCS Vágóhíd Zrt.) a magyar élelmiszeripar zászlóshajói, akik további több tízezer embert foglalkoztatnak, és sok száz kis magyar beszállítónak adnak munkát.

Ilyen foglalkoztatási súly mellett az sem mellékes, hogy ezek az élelmiszerláncok a kiskereskedelmi szegmensen belül kiemelkedően jó fizetéseket kínálnak. A GKI Gazdaságkutató Zrt. tanulmánya szerint a bérdinamika ezeknél a cégeknél 2021 és 2024 között 80 százalék volt, messze meghaladva az országos 66,2 százalékot, így náluk a foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 2024 decemberére 595 ezer forint fölé emelkedett, azóta pedig bőven 600 ezer forint felett jár.

Ezeket a kereseteket változatos juttatások egészítik ki. A legtöbb lánc kedvezményes vásárlói kártyát kínál a dolgozóinak, ami havi több tízezer forint megtakarítást tesz lehetővé. Emellett olyan béren kívüli juttatások is elérhetőek, mint:

  • cafeteria
  • jubileumi juttatás
  • munkába járás támogatás
  • SZÉP-kártya juttatás
  • 13. havi juttatás
  • kedvezményes banki és telekommunikációs szolgáltatási csomagok
  • kedvezményes sportolási és üdülési ajánlatok
  • online háziorvos és munkavállalókat támogató programok
  • 7/24-ben hozzáférhető jogi, mentális és pénzügyi tanácsadás
  • támogatás bizonyos megbetegedések esetére
  • egészségbiztosítás
  • friss pékáru-zöldség-gyümölcs-folyadék biztosítása munkaidőben

Emellett a hat nagy kereskedelmi lánc aktívan támogatja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztatását és általában a foglalkoztathatóságot előtérbe helyező képzéseket. Ennek keretében a cégek 2024-ben ezernél több megváltozott munkaképességű embert foglalkoztattak, és 9200 ember képzését támogatták (a kötelező tűzvédelmi és egyéb képzéseken felül), összesen mintegy 300 millió forint értékben.

A láncok által biztosított belső képzési programoknak és fejlesztéseknek köszönhetően a munkavállalók nemcsak saját szervezetükön belül kerülhetnek új, felelősségteljesebb munkakörökbe, hanem jelentősen javulnak az általános munkaerőpiaci esélyeik is. Ez a fajta tudásátadás a vállalatok részéről tudatos befektetés a hazai munkaerőbe: a képzések révén megszerzett kompetenciák ugyanis más kiskereskedelmi egységeknél, sőt, a gazdaság egyéb területein is versenyképes, jól hasznosítható tudást adnak a munkavállalóknak.

(x)
#vásárlás #lidl
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
05:29
20:27
20:17
20:00
NAPTÁR
Tovább
Április 8.
A romák világnapja
Április 8.
Az emberszeretet világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rezidens
Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat. A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
EZT OLVASTAD MÁR?
