Ezen az apró trükkön múlik a tökéletes húsvéti kalács: Szabi, a Pék elárulta, hogyan lesz hibátlan a fonás

Nincs húsvét kalács nélkül – ezt mindenki tudja. De ti inkább megveszitek a boltban, vagy otthon, saját magatok készítitek? A tészta összedolgozása és a fonás elsőre bonyolultnak tűnhet, de higgyétek el: olyan ez, mint a biciklizés. Ha egyszer ráéreztek, szinte mindegy, hogy hármas, négyes fonatban gondolkodtok. Szabi, a Pék most elárulta, hogyan készül a kultikus hatos fonás, mi pedig megosztjuk hozzá a nagyi jól bevált receptjét is.

Ahogy közeledik a húsvét, a konyhákban is előkerül a liszt, a cukor és a vaj, és kezdődhet az ünnepi sütögetés. Keresgéljük a húsvéti sütemény recepteket, de nincs hagyományos húsvét ünnepi kalács nélkül sem. Apropó, ti boltban veszitek, vagy inkább otthon álltok neki sütni? A húsvéti kalács lehet fonott vagy fonatlan, lyukas vagy kerek, kakaós vagy diós, de lényegében mind ugyanabból az omlós, vajas-lisztes-cukros tésztából készül. De miért eszünk húsvétkor kalácsot, és mitől lesz igazán foszlós? Erre is próbálunk most választ adni.

Régi időkben vidéken elképzelhetetlen lett volna a húsvét fonott kalács nélkül

A húsvéti kalácsot hagyományosan a nagyhéten, leggyakrabban Nagyszombaton sütötték. Dédanyáink ugyanis még úgy indították a húsvét vasárnapját, hogy a kalácsot elvitték a templomba, ahol a pap megszentelte. Ezután hazavitték, és az ünnepi asztalra tették a főtt sonka és tojás mellé.

Nincs húsvét tojás, kalács és bárány nélkül – de mit is jelképeznek ezek? A húsvéti kenyér és a kalács áldozati ételnek számítanak: a bőséget, a jólétet és az életet szimbolizálják. A tojás az egyik legrégebbi termékenység- és újjászületés-jelkép, ugyanakkor a családi összetartozást is kifejezi, ezért a főtt tojás sem hiányozhat az ünnepi asztalról. A húsvéti menükön gyakran feltűnő bárány szintén Jézust szimbolizálja: az Újszövetség a korábbi, ószövetségi szimbolikát viszi tovább, hiszen Krisztus Isten báránya, aki az emberiség megváltásáért jött a világra és halt meg.

A „kalács” szó egyébként szláv eredetű, jelentése „kerek”, a „kolo” szóból származik. Egyes vidékeken, főleg Dél-Magyarországon, a kalács szót a sütemény szinonimájaként is használják. Régen a koszorú alakú, lyukas volt és ugyanúgy készítették, mint a kenyeret, és elsősorban lakodalmakra készült Magyarországon. Később kerültek bele a dúsító alapanyagok, amelyek megadták a mai kalács ízét és foszlós állagát. Ma már nemcsak kerek lehet: készítik hosszúkás, telt, lyukas közepű vagy rácsosan formázott változatban, fonatlanul vagy fonottan is.

Gyakran hallani az „ostoros kalács” elnevezést is, ami elsőre a fonott kalács szinonimájának tűnhet. Valójában azonban két különböző típusú kalácsról van szó. Mindkettő édes kelt tésztából készül, és csavart, kerekded formájú, de az ostoros kalácsnak jellegzetes, ostorra emlékeztető formája van, és gyakran töltelékkel készítik. A fonott kalács ezzel szemben hosszabb, vékonyabb tésztafonalakból áll, amelyek összefonódnak, míg az ostor az ágakat jelképezi, amelyeket megtöltenek és csavartan fonnak össze.

Hogyan álljunk neki a húsvéti kalács fonásának?

Szabi, a Pék sincs másként a húsvéttal: ahogy alábbi TikTok-videójában elárulta, nála is elképzelhetetlen a húsvéti menüsor házi kalács nélkül. Ilyenkor rengetegféle formát készít, és párat meg is mutatott. De azt is elmesélte, hogyan álljunk neki az ördöngősnek tűnő hatos fonásnak. Mert a legbonyolultabb kalács fonás is lehet pofonegyszerű, csak tudni kell a módját, hogyan csináljuk!

Szabi szerint ahhoz, hogy a kalács szép legyen, először a tésztaszálakat úgynevezett „hasas” formára kell sodorni: a két széle elvékonyodik, a közepe pedig duci marad. Fontos, hogy a tésztaszálak azonos méretűek legyenek, különben a fonás nem lesz egyenletes.

Ugyancsak lényeges, hogy a tésztából tényleg kinyomjuk a levegőt, mielőtt összeérnek a hat szál végei. A pék végezetül még azt is tanácsolta: ahhoz, hogy a kalácsunk szép legyen, a fonás során soha nem cserélünk kezet, és ügyelünk rá, hogy a tésztaszálak ne cserélődjenek!

Lássuk a klasszikus receptet is, mitől lesz igazán foszlós a húsvéti fonott kalács!

Hozzávalók:

1 kg finomliszt (átszitálva)

1db egész tojás + 1 db egész tojás a lekenéshez

420ml langyos tej (2.8%)

42 g friss élesztő

100 g porcukor

1 citrom reszelt héja

1 kk só

2 csomag vaníliás cukor

100 g olvasztott vaj (82%)

Húsvéti fonott kalács – lépésről lépésre: