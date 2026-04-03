Ezen az apró trükkön múlik a tökéletes húsvéti kalács: Szabi, a Pék elárulta, hogyan lesz hibátlan a fonás
Nincs húsvét kalács nélkül – ezt mindenki tudja. De ti inkább megveszitek a boltban, vagy otthon, saját magatok készítitek? A tészta összedolgozása és a fonás elsőre bonyolultnak tűnhet, de higgyétek el: olyan ez, mint a biciklizés. Ha egyszer ráéreztek, szinte mindegy, hogy hármas, négyes fonatban gondolkodtok. Szabi, a Pék most elárulta, hogyan készül a kultikus hatos fonás, mi pedig megosztjuk hozzá a nagyi jól bevált receptjét is.
Ahogy közeledik a húsvét, a konyhákban is előkerül a liszt, a cukor és a vaj, és kezdődhet az ünnepi sütögetés. Keresgéljük a húsvéti sütemény recepteket, de nincs hagyományos húsvét ünnepi kalács nélkül sem. Apropó, ti boltban veszitek, vagy inkább otthon álltok neki sütni? A húsvéti kalács lehet fonott vagy fonatlan, lyukas vagy kerek, kakaós vagy diós, de lényegében mind ugyanabból az omlós, vajas-lisztes-cukros tésztából készül. De miért eszünk húsvétkor kalácsot, és mitől lesz igazán foszlós? Erre is próbálunk most választ adni.
Régi időkben vidéken elképzelhetetlen lett volna a húsvét fonott kalács nélkül
A húsvéti kalácsot hagyományosan a nagyhéten, leggyakrabban Nagyszombaton sütötték. Dédanyáink ugyanis még úgy indították a húsvét vasárnapját, hogy a kalácsot elvitték a templomba, ahol a pap megszentelte. Ezután hazavitték, és az ünnepi asztalra tették a főtt sonka és tojás mellé.
A „kalács” szó egyébként szláv eredetű, jelentése „kerek”, a „kolo” szóból származik. Egyes vidékeken, főleg Dél-Magyarországon, a kalács szót a sütemény szinonimájaként is használják. Régen a koszorú alakú, lyukas volt és ugyanúgy készítették, mint a kenyeret, és elsősorban lakodalmakra készült Magyarországon. Később kerültek bele a dúsító alapanyagok, amelyek megadták a mai kalács ízét és foszlós állagát. Ma már nemcsak kerek lehet: készítik hosszúkás, telt, lyukas közepű vagy rácsosan formázott változatban, fonatlanul vagy fonottan is.
Gyakran hallani az „ostoros kalács” elnevezést is, ami elsőre a fonott kalács szinonimájának tűnhet. Valójában azonban két különböző típusú kalácsról van szó. Mindkettő édes kelt tésztából készül, és csavart, kerekded formájú, de az ostoros kalácsnak jellegzetes, ostorra emlékeztető formája van, és gyakran töltelékkel készítik. A fonott kalács ezzel szemben hosszabb, vékonyabb tésztafonalakból áll, amelyek összefonódnak, míg az ostor az ágakat jelképezi, amelyeket megtöltenek és csavartan fonnak össze.
Hogyan álljunk neki a húsvéti kalács fonásának?
Szabi, a Pék sincs másként a húsvéttal: ahogy alábbi TikTok-videójában elárulta, nála is elképzelhetetlen a húsvéti menüsor házi kalács nélkül. Ilyenkor rengetegféle formát készít, és párat meg is mutatott. De azt is elmesélte, hogyan álljunk neki az ördöngősnek tűnő hatos fonásnak. Mert a legbonyolultabb kalács fonás is lehet pofonegyszerű, csak tudni kell a módját, hogyan csináljuk!
Szabi szerint ahhoz, hogy a kalács szép legyen, először a tésztaszálakat úgynevezett „hasas” formára kell sodorni: a két széle elvékonyodik, a közepe pedig duci marad. Fontos, hogy a tésztaszálak azonos méretűek legyenek, különben a fonás nem lesz egyenletes.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ugyancsak lényeges, hogy a tésztából tényleg kinyomjuk a levegőt, mielőtt összeérnek a hat szál végei. A pék végezetül még azt is tanácsolta: ahhoz, hogy a kalácsunk szép legyen, a fonás során soha nem cserélünk kezet, és ügyelünk rá, hogy a tésztaszálak ne cserélődjenek!
Lássuk a klasszikus receptet is, mitől lesz igazán foszlós a húsvéti fonott kalács!
Hozzávalók:
- 1 kg finomliszt (átszitálva)
- 1db egész tojás + 1 db egész tojás a lekenéshez
- 420ml langyos tej (2.8%)
- 42 g friss élesztő
- 100 g porcukor
- 1 citrom reszelt héja
- 1 kk só
- 2 csomag vaníliás cukor
- 100 g olvasztott vaj (82%)
Húsvéti fonott kalács – lépésről lépésre:
- Az élesztőt egy kiskanál cukorral (a megadott mennyiségből) simára keverjük, majd felöntjük 1 dl tejjel, és hagyjuk 10 percig felfutni.
- A lisztet átszitáljuk a porcukorral és a vaníliás cukrokkal, majd hozzáadjuk a felvert tojásokat, és az élesztős tejet is. Alaposan kidagasztjuk, akár kézzel, akár géppel, folyamatosan 5–6 percig. Közben hozzáadjuk a nem forró, de olvasztott vajat, és azt is alaposan beledolgozzuk a tésztába. Letakarva 35 percig kelesztjük.
- Ezután a tésztát 9 egyenlő részre osztjuk. Mindegyiket gömbölyű buciformára alakítjuk, egymás mellé rakjuk, letakarjuk, és újabb 15 percig pihentetjük.
- A megkelt tésztagombócokat ujjbeggyel kicsit kilapítjuk, majd behajtogatjuk, hogy hengeralakot kapjanak, és hosszú szálra sodorjuk mindegyiket, ügyelve arra, hogy egyforma hosszúságúak legyenek. Természetesen, aki nem szeretne fonással bíbelődni, bármilyen formára hajtogathatja a tésztát.
- A megformázott kalácsot lekenjük felvert tojással, majd letakarás nélkül további 40 percig kelesztjük. Sütés előtt ismét lekenjük tojással, és ízlés szerint megszórjuk mákkal vagy mandulával.
- Előmelegített sütőben 170 °C-on 20 percig sütjük, majd 150 °C-ra csökkentve további 25 percig. Kisebb kalácsok esetén elegendő 30–35 perc sütés, hogy ne száradjanak ki, és megőrizzék foszlós állagukat.
