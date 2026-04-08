Ingyenes európai vonatbérlet jár ezeknek a magyar fiataloknak: már elindult a regisztráció

Idén is visszatér a DiscoverEU program, amelynek keretében több mint 40 ezer európai fiatal utazhat ingyen vonattal a kontinensen. A pályázatokat április 22-ig lehet benyújtani - számolt be az euronews.

Az Erasmus+ program részeként működő DiscoverEU 2026-ban ismét lehetőséget kínál a 2007. július 1. és 2008. június 30. között született fiataloknak. A kezdeményezés révén ingyenes utazási bérlettel fedezhetik fel Európát. A nyertesek egy legfeljebb egy hónapos időszakon belül összesen hét napot utazhatnak 2026. július 1. és 2027. szeptember 30. között. Az utazás elsősorban a legkörnyezetbarátabb közlekedési eszközzel, azaz vonattal történik.

A programra az Európai Unió tagállamainak állampolgárai és lakosai jelentkezhetnek. Emellett az EU-hoz társult tengerentúli országok és területek, valamint az Erasmus+ programhoz társult harmadik országok – köztük Izland és Törökország – fiataljai is benyújthatják pályázatukat.

Az idei kiírás a szolidaritás és a méltányosság jegyében zajlik. A kezdeményezés egyúttal egybeesik a schengeni övezet létrehozásának 40. évfordulójával is. Ez a térség jelenleg 29 államban biztosítja a szabad mozgást. Ide tartozik 25 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc.

A program előre megtervezett kulturális útvonalakat is kínál a résztvevőknek. Ezek mentén az utazók építészeti, zenei, képzőművészeti, színházi, divat- és dizájn-, népművészeti vagy gasztronómiai élményekkel gazdagodhatnak. Az úti célok között szerepelnek az Európai Bizottság által Európa Kulturális Fővárosának választott városok, mint például az írországi Cork és a máltai Valletta. Emellett az akadálymentesítésükért díjazott települések, köztük a francia Lyon is a kiemelt célpontok között vannak. Természetesen a résztvevők saját útvonalat is szabadon tervezhetnek.

A nyertesek a bérlet mellé egy kedvezménykártyát is kapnak. Ezzel a részt vevő országokban tömegközlekedésre, kulturális programokra, szállásra, étkezésre és sportolási lehetőségekre érvényesíthetnek árengedményeket. Az utazásra egyedül, de akár legfeljebb négy baráttal együtt is el lehet indulni. Csoportos utazás esetén a nyertes megoszthatja a pályázati kódját, amennyiben a csatlakozó fiatalok is megfelelnek a részvételi feltételeknek.

A pályázatokat 2026. április 22-ig lehet benyújtani. A 2018-ban indult kezdeményezésre eddig összesen 1,9 millió jelentkezés érkezett.