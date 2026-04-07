Alapjaiban írják át a bulizást a Balatonnál: új vízparti plázs és koncerthelyszín születik

Alapjaiban szervezik át a nyári bulikat a déli part egyik legismertebb üdülővárosában: új, vízparti koncerthelyszín jöhet létre Balatonlellén. A cél egy több ezres tömeget befogadó, fesztiválhangulatú tér kialakítása, amely kiválthatja a korábbi, gazdaságilag már nehezen fenntartható rendszert.

A déli part egyik meghatározó települése, Balatonlelle idén kísérleti jelleggel teljesen új alapokra helyezi a nyári rendezvénykínálatát. A városvezetés döntése értelmében a nagy tömegeket vonzó koncerteket a jövőben nem a megszokott szabadtéri színpadon tartják meg, hanem közvetlenül a vízpart közelébe viszik - írja a Sonline.hu.

A változtatás mögött elsősorban gazdasági és infrastrukturális okok állnak. A jelenlegi Balatonlellei Szabadtéri Színpad befogadóképessége a katasztrófavédelmi előírások miatt legfeljebb 970 fő, ami a növekvő technikai és fellépői költségek mellett már nem teszi rentábilissá a nagykoncertek szervezését. A város számításai szerint ez a működési modell az elmúlt időszakban több tízmilliós veszteséget termelt.

A megoldást a Napfény strand egy részének újragondolása jelentheti. Itt alakítanak ki egy akár háromezer fő befogadására alkalmas koncertteret, amely hangulatában a balatoni „plázs” koncepciót idézi: közvetlen vízparti élmény, nagy színpad, fesztiváljellegű infrastruktúra.

A városvezetés szerint nem visszalépésről, hanem tudatos átszervezésről van szó. A kisebb, intimebb előadások maradnak a hagyományos helyszínen, míg a népszerűbb fellépők – köztük például a Tankcsapda – már az új, vízparti térben kapnak helyet. A 2026-os szezon így afféle tesztüzem lesz: öt nagykoncerttel mérik fel, mennyire működőképes az új modell.

A változás a családi programokat is érinti. A város célja, hogy ne egyetlen pontra koncentrálódjon minden esemény, ezért a gyerekeknek szóló előadásokat a Rózsakert területére csoportosítják át. Ezzel külön, családbarát zónát hoznának létre, miközben a város több pontja is bekapcsolódik a nyári pezsgésbe.

Ha a kísérlet beválik, Balatonlelle hosszabb távon is új irányt szabhat a balatoni éjszakai életnek: a klasszikus szabadtéri színpadok helyett egyre inkább a nagy kapacitású, vízparti koncertterek kerülhetnek előtérbe.

