Fizz Liga
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Szabadtéri nyári rendezvény, boldog rajongók bulija, szerelmi szimbólum, ünnepi hangulat a tengerparton. Kéz alakú szív jel naplementében tengerparti zenei fesztiválon, tömeg élvezi az élő koncertet. Sziluett, napfény, szórakozás.
HelloVidék

Alapjaiban írják át a bulizást a Balatonnál: új vízparti plázs és koncerthelyszín születik

HelloVidék
2026. április 7. 09:45

Alapjaiban szervezik át a nyári bulikat a déli part egyik legismertebb üdülővárosában: új, vízparti koncerthelyszín jöhet létre Balatonlellén. A cél egy több ezres tömeget befogadó, fesztiválhangulatú tér kialakítása, amely kiválthatja a korábbi, gazdaságilag már nehezen fenntartható rendszert.

A déli part egyik meghatározó települése, Balatonlelle idén kísérleti jelleggel teljesen új alapokra helyezi a nyári rendezvénykínálatát. A városvezetés döntése értelmében a nagy tömegeket vonzó koncerteket a jövőben nem a megszokott szabadtéri színpadon tartják meg, hanem közvetlenül a vízpart közelébe viszik - írja a Sonline.hu.

A változtatás mögött elsősorban gazdasági és infrastrukturális okok állnak. A jelenlegi Balatonlellei Szabadtéri Színpad befogadóképessége a katasztrófavédelmi előírások miatt legfeljebb 970 fő, ami a növekvő technikai és fellépői költségek mellett már nem teszi rentábilissá a nagykoncertek szervezését. A város számításai szerint ez a működési modell az elmúlt időszakban több tízmilliós veszteséget termelt.

A megoldást a Napfény strand egy részének újragondolása jelentheti. Itt alakítanak ki egy akár háromezer fő befogadására alkalmas koncertteret, amely hangulatában a balatoni „plázs” koncepciót idézi: közvetlen vízparti élmény, nagy színpad, fesztiváljellegű infrastruktúra.

A városvezetés szerint nem visszalépésről, hanem tudatos átszervezésről van szó. A kisebb, intimebb előadások maradnak a hagyományos helyszínen, míg a népszerűbb fellépők – köztük például a Tankcsapda – már az új, vízparti térben kapnak helyet. A 2026-os szezon így afféle tesztüzem lesz: öt nagykoncerttel mérik fel, mennyire működőképes az új modell.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A változás a családi programokat is érinti. A város célja, hogy ne egyetlen pontra koncentrálódjon minden esemény, ezért a gyerekeknek szóló előadásokat a Rózsakert területére csoportosítják át. Ezzel külön, családbarát zónát hoznának létre, miközben a város több pontja is bekapcsolódik a nyári pezsgésbe.

Ha a kísérlet beválik, Balatonlelle hosszabb távon is új irányt szabhat a balatoni éjszakai életnek: a klasszikus szabadtéri színpadok helyett egyre inkább a nagy kapacitású, vízparti koncertterek kerülhetnek előtérbe.
 
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #Balaton #turizmus #strand #városfejlesztés #nyár #programok #szórakozás #koncert #hellovidék #nyári szezon

