Nem lesz újabb kísértetkastély: meglepő tervvel mentik meg a 128 éves pazar főúri rezidenciát

Komoly fordulat jöhet egy elhanyagolt vidéki műemlék sorsában: felújítják az Árpádhalom központjában álló, 128 éves kastélyt, amelyet a jövőben akár turistaszállóként is hasznosíthatnak. Az első lépés már biztos: hamarosan megkezdődik a tetőszerkezet teljes cseréje.

Árpádhalom polgármestere, Vágó Miklós a Délmagyarnak elmondta, hogy a felújításhoz sikerült forrást szerezniük, így megszüntethetik az épületet régóta sújtó beázásokat. A munkálatok várhatóan rövid időn belül elindulnak, és egy szarvasi cég végzi majd a kivitelezést. A beruházásra a TOP Plusz program keretében mintegy 50 millió forintot nyert az önkormányzat.

Az épület története több mint egy évszázadra nyúlik vissza: az Árpádhalmi kastély 1897–1898 között épült historizáló, klasszicista és eklektikus stílusban. A kastélyt Károlyi Ferdinanda, Károlyi Alajos lánya építtette. A 22 szobás egykori arisztokrata rezidencia a második világháború után állami tulajdonba került, és évtizedeken át iskola, majd tanulóotthon működött benne.

Az elmúlt években az épület szerepe tovább változott: ma már hivatalosan művelődési házként és könyvtárként funkcionál, miután a besorolását is módosították. A döntés célja az volt, hogy könnyebb legyen pályázati forrásokhoz jutni a felújításhoz.

A mostani tetőcsere azonban csak a kezdet. A település hosszabb távon szeretné teljesen megújítani az épületet, és olcsó turistaszállást kialakítani benne. A terv nem véletlen: a környéken halad az Országos Kéktúra útvonala, így a túrázók és iskolai csoportok számára is vonzó szálláshely jöhet létre.