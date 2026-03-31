A városháza és Pécs belvárosa egy napsütéses napon.
HelloVidék

Évszázados titkok kelnek életre az egyik legszebb vidéki városban: római kalandok és sírkamra-túra is lesz

HelloVidék
2026. március 31. 17:45

Érdemes lesz Pécs felé venni az irányt a tavaszi szünetben: két meghatározó kulturális helyszín is különleges programokkal készül. A kínálatban a tudomány, a művészet és a történelem is játékos formában jelenik meg – nem is akárhogyan. Egész napos program keretében például egy expedíciós kalandjáték során fedezhetik fel a gyerekek Pécs antik épületeit, részt vehetnek római katonai kiképzésen, és megkóstolhatják a korabeli lakomák ínyencségeit is. És ez még csak a kezdet – nézzétek csak!

Izgamas programkínálattal várja a látogatókat április 2. és 12. között a Zsolnay Kulturális Negyed és a Cella Septichora Látogatóközpont Pécsen – derül ki az intézményeket működtető Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. közleményéből.

A Zsolnay-negyedben igazi élménykavalkád várja a családokat: húsvéti detektívjáték, planetáriumi előadások és kreatív workshopok színesítik a programot. A látogatók élőszavas bemutatókon ismerhetik meg a csillagászat világát, miközben olyan különleges foglalkozásokon is részt vehetnek, mint a csempehajtogatás vagy a kerámiafestés. Emellett látványos fizikai kísérletek is bemutatják a tudomány szórakoztató oldalát.

A kulturális élmények sem maradnak el: április 11-én, a magyar költészet napja alkalmából irodalmi sétát szerveznek, ahol klasszikus és kortárs költők művei elevenednek meg. Aznap este a Radnóti Színház vendégjátéka is érkezik: Bálint András Kosztolányi-estjét láthatja a közönség.

A negyed állandó kiállításai a szünet minden napján látogathatók, emellett tematikus séták is indulnak, amelyek során szakavatott idegenvezetők segítenek felfedezni a Zsolnay-örökséget.

Fejlámpás kalandozás 7-12 éves gyerekeknek a Cella Septichora Látogatóközpontban

Közben a belváros alatt is életre kel a történelem: a Cella Septichora Látogatóközpont programjai az ókori Sopianae világába repítik vissza az érdeklődőket. A látogatók részt vehetnek tematikus sétákon, szünidei táborokon, sőt, egy egész napos expedíciós kalandjáték során fedezhetik fel az antik épületeket. A gyerekeket római katonai kiképzés és korabeli ételek kóstolója is várja.

Az „Ave Sopianae!” családi programokon az ókori rómaiak mindennapjai kelnek életre, míg az esti órákban még izgalmasabb élmények következnek: április 10-én fejlámpás tárlatjáráson barangolhatják be a résztvevők a föld alatti sírkamrákat.
