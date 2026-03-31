Az észak-magyarországi régió és a klasszikus fürdővárosok a legnépszerűbbek a négynapos hosszú hétvégén a magyar vendégek körében.
Évszázados titkok kelnek életre az egyik legszebb vidéki városban: római kalandok és sírkamra-túra is lesz
Érdemes lesz Pécs felé venni az irányt a tavaszi szünetben: két meghatározó kulturális helyszín is különleges programokkal készül. A kínálatban a tudomány, a művészet és a történelem is játékos formában jelenik meg – nem is akárhogyan. Egész napos program keretében például egy expedíciós kalandjáték során fedezhetik fel a gyerekek Pécs antik épületeit, részt vehetnek római katonai kiképzésen, és megkóstolhatják a korabeli lakomák ínyencségeit is. És ez még csak a kezdet – nézzétek csak!
Izgamas programkínálattal várja a látogatókat április 2. és 12. között a Zsolnay Kulturális Negyed és a Cella Septichora Látogatóközpont Pécsen – derül ki az intézményeket működtető Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. közleményéből.
A Zsolnay-negyedben igazi élménykavalkád várja a családokat: húsvéti detektívjáték, planetáriumi előadások és kreatív workshopok színesítik a programot. A látogatók élőszavas bemutatókon ismerhetik meg a csillagászat világát, miközben olyan különleges foglalkozásokon is részt vehetnek, mint a csempehajtogatás vagy a kerámiafestés. Emellett látványos fizikai kísérletek is bemutatják a tudomány szórakoztató oldalát.
A kulturális élmények sem maradnak el: április 11-én, a magyar költészet napja alkalmából irodalmi sétát szerveznek, ahol klasszikus és kortárs költők művei elevenednek meg. Aznap este a Radnóti Színház vendégjátéka is érkezik: Bálint András Kosztolányi-estjét láthatja a közönség.
A negyed állandó kiállításai a szünet minden napján látogathatók, emellett tematikus séták is indulnak, amelyek során szakavatott idegenvezetők segítenek felfedezni a Zsolnay-örökséget.
Fejlámpás kalandozás 7-12 éves gyerekeknek a Cella Septichora Látogatóközpontban
Közben a belváros alatt is életre kel a történelem: a Cella Septichora Látogatóközpont programjai az ókori Sopianae világába repítik vissza az érdeklődőket. A látogatók részt vehetnek tematikus sétákon, szünidei táborokon, sőt, egy egész napos expedíciós kalandjáték során fedezhetik fel az antik épületeket. A gyerekeket római katonai kiképzés és korabeli ételek kóstolója is várja.
Az „Ave Sopianae!” családi programokon az ókori rómaiak mindennapjai kelnek életre, míg az esti órákban még izgalmasabb élmények következnek: április 10-én fejlámpás tárlatjáráson barangolhatják be a résztvevők a föld alatti sírkamrákat.
Elképesztő kulcsosház nyílt az erdő mélyén: kevesen tudják, de bárki számára elérhető a hegyi lak + Fotók
Átadták a közelmúltban kormányzati támogatásból korszerűsített kulcsosházat a Tolna vármegyei Váralján, a Mecsek északkeleti lábánál hétfőn.
Lesz locsolóvers-mondó verseny és tojásfa díszítés is. Mutatjuk, milyen programok várnak húsvéthétfőn a vidék egyik legszebb falumúzeumában! Húsvéti programok 2026. - Szombathelyen is.
Illegális downhillpályák tarolhatják le a védett erdőket: egyre súlyosabb a helyzet Budapest környékén
Büntetlenül pusztítják a védett erdőket: Budapesten és a Kevélyekben illegális downhill-pályák vágnak keresztbe Natura 2000-es területeket.
Megtaláltak egy évtizedekkel ezelőtt a keszthelyi Balaton Múzeumból ellopott műalkotást, Egry József Kalapos hölgy című grafikáját.
A napokig tomboló szélvihar a szombathelyi Kámoni Arborétumban is komoly pusztítást hagytak maguk után. A károk miatt az intézmény ideiglenesen bezár, amíg elvégzik a helyreállítást.
Döbbenetes látvány fogadta a közlekedőket a Lengyeltótiból Pusztaszentgyörgy felé vezető úton, ahol az erős szél tőből kidöntött egy használaton kívüli, acélszerkezetű víztoronyot.
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
A HelloVidék Gasztromesék rovata ezúttal három régi, burgonyás fogással idézi meg a paraszti konyha egyszerű, tartalmas világát.
Ezt a hibát rengeteg magyar kertes házban elkövetik tavasszal: ki ne dobd ezt a szemetet, egyenesen aranyat ér a termőföldnek
Ki gondolta volna, hogy a kávézacc, a tojástartó vagy a WC-guriga igazi kincs lehet a kertben? Új életre kelhetnek a komposztban és a földben. Mutatjuk,...
Folklórprogramokkal, palóc gasztronómiával, népszokások felelevenítésével és az elmaradhatatlan locsolkodással várja a látogatókat idén is a Hollókői Húsvéti Fesztivál,
Mérföldkőhöz érkezett a hazai természetvédelem, mintegy 6335 hektárral, 11%-kal nőtt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe.
„Eddig az volt a baj, hogy kipusztult a hód Magyarországon. Most meg az, hogy van. Döme Gábor TikTokon mutatta meg, hogyan pusztítják Európa legnagyobb rágcsálói...
Ítéletidő tombol Nyugat‑Magyarországon: a viharos szél és a zord körülmények miatt több ezer szombathelyi lakásban szünetel a fűtés, és a lakók a hidegben kénytelenek tartózkodni...
Brutális ítéletidő csapott le Nyugat-Magyarországra: fákat csavart ki a szél, több településen nincs áram - és még nincs vége
Továbbra is komoly fennakadásokat okoz az ítéletidő Nyugat-Magyarországon: olvasónk szerint Ják településen jelenleg sincs áram, és a megyében több helyről is hasonló problémákat jeleztek.
A téli szünet és karbantartási munkák után ismét fogadja a látogatókat a Velencei-tó közelében működő dinnyési Várpark. Új szerelvény, gyerekvasút, makettvárak és új ízek várják...
Az egyik legrégebbi ilyen az Egerszeg Kártya, ami 2002 óta igényelhető, de hozunk más vidéki példákat is arra, mi mindennel kecsegtetnek a településkártyák.
Újabb fejlesztések indulnak a Dévaványai gyógyfürdőben: közel 80 millió forintos támogatásból korszerűsítik a létesítményt, amelynek egyik legfontosabb eleme a strand büféjének teljes átalakítása.
Komoly problémával küzd Pécs: a szakértői becslések szerint akár több száz, szélsőséges esetben félezer vaddisznó is élhet a város belterületén és közvetlen környezetében. Az állatok...
Pénzügyi válságba került az osztrák ADA Möbelwerke Holding AG, de a magyarországi üzemek – köztük a legnagyobb, Körmenden működő gyár – egyelőre zavartalanul termelnek.
