Elképesztő kulcsosház nyílt az erdő mélyén: kevesen tudják, de bárki számára elérhető a hegyi lak + Fotók

Átadták a közelmúltban kormányzati támogatásból korszerűsített kulcsosházat a Tolna vármegyei Váralján, a Mecsek északkeleti lábánál hétfőn.

Zambó Péter, az Agrárminisztérium (AM) erdőkért és földügyekért felelős államtitkára a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program (TÖP) keretében felújított létesítmény ünnepélyes átadásán kiemelte: egy erdei kulcsosház nem pusztán turisztikai fejlesztés, hanem megmutatja a magyar erdőgazdálkodás munkáját is.

Kifejtette: az állami erdészeti társaságok fenntartható erdőgazdálkodásból származó bevételének egy része - kormányzati forrásokkal kiegészülve - közjóléti szolgáltatások fejlesztését segíti. Az állami tulajdonú erdészeti társaságok az erdei turisztika fenntartására és fejlesztésére évente mintegy 4 milliárd forintot költenek, ezzel pedig évi csaknem 40 milliárd forint rekreációs érték jön létre – hívta fel a figyelmet.