Elképesztő fotókon a tavaszi virágtenger: hihetetlen krókuszszőnyeg borítja a zalai parkerdőt

Mesébe illő látvány várja a látogatókat a zalaegerszegi parkerdőben: a tavasz első hírnökei, a lila krókuszok szinte teljesen beborítják az erdő alját. A védett virágok látványa páratlan, de most azt is eláruljuk, mi teszi különlegessé a parkerdőt és a kárpáti sáfrányt.

A zalaegerszegi parkerdő mintegy 65 hektáros zöldterület, amelyet a város bel- és külvárosi részei ölelnek körbe. A Zala folyó árterén fekszik: északról maga a folyó, keletről a Felső-Válicka, délről a 76-os főút, nyugatról pedig a vasúti töltés határolja. A terület ökológiai jelentősége kiemelkedő, Natura 2000-es védelem alatt áll. A parkerdő igazi biodiverzitási hotspot: több mint 80 fafaj található itt, köztük nyírek, tölgyek és kőrisek, emellett számos védett növény- és állatfaj él a területen. Tavasszal azonban egyértelműen a virágok viszik a prímet.

Most a kárpáti sáfrány, közismertebb nevén a lila krókusz (Crocus heuffelianus) borítja be az erdő talaját. A nősziromfélék családjába tartozó, kora tavasszal nyíló növény Magyarországon védett, természetvédelmi értéke egyedenként is jelentős.

A látogatóknak ezért különösen fontos, hogy csak a kijelölt ösvényeken közlekedjenek, és ne tapossák le a virágokat. A látvány annyira különleges, hogy a Hello Nyugat-Balaton közösségi oldalán külön galériában is bemutatta a lila virágszőnyeget.

Nem ez az egyetlen tavaszi természeti attrakció a régióban: az Őrségben már látogatható a tőzikés erdő, a csáfordi erdőben pedig a korábbi korlátozások után rendezték a tanösvényt, hogy a látogatók zavartalanul gyönyörködhessenek a fehér virágtengerben.

