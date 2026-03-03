2026. március 3. kedd Kornélia
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az első tavaszi gomba, a Sarcoscypha, a vadonban nő.
HelloVidék

Elképesztő fotókon a tavaszi virágtenger: hihetetlen krókuszszőnyeg borítja a zalai parkerdőt

HelloVidék
2026. március 3. 10:44

Mesébe illő látvány várja a látogatókat a zalaegerszegi parkerdőben: a tavasz első hírnökei, a lila krókuszok szinte teljesen beborítják az erdő alját. A védett virágok látványa páratlan, de most azt is eláruljuk, mi teszi különlegessé a parkerdőt és a kárpáti sáfrányt.

A zalaegerszegi parkerdő mintegy 65 hektáros zöldterület, amelyet a város bel- és külvárosi részei ölelnek körbe. A Zala folyó árterén fekszik: északról maga a folyó, keletről a Felső-Válicka, délről a 76-os főút, nyugatról pedig a vasúti töltés határolja. A terület ökológiai jelentősége kiemelkedő, Natura 2000-es védelem alatt áll. A parkerdő igazi biodiverzitási hotspot: több mint 80 fafaj található itt, köztük nyírek, tölgyek és kőrisek, emellett számos védett növény- és állatfaj él a területen. Tavasszal azonban egyértelműen a virágok viszik a prímet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Most a kárpáti sáfrány, közismertebb nevén a lila krókusz (Crocus heuffelianus) borítja be az erdő talaját. A nősziromfélék családjába tartozó, kora tavasszal nyíló növény Magyarországon védett, természetvédelmi értéke egyedenként is jelentős.

A látogatóknak ezért különösen fontos, hogy csak a kijelölt ösvényeken közlekedjenek, és ne tapossák le a virágokat. A látvány annyira különleges, hogy a Hello Nyugat-Balaton közösségi oldalán külön galériában is bemutatta a lila virágszőnyeget.

Nem ez az egyetlen tavaszi természeti attrakció a régióban: az Őrségben már látogatható a tőzikés erdő, a csáfordi erdőben pedig a korábbi korlátozások után rendezték a tanösvényt, hogy a látogatók zavartalanul gyönyörködhessenek a fehér virágtengerben.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)


 
Címlapkép: Getty Images
#tavasz #erdő #kirándulás #természet #hellovidék #zalaegerszeg #látnivaló #természetvédelem #zala megye #őrség #növények

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:14
11:10
11:01
10:44
10:32
Pénzcentrum
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
Súlyos eredmény a 2026-os nyárigumi-teszten: kiderült az igazság az olcsó kínai Linglong abroncsokról
Nyakunkon a demográfiai katasztrófa: megrázó jóslatot kapott Magyarország
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 3. kedd
Kornélia
10. hét
Március 3.
A békéért küzdő írók világnapja
Március 3.
A Sabin-csepp napja
Március 3.
Vadvédelmi világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
2 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
3
2 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
5 napja
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
5
2 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapírok kamatozása
Állampapírok esetén a legtöbbször megjelenő "fix" kifejezés azt jelenti, hogy a papírhoz tartozó, előre megígért kamatláb (utolsó előtti oszlopban látott aktuális névleges kamat) nem változhat a futamidő alatt. Ez tehát NEM arra vonatkozik, hogy a hozam oszlopban látható, mostani feltételek mellett érvényes éves hozamot biztosan megkapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 3. 11:14
Brutális pofonba szaladt bele a forint: mélypontra gyengült az euróval szemben, mikor áll meg a zuhanás?
Pénzcentrum  |  2026. március 3. 10:04
Súlyos eredmény a 2026-os nyárigumi-teszten: kiderült az igazság az olcsó kínai Linglong abroncsokról
Agrárszektor  |  2026. március 3. 10:33
Fontos számlálást tartottak Magyarországon: elkészült a nagy leltár
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel