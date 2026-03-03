Beköszöntött a tavasz, és vele együtt a horgásztilalmak szezonja is! Nem árt tisztában lenni vele, mely fajokat kell most kötelezően visszaengedni, mert egy rossz döntés...
Elképesztő fotókon a tavaszi virágtenger: hihetetlen krókuszszőnyeg borítja a zalai parkerdőt
Mesébe illő látvány várja a látogatókat a zalaegerszegi parkerdőben: a tavasz első hírnökei, a lila krókuszok szinte teljesen beborítják az erdő alját. A védett virágok látványa páratlan, de most azt is eláruljuk, mi teszi különlegessé a parkerdőt és a kárpáti sáfrányt.
A zalaegerszegi parkerdő mintegy 65 hektáros zöldterület, amelyet a város bel- és külvárosi részei ölelnek körbe. A Zala folyó árterén fekszik: északról maga a folyó, keletről a Felső-Válicka, délről a 76-os főút, nyugatról pedig a vasúti töltés határolja. A terület ökológiai jelentősége kiemelkedő, Natura 2000-es védelem alatt áll. A parkerdő igazi biodiverzitási hotspot: több mint 80 fafaj található itt, köztük nyírek, tölgyek és kőrisek, emellett számos védett növény- és állatfaj él a területen. Tavasszal azonban egyértelműen a virágok viszik a prímet.
Most a kárpáti sáfrány, közismertebb nevén a lila krókusz (Crocus heuffelianus) borítja be az erdő talaját. A nősziromfélék családjába tartozó, kora tavasszal nyíló növény Magyarországon védett, természetvédelmi értéke egyedenként is jelentős.
A látogatóknak ezért különösen fontos, hogy csak a kijelölt ösvényeken közlekedjenek, és ne tapossák le a virágokat. A látvány annyira különleges, hogy a Hello Nyugat-Balaton közösségi oldalán külön galériában is bemutatta a lila virágszőnyeget.
Nem ez az egyetlen tavaszi természeti attrakció a régióban: az Őrségben már látogatható a tőzikés erdő, a csáfordi erdőben pedig a korábbi korlátozások után rendezték a tanösvényt, hogy a látogatók zavartalanul gyönyörködhessenek a fehér virágtengerben.
Örülhetnek márciusban a kalandvágyó magyarok: izgalmas túrákat szerveznek a nemzeti parkok, ezt kár lenne kihagyni
Több mint 30 bemutatóbarlang működik, a legtöbb a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.
Számtalan kultikus hely szűnt meg az elmúlt években, ahogy látni fogjuk, a hazai turizmus fellegvárának számító Balatonnál is jócskán akadnak eladó vendéglők.
Német és török turisták tömegei utazhatnak ebbe a balatoni városba nyáron: megnyílt az út, szabad a pálya
Megújult a kifutópálya és a gurulóút, bővült az utasterminál és új irányítótorony is épült Sármelléken, a Hévíz-Balaton Airporton.
Hihetetlen teljesítményre képes a Balatonszárszón élő Obádovics J. Gyula professzor: a 98 esztendős matematikus az országos szenior atlétikai bajnokságon aranyérmet szerzett,
Szombattól alapjaiban változnak a horgászat szabályai a Tisza-tavon: lejár a harcsa téli tilalma, de március elejétől újabb korlátozások jönnek.
Balatonfüreden elindult a szolgálati lakások építése: két háromszintes épületben 16 modern lakás készül, zöldhomlokzatos, fenntartható kialakítással.
Hamarosan bővülhet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyógyvizes fürdők köre: egy Mezőcsát közelében feltárt termálvíz gyógyvízzé minősítése van folyamatban.
Magyarok, férfiak és asszonyok, ezt hallgassátok! István, a király robbantja be a vidéki színház új évadát
Évadot hirdetett a zalaegerszegi színház: 6 felnőtt és 3 ifjúsági bérletes előadással, köztük filmes adaptációkkal készül a teátrum.
Barokk, rokokó, reneszánsz és későbbi korok kincsei – köztük festmények, szobrok, bútorok és könyvek – újulnak meg a szakemberek kezei alatt a veszprémi várnegyed megújítása...
Négy évvel a teljes kiszáradás után újra víz jelent meg a bicsérdi horgásztóban. A meder mélyebb részeit már összefüggő vízréteg borítja, bár a vízszint egyelőre...
Keszthely 1,6 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást nyert a Városi Strand fejlesztésére a TOP Plusz programban.
Magas a vízállás Győrben, mind a Rába, mind a Mosoni-Duna szintje jelentősen emelkedett az elmúlt hetekben. 2,5–3 méteres vízszintemelkedés várható a Duna magyar szakaszán is.
A hazai sztárkertész életmentő trükkjei: így maradnak gyönyörűek a bolti nárciszok, hóvirágok és primulák
A szupermarketek és kertészeti árudák már ontják a tavaszt: cserepes nárciszok, krókuszok és primulák ezernyi színben várják, hogy gazdára találjanak. De hogyan gondozzuk őket?
Mikor lesz a bajai vásár 2026-ban? - Minden, amit már tudni lehet a bajai hídivásár, Éjszakai Bazár, termelői vásárok kapcsán
A Bajai Éjszakai Bazár kiváló program a kimozdulásra vágyóknak is, nemcsak helyi termelők termékeit lehet megvásárolni itt, hanem találkozni, beszélgetni, enni-inni, és nézelődni.
A rendkívüli havazás után ismét megnyílt a látogatók előtt az ország egyik legszebb tőzikés erdeje, a Dobogó-erdő tanösvénye az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén.
Az ázsiai lódarázs után újabb inváziós faj, az ázsiai kis méhatka fenyegeti a magyar méhészeket. Bár a parazita még nem jelent meg hazánkban, a szakemberek...
