2025. október 14. kedd Helén
10 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Senior runner in morning time
HelloVidék

Elárulta a hosszú élet titkát a 98 éves legendás magyar matematikus: erre a válaszra senki sem számított + Videó

HelloVidék
2025. október 14. 17:15

Obádovics Gyula, a Balatonszárszón élő legendás matematikus és egyetemi oktató 98 évesen is minden nap a Balaton partján fut, metszi a szőlőt, dolgozik és könyvet ír. Különösen büszke legújabb atlétikai sikerére is: tavaly és idén is 95+ kategóriában egyedüli indulóként nyert – az NLC legújabb videójában személyesen mesél életéről és mindennapjairól.

 A bajai születésű professzor, Obádovics Gyula nevét kevesen nem ismerik Magyarországon. Generációk nőttek fel a matematika könyvén, amelyet ő írt, és a számítástechnika-oktatás kidolgozásában is jelentős szerepet vállalt. 55 évig állt az egyetemi katedrán, és máig a tudományos élet aktív szereplője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Balatonszárszón élő Gyula bácsi 98 éves kora ellenére sem pihen, hihetetlenül aktív mind a mai napig. Az NLC videójában elmesélte, hogy mindennapjai szorosan összekapcsolódnak a mozgással és az alkotással: fut a Balaton partján, metszi a szőlőt, dolgozik és könyvet ír. Különösen büszke legújabb atlétikai sikerére: tavaly és idén is lefutotta a 100 métert a 95+ kategóriában, és aranyérmet szerzett, egyedül indulva az idősebb korosztályban. „Világ életemben valamit csináltam, dolgoztam” – fogalmazott a matematikus.

Gyula bácsi szerint a mozgás és a szellemi tevékenység kéz a kézben járnak: reggelenként és esténként futással és sétával tartja karban testét, közben figyel a légzésére és a test egyensúlyára. „Magamnak kell indítani, és a futás alatt figyelek a légzésemre, ez teljes értékűen egy hagyományos jogalégzés-fajta” – mesélte.

A tudományos pályafutásáról is beszélt: matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett, 12 könyvet írt, köztük az első magyar nyelvű matematika könyvet, amelyben a klasszikus tételeket közérthető formában adta közre. 1980-ban elsőként telepített számítógépet magyar egyetemen, és megalkotta az ország első programozási tankönyvét, amelynek módszertana azóta is sokakat inspirál.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Obádovics Gyula szerint a hosszú élet titka az állandó kihívás és cél: „Ha van akaratod, kitartásod, meg tudod csinálni. Teljes értékűen megélem a 98. évemet, jól érzem magam az alkotásban, és látom, hogy eredményt még mindig el lehet érni” – mondta az NLC videójában.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #könyv #sport #mozgás #szőlő #idősek #egészséges életmód #futás #hellovidék #aranyérem #atlétika #obádovics gyula #matematikus #balatonszárszó #egyetemi oktató

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:44
17:31
17:15
17:02
16:54
Pénzcentrum
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 14. kedd
Helén
42. hét
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
3 hete
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
3
1 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
1 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
3 hete
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázatviselés
a biztosításoknál használt kifejezés, azt az időszakot jelenti, amelyben az első nap 0 órájától az utolsó nap 24. órájáig a biztosító a biztosítás szerint vállalja a biztosítási események alapján történő biztosítási összeg kifizetését

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 17:44
Óriási veszélyben vagyunk saját zuhanyzónkban: nem is sejtjük, mit engedünk magunkra
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 17:02
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
Agrárszektor  |  2025. október 14. 17:31
Váratlan dolog történt az ukrán uborkával: erre nem sokan számítottak