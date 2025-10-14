Juan Pablo Montoya szerint a Mercedesnek nincs szüksége Max Verstappenre, mivel George Russell teljesítménye bizonyítja, hogy a csapat már rendelkezik egy kiemelkedő versenyzővel.
Elárulta a hosszú élet titkát a 98 éves legendás magyar matematikus: erre a válaszra senki sem számított + Videó
Obádovics Gyula, a Balatonszárszón élő legendás matematikus és egyetemi oktató 98 évesen is minden nap a Balaton partján fut, metszi a szőlőt, dolgozik és könyvet ír. Különösen büszke legújabb atlétikai sikerére is: tavaly és idén is 95+ kategóriában egyedüli indulóként nyert – az NLC legújabb videójában személyesen mesél életéről és mindennapjairól.
A bajai születésű professzor, Obádovics Gyula nevét kevesen nem ismerik Magyarországon. Generációk nőttek fel a matematika könyvén, amelyet ő írt, és a számítástechnika-oktatás kidolgozásában is jelentős szerepet vállalt. 55 évig állt az egyetemi katedrán, és máig a tudományos élet aktív szereplője.
A Balatonszárszón élő Gyula bácsi 98 éves kora ellenére sem pihen, hihetetlenül aktív mind a mai napig. Az NLC videójában elmesélte, hogy mindennapjai szorosan összekapcsolódnak a mozgással és az alkotással: fut a Balaton partján, metszi a szőlőt, dolgozik és könyvet ír. Különösen büszke legújabb atlétikai sikerére: tavaly és idén is lefutotta a 100 métert a 95+ kategóriában, és aranyérmet szerzett, egyedül indulva az idősebb korosztályban. „Világ életemben valamit csináltam, dolgoztam” – fogalmazott a matematikus.
Gyula bácsi szerint a mozgás és a szellemi tevékenység kéz a kézben járnak: reggelenként és esténként futással és sétával tartja karban testét, közben figyel a légzésére és a test egyensúlyára. „Magamnak kell indítani, és a futás alatt figyelek a légzésemre, ez teljes értékűen egy hagyományos jogalégzés-fajta” – mesélte.
A tudományos pályafutásáról is beszélt: matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett, 12 könyvet írt, köztük az első magyar nyelvű matematika könyvet, amelyben a klasszikus tételeket közérthető formában adta közre. 1980-ban elsőként telepített számítógépet magyar egyetemen, és megalkotta az ország első programozási tankönyvét, amelynek módszertana azóta is sokakat inspirál.
Obádovics Gyula szerint a hosszú élet titka az állandó kihívás és cél: „Ha van akaratod, kitartásod, meg tudod csinálni. Teljes értékűen megélem a 98. évemet, jól érzem magam az alkotásban, és látom, hogy eredményt még mindig el lehet érni” – mondta az NLC videójában.
