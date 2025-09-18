Hatalmas medve kószál Miskolcon: rettegnek a helyiek, már az utcára sem mernek kimenni + Videó

Újabb medve tűnt fel Miskolc Pereces városrészében, ahol a lakók szerint hatalmas állat járkált a házak között, és volt, akinek az ablakát is megkaparta. Rettegnek a helyiek: a gyerekeket és a kutyákat már nem merik kiengedni, sötétedés után pedig szinte senki sem lép ki az utcára.

Ez már tényleg nem játék. Újabb medveészlelés borzolta fel a kedélyeket Miskolc Pereces városrészében. A lakók arról számoltak be, hogy szeptember 14-én este hatalmas állat kóborolt az utcákon, sőt, volt, akinek az ablakát is megkaparta. A félelem azóta is kézzelfogható: a helyiek nem mernek kimenni az utcára, gyerekeket és kutyákat bent tartják - írta a Boon.hu.

A legutóbbi eset a Taksony utcában történt. Este 10 óra körül a lakók először furcsa, motorzúgásra emlékeztető hangot hallottak. Hamar kiderült azonban, hogy nem gép zúg, hanem egy óriási medve járkál a házak között.

„Kinéztünk az ablakon, és ott sétált. Közvetlenül az ablak alatt kaparászott, de többet már nem mertünk kinézni sem” – mesélte Horváth András, aki azonnal hívta a segélyhívót.

A rendőrök perceken belül a helyszínre értek, de mire odaértek, az állatnak már nyoma veszett. Sem szőr-, sem lábnyomot nem találtak.

A környékbeliek azóta sem nyugodtak meg. Az Erdősor utcában élők arról beszéltek, hogy sötétedés után már ki sem mernek menni az utcára.

„Hallottam a többiektől a medvéről, megmondom őszintén, félek is. A lányom is fél, sötétben már ki sem merünk menni” – vallotta be egy helyi lakó.

Egy másik szemtanú, Bodnár Gábor szerint először a szomszéd hallotta meg a brummogást, majd látta is a domboldalon lefelé tartó medvét.

Nem először jár Perecesen

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az utóbbi években több medveészlelés is történt, de Perecesen lassan rendszeressé válik a ragadozó felbukkanása. Ez pedig még jobban növeli a félelmet.

A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy a lakók zárják az ajtókat, kapukat, és ne engedjék ki a gyerekeket, háziállatokat felügyelet nélkül. Újabb észlelés esetén pedig azonnal hívni kell a 112-es segélyhívót.