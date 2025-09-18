2025. szeptember 18. csütörtök Diána
19 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagy kárpáti barnamedve ragadozó portréja, miközben a kamerába néz, természetes környezetben a romániai erdőben, zöld háttérrel.
HelloVidék

Hatalmas medve kószál Miskolcon: rettegnek a helyiek, már az utcára sem mernek kimenni + Videó

HelloVidék
2025. szeptember 18. 09:15

Újabb medve tűnt fel Miskolc Pereces városrészében, ahol a lakók szerint hatalmas állat járkált a házak között, és volt, akinek az ablakát is megkaparta. Rettegnek a helyiek: a gyerekeket és a kutyákat már nem merik kiengedni, sötétedés után pedig szinte senki sem lép ki az utcára.

Ez már tényleg nem játék. Újabb medveészlelés borzolta fel a kedélyeket Miskolc Pereces városrészében. A lakók arról számoltak be, hogy szeptember 14-én este hatalmas állat kóborolt az utcákon, sőt, volt, akinek az ablakát is megkaparta. A félelem azóta is kézzelfogható: a helyiek nem mernek kimenni az utcára, gyerekeket és kutyákat bent tartják - írta a Boon.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legutóbbi eset a Taksony utcában történt. Este 10 óra körül a lakók először furcsa, motorzúgásra emlékeztető hangot hallottak. Hamar kiderült azonban, hogy nem gép zúg, hanem egy óriási medve járkál a házak között.

„Kinéztünk az ablakon, és ott sétált. Közvetlenül az ablak alatt kaparászott, de többet már nem mertünk kinézni sem” – mesélte Horváth András, aki azonnal hívta a segélyhívót.
A rendőrök perceken belül a helyszínre értek, de mire odaértek, az állatnak már nyoma veszett. Sem szőr-, sem lábnyomot nem találtak.

A környékbeliek azóta sem nyugodtak meg. Az Erdősor utcában élők arról beszéltek, hogy sötétedés után már ki sem mernek menni az utcára.

„Hallottam a többiektől a medvéről, megmondom őszintén, félek is. A lányom is fél, sötétben már ki sem merünk menni” – vallotta be egy helyi lakó.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Egy másik szemtanú, Bodnár Gábor szerint először a szomszéd hallotta meg a brummogást, majd látta is a domboldalon lefelé tartó medvét.

Nem először jár Perecesen

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az utóbbi években több medveészlelés is történt, de Perecesen lassan rendszeressé válik a ragadozó felbukkanása. Ez pedig még jobban növeli a félelmet.

A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy a lakók zárják az ajtókat, kapukat, és ne engedjék ki a gyerekeket, háziállatokat felügyelet nélkül. Újabb észlelés esetén pedig azonnal hívni kell a 112-es segélyhívót.
Címlapkép: Getty Images
#miskolc #hellovidék #barnamedve

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:52
09:45
09:31
09:15
09:07
Pénzcentrum
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
Őrült drágulás dúlja szét a lakáspiacot: ebben az egyetlen szegmensben állt le csak az áremelkedés
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 18. csütörtök
Diána
38. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Váratlan hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre kevés háztulaj számított
2
5 napja
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
3
2 hete
Döbbenetes rekord a Balatonon: óriási halszörnyre bukkant a mázlista pecás, videón a gigászi fogás
4
2 napja
Brüsszel, te tetted ezt: 120 milliós uniós beruházás indulhat Hévízen
5
2 hete
Eladó a Balaton-part leghíresebb villája: egy lottónyeremény is kevés lehet ehhez a luxushoz + Videó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kettős biztosítás
ugyanazon vagyontárgyra vagy személyre kötött, egyidejűleg fennálló, azonos kockázatokra vonatkozó két szerződés. Vagyonbiztosítás esetében a második szerződés általában túlbiztosítást okoz, és így semmissé válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 08:32
Most érkezett! Hivatalos, ekkor indul be a szegedi BYD-gyár: fontos részletet árult el a kínai óriáscég
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 08:02
Megbolondul az időjárás a következő napokban: ilyet ritkán látni szeptemberben, érdemes készülni
Agrárszektor  |  2025. szeptember 18. 09:02
Csípős hideg csapott le Magyarországra: itt alig volt kettő fok reggel