Ízek és zenék töltik meg a piacokat szeptember közepén: idén ismét megrendezik a Nyitott Piacok Napját, amelynek főszereplője a magyar konyha egyik legkedveltebb fogása, a...
Hatalmas medve kószál Miskolcon: rettegnek a helyiek, már az utcára sem mernek kimenni + Videó
Újabb medve tűnt fel Miskolc Pereces városrészében, ahol a lakók szerint hatalmas állat járkált a házak között, és volt, akinek az ablakát is megkaparta. Rettegnek a helyiek: a gyerekeket és a kutyákat már nem merik kiengedni, sötétedés után pedig szinte senki sem lép ki az utcára.
Ez már tényleg nem játék. Újabb medveészlelés borzolta fel a kedélyeket Miskolc Pereces városrészében. A lakók arról számoltak be, hogy szeptember 14-én este hatalmas állat kóborolt az utcákon, sőt, volt, akinek az ablakát is megkaparta. A félelem azóta is kézzelfogható: a helyiek nem mernek kimenni az utcára, gyerekeket és kutyákat bent tartják - írta a Boon.hu.
A legutóbbi eset a Taksony utcában történt. Este 10 óra körül a lakók először furcsa, motorzúgásra emlékeztető hangot hallottak. Hamar kiderült azonban, hogy nem gép zúg, hanem egy óriási medve járkál a házak között.
„Kinéztünk az ablakon, és ott sétált. Közvetlenül az ablak alatt kaparászott, de többet már nem mertünk kinézni sem” – mesélte Horváth András, aki azonnal hívta a segélyhívót.
A rendőrök perceken belül a helyszínre értek, de mire odaértek, az állatnak már nyoma veszett. Sem szőr-, sem lábnyomot nem találtak.
A környékbeliek azóta sem nyugodtak meg. Az Erdősor utcában élők arról beszéltek, hogy sötétedés után már ki sem mernek menni az utcára.
„Hallottam a többiektől a medvéről, megmondom őszintén, félek is. A lányom is fél, sötétben már ki sem merünk menni” – vallotta be egy helyi lakó.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Egy másik szemtanú, Bodnár Gábor szerint először a szomszéd hallotta meg a brummogást, majd látta is a domboldalon lefelé tartó medvét.
Nem először jár Perecesen
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az utóbbi években több medveészlelés is történt, de Perecesen lassan rendszeressé válik a ragadozó felbukkanása. Ez pedig még jobban növeli a félelmet.
A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy a lakók zárják az ajtókat, kapukat, és ne engedjék ki a gyerekeket, háziállatokat felügyelet nélkül. Újabb észlelés esetén pedig azonnal hívni kell a 112-es segélyhívót.
Tényleg eladó a Balaton-parti város különleges gyöngyszeme, a Festeticsek kastélya? A téma rendre előkerül az interneten, és a keszthelyi ismerősök között is gyakran szóba kerül.
Szeptember 19-én, pénteken ismét jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája, amikor országszerte több mint 50 pizzéria kínálja a kedvenc nápolyi pizzáidat féláron.
Siófokon egyre nagyobb problémát jelentenek a kóbor macskák, és az állatvédők szerint az etetés önmagában már nem elég.
Hévíz 120 millió forint európai uniós támogatást nyert az Egregy városrész fejlesztésére, amelynek központi eleme az Árpád-kori templom környezetének megújulása.
Lassan indul az őszi gombaszezon: íme, a hazai erdők első ínycsiklandó kincsei - te felismered őket?
Jelenthetjük, hogy az elmúlt napok csapadékosabb időjárása ellenére a vargánya még mindig az igazak álmát alussza, de a szerencsésebb gombászok már találtak sütni való gombát.
Ha szeptember végén, október elején a megfelelő talajba és megfelelő mélységbe kerülnek a hagymák, tavasszal korábban és bőségesebb terméssel hálálják meg a gondoskodást.
Ez a cikk segít abban, hogy a tulipán ültetés és gondozás sikeres legyen, akár kertben, akár cserépben szeretnénk tavaszi virágözönt varázsolni.
A kedves történetet az állatkert osztotta meg a pécsiekkel. Ahogy írják, a két bagoly még egész kicsi fiókaként került ki a fészekből. Most végre valóban...
Nincs más megoldás, teljes lecsapolással lehet kiirtani az invazív vízitököt a Holt-Marosból, különben elpusztul az őshonos élővilág.
Kisbéren új fordulatot vett a bűzper: a bíróság közel 200 milliós sérelemdíjat ítélt meg a sertéstelep közvetlen közelében élőknek, a probléma viszont továbbra sem oldódott...
Most jött a hír: szeptember 15-ét követően a szezonon kívüli parkolási rend lépett életbe Siófokon. Mutatjuk a részleteket!
Új gigaberuházás miatt forrnak az indulatok a Balatonnál: természetvédelmi területet dózerolnának le?
Szigligeten vita bontakozott ki egy új, száz férőhelyes kikötő terve körül, amelyet a település védett öblébe építenének.
Így kereshetsz ezreket egy kirándulás alatt: lábaid előtt hever az ősz kincse, csak le kell hajolni érte
Egy kisebb táskányi vadgesztenyével akár hónapokig megúszhatjuk a mosópor-vásárlást, de mutatunk egy receptet is, amivel sampont is készíthetünk belőle.
Nem mindennapi látvány fogadta a Bácskában, a Tiszához kapcsolódó Jegricska partján horgászókat: apró, színes trópusi halak úszkáltak a vízben.
Gyermekkorunk kedvenc retro fogásai közé tartozik a nudli, amit sokan angyalbögyörő néven ismerünk: máris mutatjuk, hogyan készítheted el házilag ezt a filléres, egyszerű ételt.
Évek óta az ingázó magyarok Mekkája Sopron, de lassan az egész nyugati határrészre is ki lehetne tenni a megtelt táblát: rengetegen költöznek a Szigetközbe és...
Nem minden buszmegálló egyformán unalmas! Sárazsadányban egy váróhely igazi retro élménnyé varázsolja a várakozást. Nektek bejön?
Ha épp Debrecenbe tartasz, indulj el éhesen és bulira készen: vasárnapig minden a gasztronómiáról és a zenéről szól a Nagyerdőn. Startol a Debreczeni Zamat Fesztivál!
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.