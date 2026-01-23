Északi tájainkon kisebb havazás, dél felé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lehet a meghatározó.
Hihetetlen: száz és kétszáz forintos buszbérletet vezetnek be egy magyar városban, ők utazhatnak ennyiért
Mosonmagyaróvár önkormányzata február 1-jétől szimbolikus áron kínálja a helyi buszbérleteket: a diákok és nyugdíjasok havi 100, a felnőttek 200 forintért utazhatnak a városi járatokon.
Az éves bérletek ára szintén rendkívül kedvező lesz: a felnőttek 2400, a kedvezményezett csoportok 1200 forintért válthatnak bérletet a város autóbuszaira. A 35 ezer lakosú település vezetése a radikális árintézkedéstől a közlekedési helyzet javulását és a tömegközlekedés népszerűsödését várja.
Az önkormányzat nem köti lakcímkártyához vagy egyéb igazoláshoz a bérletek megvásárlását, azokat bárki megveheti. A kedvezményes bérletekkel a város valamennyi helyi buszjáratán lehet majd utazni. Mosonmagyaróváron ugyanis más tömegközlekedési eszköz jelenleg nem áll rendelkezésre.
Szabó Miklós polgármester a Telexnek elmondta, hogy az intézkedéssel kettős célt szeretnének elérni. Egyrészt enyhítenék a településen tapasztalható forgalmi torlódásokat, másrészt arra ösztönöznék a diákokat, hogy inkább busszal járjanak iskolába, ahelyett hogy szüleik autóval vigyék őket az oktatási intézményekbe.
A város jelenleg évente mintegy 120 millió forintot költ a helyi tömegközlekedés működtetésére, miközben a bérletértékesítés igen alacsony: egy évben mindössze 250–300 darab bérlet fogy. Az önkormányzat reményei szerint a jelentős árcsökkentés hatására ez a szám akár kétezerre is emelkedhet. A polgármester számításai alapján a megnövekedett bérleteladás után járó állami támogatás körülbelül 30 millió forint többletbevételt hozhat. Így a város költségvetése a tervek szerint nagyjából a jelenlegi szinten tartható, miközben jóval többen használhatják a helyi buszjáratokat.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az oktatási intézmények máris pozitívan reagáltak a kezdeményezésre, és a polgármester szerint jelentős az érdeklődés a százforintos diákbérlet iránt. A kedvező árú bérlet nemcsak a helyi diákok, hanem a Széchenyi István Egyetem agrár campusának hallgatói és az ingázók számára is vonzó lehet.
Most, hogy szibériai hideg köszöntött ránk, és napközben is fagyosan didergünk, ezerrel fűtjük a cserépkályhát, ezért nem érdemes kidobni a keletkezett fahamut. Különösen jól jöhet...
Ritka döntést hozott egy zalai gyógyfürdő: egész évre befagyasztották a belépőárakat, miközben az energia- és bérköltségek folyamatosan emelkedtek. A kockázatos lépés végül bejött, a fürdő...
Te is kíváncsi vagy arra, hogyan készítik elő a több ezer állat lakomáját egy állatkertben? A látványos videó nemcsak a mennyiségekről, hanem a változatosságról is...
Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.
Rendkívüli közleményt adott ki a balatonszemesi önkormányzat: a helyi focipálya tervezett beépítése már nem szerepel a napirenden. A közösség petícióval küzdött a zöldterület és a...
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
A fagy tényleg megállíthatja a dióburokfúrólégy pusztítását? Idén végre terem majd a kiskertekben is dió? Két hazai szakembert kérdeztünk a helyzetről és a kilátásokról.
Beragadt a szmog a Sajó-völgyében: több borsodi településen már rendkívül szennyezett a levegő.
Nyomtalanul eltűntek a tatabányai Turul-emlékműről két ujj. A kezelő Vérteserdő Zrt. most a lakosság segítségét kéri, hátha valaki tudja, mi történt a szobor hiányzó darabjaival.
Egy 21 éves nő kért segítséget a rendőrségtől, miután Tokodon eltévedt, és a hidegben átfagyott. A keresést nehezítette a nagy hó, végül egy helyi férfi...
A magyarországi szélerőművek listája a 2011-ig üzembe helyezett szélerőműveket tartalmazza. Mutatjuk, hol találhatók szélerőművek Magyarországon.
2026 januárjától két új tematikus útvonalon is végigjárható lesz Balatonszemesen a pálos örökség. Az útvonalon összesen tizenkét állomást alakítottak ki.
Bár a Dunai Vasmű 2025-ben gyakorlatilag leállt, és a felszámolási eljárások nyomán több ezer munkahely szűnt meg, az év második felében kisebb fordulat is történt...
Szexuális úton terjedő fertőzésre hívja fel a figyelmet egy szabolcsi háziorvos.
A tó teljes befagyása ritka jelenségnek számít az utóbbi években tapasztalt enyhe telek miatt.
Egy hétfő este megjelent kormányhatározattal 6 milliárd forint közpénzt kap Miskolc pályázat és kérelem benyújtása nélkül, a Diósgyőri Acélművek egykori területének megszerzésére.
Hétfő este olyan erős geomágneses vihar érte el a Földet, hogy az Aurora Borealis fénye még a Balaton jegét is megvilágította.
Február 12-17. között ismét a busóké lesz a főszerep Mohácson. A Busójárás 2026 farsangi felvonulással, csónakos Dunai átkeléssel és látványos máglyagyújtással is vár.
Az Urbex-fotók szerint a sánc rozsdás acélgerendái között ma fák nőttek, a lépcsők és járófelületek omladoznak – pedig 30-40 évvel ezelőtt még a sportág hazai...