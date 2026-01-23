Hihetetlen: száz és kétszáz forintos buszbérletet vezetnek be egy magyar városban, ők utazhatnak ennyiért

Mosonmagyaróvár önkormányzata február 1-jétől szimbolikus áron kínálja a helyi buszbérleteket: a diákok és nyugdíjasok havi 100, a felnőttek 200 forintért utazhatnak a városi járatokon.

Az éves bérletek ára szintén rendkívül kedvező lesz: a felnőttek 2400, a kedvezményezett csoportok 1200 forintért válthatnak bérletet a város autóbuszaira. A 35 ezer lakosú település vezetése a radikális árintézkedéstől a közlekedési helyzet javulását és a tömegközlekedés népszerűsödését várja.

Az önkormányzat nem köti lakcímkártyához vagy egyéb igazoláshoz a bérletek megvásárlását, azokat bárki megveheti. A kedvezményes bérletekkel a város valamennyi helyi buszjáratán lehet majd utazni. Mosonmagyaróváron ugyanis más tömegközlekedési eszköz jelenleg nem áll rendelkezésre.

Szabó Miklós polgármester a Telexnek elmondta, hogy az intézkedéssel kettős célt szeretnének elérni. Egyrészt enyhítenék a településen tapasztalható forgalmi torlódásokat, másrészt arra ösztönöznék a diákokat, hogy inkább busszal járjanak iskolába, ahelyett hogy szüleik autóval vigyék őket az oktatási intézményekbe.

A város jelenleg évente mintegy 120 millió forintot költ a helyi tömegközlekedés működtetésére, miközben a bérletértékesítés igen alacsony: egy évben mindössze 250–300 darab bérlet fogy. Az önkormányzat reményei szerint a jelentős árcsökkentés hatására ez a szám akár kétezerre is emelkedhet. A polgármester számításai alapján a megnövekedett bérleteladás után járó állami támogatás körülbelül 30 millió forint többletbevételt hozhat. Így a város költségvetése a tervek szerint nagyjából a jelenlegi szinten tartható, miközben jóval többen használhatják a helyi buszjáratokat.

Az oktatási intézmények máris pozitívan reagáltak a kezdeményezésre, és a polgármester szerint jelentős az érdeklődés a százforintos diákbérlet iránt. A kedvező árú bérlet nemcsak a helyi diákok, hanem a Széchenyi István Egyetem agrár campusának hallgatói és az ingázók számára is vonzó lehet.