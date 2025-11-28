Új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: jövő februártól Albertfalván sem lehet ingyen megállni.
Víz nélkül haldokolik a Homokhátság: forradalmi módszerrel mentenék meg a szikes tavakat
A Homokhátság szikes tavainak revitalizációjára kerestek megoldást a szűrt termálvíz hasznosításával a magyar és szerb együttműködéssel megvalósult SPArrow projekt során– közölte a mórahalmi önkormányzat.
A közlemény szerint az egyedülálló élőhelynek számító szikes tavak évszázadok óta jelentős emberi hatásnak vannak kitéve. A vízelvezetés, a szennyezés és a környezet átalakítása miatt számos ilyen tó eltűnt.
A mórahalmi önkormányzat és az Újvidéki Egyetem műszaki karának együttműködésével, uniós támogatással megvalósult, 200 ezer eurós (76,4 millió forintos) költségvetésű projekt célja olyan helyreállítási terv kidolgozása volt, amely a különleges élőhely megőrzésével hozzájárul a térség biodiverzitásának védelméhez. A magyar és szerb szakemberek több mintavétel során vizsgálták a termálvizet és a talaj összetételét a vajdasági Nagybecskerek (Zrenjanin) közelében található Ruszanda-tónál és Mórahalmon.
Terveket készítettek a vízminőség javítása és a biodiverzitás megőrzése érdekében. Eljárásrendet dolgoztak ki a gyógyfürdőkben használt termálvíz-kivezetésre, a gyógyvíz hőenergiájának hasznosítására, a víz sótalanítására, valamint a sótartalom esetleges gyógyászati felhasználására.
A projekt fő eredménye a mórahalmi Bite-szék revitalizációs terveinek elkészítése egy ökológiailag fenntartható, integrált vízgazdálkodási rendszer kialakítása érdekében.
A Mórahalomtól keletre található, mélyfekvésű szikes terület még a kétezres évek elején rendszeresen víz alá került, így fontos szerepet töltött be a vízimadarak életében mint táplálkozó, fészkelő és pihenőhely. A terv más, hasonló kihívásokkal küzdő települések számára is adaptálható lesz.
A mórahalmi önkormányzat a Bite-szék revitalizációját szintén pályázati források felhasználásával tervezi, ehhez a jogszabályok megváltoztatására is szükség lesz.
A HelloVidék is több ízben foglalkozott azzal, hogy a klímaváltozás hatására lassan marsbéli tájra hajaznak az alföldi szikes tavak. Nem sok idő kell, hogy eltűnjenek ezek a tavak, pedig a Kárpát-medencéhez legközelebb Mongóliában találni ilyen élőhelyeket. HelloVidéknek Kiss Mónika, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának, Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály vezetője még 2024-ben mesélt a szikes tavak állapotáról és jelenlegi helyzetéről.
