Túrák alkalmával csak igen ritkán találkozunk állatokkal, az ember azt hinné „üres” az erdő, pedig milyen klassz felhozatal!
Rangos nemzetközi díjat zsebelt be a meseszép Balaton-felvidéki nyaraló: kukkantsatok hát ti is be!
Egy Balaton-felvidéki nyaraló nyerte az idei Piranesi-díjat! Szabó Péter saját háza tíz év munkájával készült el: modern anyagok, kézműves megoldások, a magyar vidéki építészet hagyományainak érzékeny továbbgondolása – így született a legjobb projekt.
A Piráni Építészeti Napokon idén a OKKA Építésziroda „Ház és méhes” című Balaton-felvidéki projektjét értékelték a legjobbnak, így a magyar építészeti terv kapta az idei Piranesi-díj fődíját - adta hírül az Építészfórum.hu. A díj története során immár 3. fordul elő, hogy magyar épület nyerte a Nemzetközi Piranesi Díjat, az egyik legrangosabb közép-európai építészeti elismerést.
Az 1989-ben alapított rangos építészeti díjat eddig 2014-ben és 2021-ben nyerték el magyar épületek. A hazai projektek kiválasztását ezúttal is Gunther Zsolt, a 3h építésziroda vezető tervezője irányította, aki a lista összeállításában Török Dávid (dmb műterem társalapítója) és kollégánk, Zsuppán András újságíró közreműködését kérte.
Tíz év szerelem-projektje
Az OKKA Építésziroda, vagyis Szabó Péter és Galamb Emese által tervezett Balaton-felvidéki családi házat a Pirani Építészeti Napok zsűrije tizenegy ország ötven projektje közül választotta ki a legjobbnak. A díjazott épület Szabó Péter saját nyaralója, mely tíz év alatt készült el. Modern anyaghasználata ellenére kézműves módszerekkel, a magyar vidéki építészet hagyományaiból sok mindent átörökítve, de egyben tovább is gondolva.
A zsűri elsősorban az anyaghasználatért és a hagyományos helyi technikák kortárs alkalmazásáért díjazta a meseszép házat: a régi, sérült kőépítményeket döngölt betonfalakba illesztették, miközben megőrizték a Balaton-felvidéki vidéki karaktert.
Ahogy írták, a projekt egyik erőssége a térszervezés. A ház belső és külső tereit úgy alakították ki, hogy a falusi környezet és az épület élettere szervesen kapcsolódjon egymáshoz. A kifinomult tektonika és a különleges térkapcsolatok révén a tájélmény a ház mindennapjaiban is jelen van.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Piranesi-díjat 1989 óta ítélik oda, idén 36. alkalommal
A 2025-ös díjak nemzetközi zsűrije november 21-én ült össze a szlovéniai Portorozban található Monfort Kiállítóteremben. Az idei versenyre összesen 50 építészeti projektet jelöltek a nemzeti kiválasztók tizenegy országból. Emellett 40 hallgatói projektet is neveztek 20 európai építészeti kar képviseletében, többek között Budapestről, Grazból, Splitből, Londonból és Thesszalonikiból. Összesen 86 munka szerepelt a Piranesi-kiállításon: 47 építész és 39 hallgató munkája.
A díjazottak mellett a zsűri 5 építészeti és 3 hallgatói projektet is kiemelt, utóbbiak között az idei Média Építészet Díja fődíjasát, Számuel Boglárkát a dunakeszi tőzegtavakra tervezett közösségi stég terveiért.
Címlapkép: Facebook-OKKA
Itt a dátum: ekkor nyit Magyarország új vízi komplexuma - a vidéki város legnagyobb attrakciója készül + Fotó
Kiderült, még decemberben megnyílik Kazincbarcika új vízi komplexuma, amelynek wellness-részlegében szaunák, gőzkabinok, merülőmedencék, pezsgő- és ülőmedencék várják a látogatókat.
Grófi őrbódéból varázsoltak modern otthont Pápán: most 68 millióért árulják a különleges házat + Fotók
Ilyen ingatlant is ritkán látni: Pápán, a Gróf úton eladóvá vált egy teljesen felújított, 18. századi grófi őrbódé, amely egykor az Esterházy-kastély parkját őrizte.
Megkapta a kormánytól a hivatalos jóváhagyást a kiskunhalasi fürdőfejlesztés: a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint több ütemben indulhat az építkezés.
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
A győri vásár nem csupán karácsonyi ajándékok beszerzésére alkalmas, hanem igazi találkozóhely is, ahol a családok és baráti társaságok együtt élhetik át az advent hangulatát.
Hamarosan megkezdődnek a Balaton újabb medertisztítási és nádprofilozási munkálatai Balatonfenyves térségében – jelentette be az önkormányzat.
Miközben a családok már a karácsonyi menüt tervezgetik, a háttérben olyan munka zajlik, amelyet a többség soha nem lát: hajnalban, csontig hatoló hidegben küzdenek a...
Megnyílik Vas vármegye új horgászparadicsoma – különleges szabályokkal és gyerekbarát szemlélettel!
Túl vagyunk az első komoly havazáson: a hétvégén vastag hó borította a Dunántúlt és a magyasabb hegyeket. De vajon maradt elég hó szánkózni? És ha...
Ritka, sőt idegenhonos óriás akadt horogra Paksnál: egy gyermekhorgász szibériai tokot fogott, amely komoly kérdéseket vet fel a Duna élővilágának jövőjével kapcsolatban.
Eljött a szezon első havas öröme! Az eplényi síközpont hétfő kora délután megnyitotta a T1-es tanpályát, ahol a kezdő síelők és a családok mostantól gyakorolhatnak.
Három érvényes ajánlat is érkezett a Szombathely belvárosában, a Bejczy István utca 1–3. szám alatt található, Fő téri okmányiroda (jelenleg kormányablak) épületének megvásárlására.
Emléktáblát kapott Sitkén Balázs Fecó. Az ünnepségen bejelentették a jövő évi, jubileumi Sitkei Rockfesztivál fellépőit is. Hozzuk is a friss névsort!
Napokon belül megnyit az idei év nagy gyógyfürdős újdonsága Gyulán
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
Drámai pillanatok játszódtak le hétvégén a Mátrában, amikor egy teljes szarvascsorda rohant a 24-es főútra. Két autó is beléjük csapódott.
Itt találhatók Mária kegyhelyek Magyarországon: remek kirándulóhelyek, látnivalók is akadnak a környéken
A Mária-kegyhelyek nemcsak a vallási hagyományok miatt különlegesek, hanem egyfajta megnyugvást, lassulást és a természet közelségét is kínálják. Érdemes felfedezni őket.
Hol észlelhető északi fény Magyarországon? Mikor látható Aurora Borealis Magyarországon? Ezeknek a kérdéseknek jártunk most utána.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
Megéri belevágni egy 100 éves vályogház felújításába? Hogyan lehet kialakítani benne egy fürdőszobát, vagy szűk, kis ablakos belső térből modern, komfortos otthon varázsolni?
Kedvenc magyaros desszertjeink után kutatva bukkantunk rá az aranygaluska klasszikus receptjére: egyszerűbb elkészíteni, mint gondolnád, nincs ennél finomabb karácsonyra.
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.