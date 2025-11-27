2025. november 27. csütörtök Virgil
Rangos nemzetközi díjat zsebelt be a meseszép Balaton-felvidéki nyaraló: kukkantsatok hát ti is be!
Rangos nemzetközi díjat zsebelt be a meseszép Balaton-felvidéki nyaraló: kukkantsatok hát ti is be!

2025. november 27. 09:45

Egy Balaton-felvidéki nyaraló nyerte az idei Piranesi-díjat! Szabó Péter saját háza tíz év munkájával készült el: modern anyagok, kézműves megoldások, a magyar vidéki építészet hagyományainak érzékeny továbbgondolása –  így született a legjobb projekt.

A Piráni Építészeti Napokon idén a OKKA Építésziroda „Ház és méhes” című Balaton-felvidéki projektjét értékelték a legjobbnak, így a magyar építészeti terv kapta az idei Piranesi-díj fődíját - adta hírül az Építészfórum.hu. A díj története során immár 3. fordul elő, hogy magyar épület nyerte a Nemzetközi Piranesi Díjat, az egyik legrangosabb közép-európai építészeti elismerést. 

Az 1989-ben alapított rangos építészeti díjat eddig 2014-ben és 2021-ben nyerték el magyar épületek. A hazai projektek kiválasztását ezúttal is Gunther Zsolt, a 3h építésziroda vezető tervezője irányította, aki a lista összeállításában Török Dávid (dmb műterem társalapítója) és kollégánk, Zsuppán András újságíró közreműködését kérte.

Tíz év szerelem-projektje

Az OKKA Építésziroda, vagyis Szabó Péter és Galamb Emese által tervezett Balaton-felvidéki családi házat a Pirani Építészeti Napok zsűrije tizenegy ország ötven projektje közül választotta ki a legjobbnak. A díjazott épület Szabó Péter saját nyaralója, mely tíz év alatt készült el. Modern anyaghasználata ellenére kézműves módszerekkel, a magyar vidéki építészet hagyományaiból sok mindent átörökítve, de egyben tovább is gondolva.

A zsűri elsősorban az anyaghasználatért és a hagyományos helyi technikák kortárs alkalmazásáért díjazta a meseszép házat: a régi, sérült kőépítményeket döngölt betonfalakba illesztették, miközben megőrizték a Balaton-felvidéki vidéki karaktert.

Ahogy írták, a projekt egyik erőssége a térszervezés. A ház belső és külső tereit úgy alakították ki, hogy a falusi környezet és az épület élettere szervesen kapcsolódjon egymáshoz. A kifinomult tektonika és a különleges térkapcsolatok révén a tájélmény a ház mindennapjaiban is jelen van.

A Piranesi-díjat 1989 óta ítélik oda, idén 36. alkalommal

A 2025-ös díjak nemzetközi zsűrije november 21-én ült össze a szlovéniai Portorozban található Monfort Kiállítóteremben. Az idei versenyre összesen 50 építészeti projektet jelöltek a nemzeti kiválasztók tizenegy országból. Emellett 40 hallgatói projektet is neveztek 20 európai építészeti kar képviseletében, többek között Budapestről, Grazból, Splitből, Londonból és Thesszalonikiból. Összesen 86 munka szerepelt a Piranesi-kiállításon: 47 építész és 39 hallgató munkája.

A díjazottak mellett a zsűri 5 építészeti és 3 hallgatói projektet is kiemelt, utóbbiak között az idei Média Építészet Díja fődíjasát, Számuel Boglárkát a dunakeszi tőzegtavakra tervezett közösségi stég terveiért.

Címlapkép: Facebook-OKKA 
