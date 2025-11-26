2025. november 26. szerda Virág
Szürke Farkas, (Canis lupus), felnőtt, felnőttek, fiatalok, fiatalok, rock, szociális viselkedés, Pine County, Minnesota, USA, Észak-Amerika, vízszintes farkas, farkasok, canid, canids, canine, kutyák, kutyák, kutyák, kutyák, ragadozó,
HelloVidék

Hihetetlen, mit kaptak lencsevégre a Bükkben: giga szarvasrudli, farkaskölykök és vadmacskák egyetlen videóban

HelloVidék
2025. november 26. 16:45

Túrák alkalmával csak igen ritkán találkozunk állatokkal, az ember azt hinné „üres” az erdő, pedig milyen klassz felhozatal! Most viszont a Bükk nemzeti park kamerái segítségével ritka felvételre bukkantunk: a hazai erdőkben tényleg pezseg az élet.

Méghogy nincs élet a hazai erdőkben? Ritka felvételek a Bükkből bizonyítják az ellenkezőjét. Elég csak belenézni a Bükk nemzeti park vadkameráinak idei felvételeibe, és rögtön kiderül: az erdő tele van élettel.

Kúszó hernyócskák, békésen legelésző őzikék, éhes madárfiókák, vadmacska-turné az erdei földes úton, játszadozó farkaskölykök – és persze a vaddisznókat sem hagyhatjuk ki: a kamerák egy igazi vaddisznófesztivál pillanatait is elcsípték, kocák és malacaik gondtalanul élvezték a természet adta bőséget.

A képpre kattintva - a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság friss videójaA képpre kattintva - a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság friss videója

Bár túrázás közben ritkán látunk efféle pillanatokat, a felvételek egyértelműen bizonyítják: az állatvilág köszöni szépen, jól elvan, a hazai erdők pedig tele vannak meglepetésekkel.

A Bükk nemzeti park szerint az idei ritka felvételek remek lehetőséget adnak, hogy bárki bepillanthasson a természet titkos mindennapjaiba – és újra rájöjjön: nincs üres erdő, csak mi vagyunk ritkán ott, hogy lássuk, mi zajlik benne.
Címlapkép: Getty Images
