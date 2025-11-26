2025. november 26. szerda Virág
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy kutya vicsorgó szájáról készült hatásos közeli felvétel, amely kiemeli a kutya éles, fenyegető fogait.
HelloVidék

Döbbenetes tragédia: halálos kutyatámadás rázta meg a vasi falut, egy 67 éves nő az áldozat

HelloVidék
2025. november 26. 08:15

Megrendítette Torony lakóit a vasárnap esti kutyatámadás, amelyről mára már mindenki ugyanazt suttogja: bekövetkezett a legszörnyűbb, amitől tartottak.

Ahogy arról a vaol.hu is beszámolt róla, vasárnap kora este brutális kutyatámadás történt a Szombathely közeli faluban, Toronyban. Egy 67 éves helyi nőre egy közép-ázsiai juhászkutya rontott rá, és olyan súlyos sérüléseket okozott, hogy a mentők életveszélyes állapotban szállították a szombathelyi Markusovszky-kórházba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyszínre percek alatt több rendőrautó érkezett, az egyenruhások pedig a helyiekkel összefogva próbálták megfékezni az agresszív ebet. A hatósági állatorvos végül ártalmatlanította a kutyát.

A faluban úgy tudják, a kutya gazdája a közelmúltban hunyt el, az állat gondozása pedig az elhunyt férfi idős édesanyjára maradt. A tragédia emiatt még megrázóbb a toronyiak számára, akik nem értik, hogyan fajulhatott idáig a helyzet.

A településen közben már arról beszélnek: bekövetkezett a legrosszabb. A vaol.hu információi szerint – bár hivatalosan még nem erősítették meg – a megtámadott nő sérülései olyan súlyosnak bizonyultak, hogy nem sikerült megmenteni az életét.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A kis vasi falu lakói döbbenten állnak az esett előtt, és csak találgatni tudnak, mi vezetett a tragédiához. A helyiek szerint a kutya korábban nem okozott gondot, ám a tulajdonos halála óta megváltozott a viselkedése. A rendőrség és a hatósági állatorvosi szolgálat vizsgálja a körülményeket. A tragédia körülményeiről várhatóan a következő napokban derülhet ki több információ.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #kutya #állatorvos #áldozat #tragédia #szombathely #halálos baleset #hellovidék #vas #kutyatámadás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:27
08:20
08:15
08:02
07:45
Pénzcentrum
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
Erre temérdek magyar nem gondol, amikor gyereket vállal: óriási pénztől esnek el egyetlen rossz választás miatt
Napelemet raknál a házra? Jó hírt kaptak a rezsicsökkentésre készülők: jöhetnek az új pályázatok?!
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
2
1 hete
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
3
1 hete
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!
4
3 napja
Itt látható az északi fény Magyarországon: ezeken a helyeken a látszik legjobban az Aurora Borealis
5
7 napja
Győri tanárnő kapta a fizika Oscar-díját: legendás tanítási módszereivel lopta be magát a diákok szívébe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dombornyomású, dombornyomott
bankkártya esetén a kártyaszáma a kártya síkjából kiemelkedik, ezáltal lehúzógépbe helyezve az önátírós bizonylat segítségével tévedés nélkül átvezetésre kerül a kártya száma és érvényességi ideje.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 08:20
Itt a bejelentés, kiterjesztik az Otthon Startot: 2026-tól már gyakorlatilag bármit lehet venni vele
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 06:28
Lehull a lepel a legnépszerűbb hűtőkről, mosógépekről, szárítógépekről: rengeteg magyar számíthat drága javításra?
Agrárszektor  |  2025. november 26. 07:01
Gyakran eszel banánt? Érdekes dolog látott napvilágot róla