Döbbenetes tragédia: halálos kutyatámadás rázta meg a vasi falut, egy 67 éves nő az áldozat
Megrendítette Torony lakóit a vasárnap esti kutyatámadás, amelyről mára már mindenki ugyanazt suttogja: bekövetkezett a legszörnyűbb, amitől tartottak.
Ahogy arról a vaol.hu is beszámolt róla, vasárnap kora este brutális kutyatámadás történt a Szombathely közeli faluban, Toronyban. Egy 67 éves helyi nőre egy közép-ázsiai juhászkutya rontott rá, és olyan súlyos sérüléseket okozott, hogy a mentők életveszélyes állapotban szállították a szombathelyi Markusovszky-kórházba.
A helyszínre percek alatt több rendőrautó érkezett, az egyenruhások pedig a helyiekkel összefogva próbálták megfékezni az agresszív ebet. A hatósági állatorvos végül ártalmatlanította a kutyát.
A faluban úgy tudják, a kutya gazdája a közelmúltban hunyt el, az állat gondozása pedig az elhunyt férfi idős édesanyjára maradt. A tragédia emiatt még megrázóbb a toronyiak számára, akik nem értik, hogyan fajulhatott idáig a helyzet.
A településen közben már arról beszélnek: bekövetkezett a legrosszabb. A vaol.hu információi szerint – bár hivatalosan még nem erősítették meg – a megtámadott nő sérülései olyan súlyosnak bizonyultak, hogy nem sikerült megmenteni az életét.
A kis vasi falu lakói döbbenten állnak az esett előtt, és csak találgatni tudnak, mi vezetett a tragédiához. A helyiek szerint a kutya korábban nem okozott gondot, ám a tulajdonos halála óta megváltozott a viselkedése. A rendőrség és a hatósági állatorvosi szolgálat vizsgálja a körülményeket. A tragédia körülményeiről várhatóan a következő napokban derülhet ki több információ.
