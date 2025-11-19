2025. november 19. szerda Erzsébet
4 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hátsó nézet egy nagy csoport diákról, akik a középiskolai tanárukat hallgatják az osztályteremben egy órán. Fókuszban a középen ülő lány. Másolási lehetőség.
HelloVidék

Győri tanárnő kapta a fizika Oscar-díját: legendás tanítási módszereivel lopta be magát a diákok szívébe

HelloVidék
2025. november 19. 17:15

Országos elismerést vehetett át Takács Éva, a Kazinczy Ferenc Gimnázium fizikatanára: a Magyarországon a „fizika Oscar-díjaként” emlegetett Mikola Sándor-díjat nyerte el. A díjat évente mindössze két pedagógus kapja, így a győri tanárnő a legszűkebb szakmai elit közé került.

A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium hétfő este büszkén jelentette be, hogy tanáruk, Takács Éva idén elnyerte a Mikola Sándor-díjat, amely a fizikatanárok egyik legrangosabb hazai szakmai elismerése. A díj annak a pedagógusnak jár, aki kísérletezésre épülő, korszerű, élményalapú fizikatanítással ér el kiemelkedő eredményeket – vagyis akik valóban visszaadják a tantárgy iránti kíváncsiságot és lelkesedést a diákoknak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mikola-díjat 1961-ben alapították, és különlegessége, hogy évente legfeljebb két tanár kaphatja meg: egy általános iskolai és egy középiskolai fizikatanár. Idén Takács Éva lett az egyik kitüntetett.

A Kazinczy Ferenc Gimnázium tanárnője a Kecskeméten megrendezett országos fizikatanári ankét október 26-i nyitónapján vehette át a díjat. A négynapos szakmai rendezvény évről évre összegyűjti az ország legeredményesebb fizikatanárait, kutatóit és módszertani szakembereit.

Takács Évát a diákjai és kollégái is régóta a megye egyik leginnovatívabb pedagógusaként tartják számon. Óráin látványos kísérletek, kreatív feladatok és személyre szabott magyarázatok segítik a tanulókat abban, hogy a fizikát ne egy nehéz, hanem egy felfedezhető tudománynak lássák. A díjátadó után a gimnázium közösségi oldala tele lett gratuláló üzenetekkel: régi és jelenlegi diákok, szülők és pedagógusok egyaránt méltatták a tanárnő „legendás óráit” és „emberi hozzáállását”.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Miért ennyire jelentős ez a díj?

A Mikola Sándor-díjat a szakma gyakran nevezi a „fizika Oscar-díjának”, mivel: több mint 60 éves múltra tekint vissza, csak a legkiemelkedőbb pedagógusok kapják meg, komoly szakmai zsűri dönt a díjazottakról, az oktatás egyik legnagyobb presztízsértékű elismerése.

Takács Éva ezzel országos szinten is a legjobb fizikatanárok közé került, ami egyben Győr és a Kazinczy Gimnázium számára is nagy elismerés.
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #tanár #gimnázium #díj #győr #elismerés #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:46
17:28
17:15
17:07
16:42
Pénzcentrum
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan
Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: óriási most a rizikó, sok dolog játszik össze ellenünk
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 19. szerda
Erzsébet
47. hét
November 19.
Térinformatikai világnap
November 19.
Nemzetközi férfinap
November 19.
A vállalkozó nők világnapja
November 19.
A WC napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
2
2 hete
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
3
2 hete
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
4
2 napja
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
5
5 napja
Így spórolhatsz százezreket a kertben: újra hódít dédanyáink zseniális trükkje, csak egy árok kell hozzá
PÉNZÜGYI KISOKOS
Újérték-biztosítás
a túlbiztosítás a biztosítási szerződésben tilos

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 16:03
Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 14:28
A zsidók és a pénz: őszintén vallott a felhalmozott vagyon eredetéről Köves Slomó
Agrárszektor  |  2025. november 19. 17:27
Egyre kevesebben isznak bort: miért mondanak le róla az emberek?