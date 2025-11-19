Győri tanárnő kapta a fizika Oscar-díját: legendás tanítási módszereivel lopta be magát a diákok szívébe

Országos elismerést vehetett át Takács Éva, a Kazinczy Ferenc Gimnázium fizikatanára: a Magyarországon a „fizika Oscar-díjaként” emlegetett Mikola Sándor-díjat nyerte el. A díjat évente mindössze két pedagógus kapja, így a győri tanárnő a legszűkebb szakmai elit közé került.

A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium hétfő este büszkén jelentette be, hogy tanáruk, Takács Éva idén elnyerte a Mikola Sándor-díjat, amely a fizikatanárok egyik legrangosabb hazai szakmai elismerése. A díj annak a pedagógusnak jár, aki kísérletezésre épülő, korszerű, élményalapú fizikatanítással ér el kiemelkedő eredményeket – vagyis akik valóban visszaadják a tantárgy iránti kíváncsiságot és lelkesedést a diákoknak.

A Mikola-díjat 1961-ben alapították, és különlegessége, hogy évente legfeljebb két tanár kaphatja meg: egy általános iskolai és egy középiskolai fizikatanár. Idén Takács Éva lett az egyik kitüntetett.

A Kazinczy Ferenc Gimnázium tanárnője a Kecskeméten megrendezett országos fizikatanári ankét október 26-i nyitónapján vehette át a díjat. A négynapos szakmai rendezvény évről évre összegyűjti az ország legeredményesebb fizikatanárait, kutatóit és módszertani szakembereit.

Takács Évát a diákjai és kollégái is régóta a megye egyik leginnovatívabb pedagógusaként tartják számon. Óráin látványos kísérletek, kreatív feladatok és személyre szabott magyarázatok segítik a tanulókat abban, hogy a fizikát ne egy nehéz, hanem egy felfedezhető tudománynak lássák. A díjátadó után a gimnázium közösségi oldala tele lett gratuláló üzenetekkel: régi és jelenlegi diákok, szülők és pedagógusok egyaránt méltatták a tanárnő „legendás óráit” és „emberi hozzáállását”.

Miért ennyire jelentős ez a díj?

A Mikola Sándor-díjat a szakma gyakran nevezi a „fizika Oscar-díjának”, mivel: több mint 60 éves múltra tekint vissza, csak a legkiemelkedőbb pedagógusok kapják meg, komoly szakmai zsűri dönt a díjazottakról, az oktatás egyik legnagyobb presztízsértékű elismerése.

Takács Éva ezzel országos szinten is a legjobb fizikatanárok közé került, ami egyben Győr és a Kazinczy Gimnázium számára is nagy elismerés.