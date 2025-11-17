Kamillo, a teltkarcsú 12 kg-os main coon cica, hirtelen szokatlanul sokat kezdett inni. Gazdái azonnal állatorvoshoz vitték, és a vérvizsgálat kimutatta: a cica bizony cukorbeteg.
Horgászok, figyelem! Így változnak a jegyárak 2026-ban a Balatonnál
Nem emelkednek jövőre a balatoni horgászjegy árak – jelentette be a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a XI. Balatoni Horgász Konferencián Siófokon.
Szári Zsolt a balatoni horgászszervezeteknek, szakmai partnereknek és polgármestereknek tartott előadásában a horgászok és a horgászturizmus legújabb problémájáról beszélt, miszerint szűkülnek a horgászási lehetőségek. Egyre több strandról tiltják ki a horgászokat, holott a jogszabályok máshogy rendelkeznek – mondta.
Kifejtette, a kérdést egy kormányrendelet, egy miniszteri rendelet és egy törvény is szabályozza, amit több esetben nem vesznek figyelembe. A 78/2008. (IV.3.) kormányrendelet szerint a horgászatot tiltani a kijelölt fürdőhelyeken – zárt és szabadstrandokon – csak fürdési szezonban lehet. Egy 2001-es miniszteri rendelet szerint éjszaka tilos fürdeni, így akkor szabad lehetne a horgászat. A minden rendeletnél magasabb szintű, 2013. évi CII. törvény 23/C. paragrafusa értelmében pedig az állami és önkormányzati vízterületeken a horgászati tevékenység csak a halgazdálkodásra jogosult hozzájárulásával korlátozható – sorolta.
Kiemelte, hogy a BHN a meghatározott strandszezonban hozzájárul a horgászat korlátozásához a kijelölt fürdőhelyeken, de csak nappal. A zárt fizetőstrandok esetében pedig a strandszezonban éjjel-nappal. Megjegyezte, hogy szükség lenne a témakörben egy tisztább törvényi szabályozásra.
A vezérigazgató kitért arra is, hogy a horgászok strandról kitiltásának okai a beszakadt horgok, a higiéniai problémák, és az a feltételezés, hogy az etetőanyag vízminőségromlást okoz. Ezekre reagálva egyebek közt kifejtette, hogy a vízimentők beszámolója szerint idén 3100 strandi sérülésből, 5-10 eset volt horoggal kapcsolatos, ami nem indokol ekkora tiltást.
A problémák között említette, hogy több horgászstégre lenne szükség, mégis egyre kevesebb van, mivel legnagyobb részük illegálisan és természetrombolóan épült fel. A megoldást a nádasokon túlérő, egy bejáróval rendelkező nagyobb közösségi stégek létesítése jelentené, amire már akad néhány jó példa.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Szári Zsolt beszélt arról is, hogy a Balaton 267 kilométeres parthosszából alig több mint 20 kilométernyi a horgászható part- és mólószakasz, és közel 30 kilométernyi a strandok hossza, amelyek korlátozottan, de lehetőséget jelentenek a pecázásra.
Kiemelte, hogy a halgazdálkodási társaság szeretné elérni a horgászegyesületek és önkormányzatok közötti konszenzussal, hogy a szabadstandokon mindenütt lehessen éjszaka horgászni strandszezonban is, szezonon kívül pedig mindenütt biztosítva legyen a parhoz való hozzáférésük.
Felhívta a figyelmet, hogy hamarosan pályázati lehetőség nyílik szövetségek és egyesületek számára is közösségi használatú stégek kiépítésére, a horgászturizmust is szolgáló csónakkikötők felújítására, engedélyeztetésére, valamint sólyahelyek felújítására kiépítésére. Megjegyezte, hogy a BATÉK (a Balaton új vízparti szabályozása) “érthetetlen módon” nem támogatja csónakkikötők létesítését és ezzel a horgászturizmust, pedig ezek nagyságrendekkel kisebbek és kevesebb természetátalakítással járnak, mint a vitorláskikötők.
Meglepő és egyben aggasztó észlelések kerültek fel a hazai herpetológiai térképre: keresztes vipera és több kaszpi haragossikló is feltűnt Magyarországon.
Nem létező fajként azonosította a dunai horgász a zsákmányát – kiderült, hogy egészen másról van szó.
Egy hatalmas köd miatt két horgász nem tudott kijutni a partra a Balatonon, így a vízimentők segítségét kérték.
Kritikus hetek jönnek a kiskertekben: a hazai szakértő szerint ezt muszáj most meglépni a fagyok ellen
A HelloVidék most szakember segítségével összegyűjtötte, mit érdemes még mindenképp elvégezni a kiskertben, mielőtt megérkeznek a tartós mínuszok.
Kóstoltad már a pityókás kenyeret? Ehhez a recepthez kovász sem kell, egyszerű élesztővel elkészíthető, ráadásul a hosszas hajtogatást, többszörös kelesztést is megspórolhatod.
Ilyen pazarságot ritkán látni: eladó Szeged egyetlen úszó lakóotthona, amihez romkocsma és mozi is tartozik
Szeged legendás Tisza-parti helyszíne most eladó: vele a város egyetlen úszó lakóhajója, hozzá egy romkocsma és egy szabadtéri mozi, mind új gazdára vár. De vajon...
Így spórolhatsz százezreket a kertben: újra hódít dédanyáink zseniális trükkje, csak egy árok kell hozzá
Van egy régi falusi praktika, amitől újraéled a talaj, és a zöldségeid is meghálálják. Nincs hozzá szükség komposztládára, csak egy ásóra és egy kis észre.
Az ország legnagyobb vidéki könyvünnepe startol: Szörényi Levente és Szabó T. Anna ott lesz – és te?
Darvasi László, Vámos Miklós - még néhány név a sztárvendégek közül. A Győri Könyvszalonra idén is érdemes lesz kilátogatni, hiszen a könyvújdonságok mellett számos remek...
Húzós árakkal indul az advent Pécsen: ennyiért bolyonghatsz 2025-ben a Zsolnay Negyed elvarázsolt fényerdejében
Pécs újra felkerült a téli bakancslisták térképére: esténként valódi fényerdővé változik a Zsolnay Kulturális Negyed.
Egyre több bejelentés és panasz érkezik a patkányokra Tatabányán. Ahogy egy helyi lakos fogalmazott: „A dögök itt vannak – mindenhol szaladgálnak.”
A Vértes hegység ritka fája, a kőhányási berkenye kipusztult – és a meglepő tettes a túlszaporodott muflonállomány.
Korcsolyázz ingyen, kóstolj és élvezd az advent hangulatát: visszatér a Zamárdi Téli Korzó 2025 a Balaton-partra
A Zamárdi Téli Korzó 2025-ben is ingyenes korcsolyapályával, fűtött gyereksarokkal és helyi borászatok, kézműves árusok gasztronómiai különlegességeivel vár a Balaton-parton.
Újraindultak a kutatások Szabadbattyán határában, ahol a világhírű Seuso-kincs eredeti lelőhelyét keresik: a régészek reményei szerint a több évtizedes rejtélyhez közelebb kerülhetünk.
Az Ohio államból készült felvételeken jól látható, ahogy élénk vörös, zöld és lila színek világították meg a teljes horizontot.
Hódmezővásárhely határában elkészült Magyarország egyik legnagyobb napelemparkja: 85 hektáron, közel 100 ezer panellel termeli majd a villamos energiát,
Elkezdődtek az előkészületek, hogy a Hévízi-tó kifolyójából szabályozott, természetközeli szabadstrand váljon.
Hányással és hasmenéssel járó fertőzés ütötte fel a fejét Egerben: az egyik óvodában közel 40 kisgyermeket és három felnőttet kellett ellátásban részesíteni, közülük hármat kórházba...
A zalai Jézus néven ismertté vált férfi úgy állította be magát, mint aki nem ért a pénzügyekhez.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.