Ez a legédesebb sárgarépa, így kell vetni - Itt van, melyik hónapban termő sárgarépa a legédesebb Magyarországon

A sárgarépa az egyik legnépszerűbb gyökérzöldség hazánkban: egész évben könnyedén beszerezhető, sokféle ételben felhasználható, és a házikertekben is viszonylag egyszerűen termeszthető. Bár első ránézésre egyformának tűnhet, valójában számos változata létezik, amelyek méretükben, édességükben, érési idejükben és felhasználási lehetőségeikben is különböznek. Érdekes kérdés, hogy melyik sárgarépa a legédesebb, hiszen az édességet fajtajelleg, talajviszonyok, hőmérséklet és betakarítási időpont egyaránt befolyásolják. Az alábbiakban bemutatjuk a legismertebb sárgarépafajtákat, kitérünk vetésük idejére, felhasználásukra, és részletesen megvizsgáljuk azt is, hogy melyik típus és termesztési időszak adja a legzamatosabb, legédesebb termést.

Milyen fajta sárgarépákat termesztenek Magyarországon?

Hazánkban összesen mintegy 1300-1500 hektáron termesztenek sárgarépát, a betakarított termés mennyisége 50–70 ezer tonna között mozgott az elmúlt években. A legnagyobb sárgarépa termőterületek Csongrád Csanád es Pest vármegyében találhatóak. Bár igény lenne a termelés bővítésére, az új szereplők belépése nehézkes. Ennek elsődleges oka, hogy a sárgarépa termesztése a vetéstől a feldolgozásig speciális gépek használatát teszi szükségessé, emiatt nagyon magas a termelés tőkeigénye.

A házikertekben is népszerű zöldségnek számít, nem csoda, hogy sokan próbálkoznak a termesztésével a magaságyásokban és a hobbykertekben is. Magyarországon a legnépszerűbb fajták, amiket a magyar kiskertekben is termelnek, az a a Fertődi vörös és a Nantes. A Magyarországon is elérhető vetőmagokat nézve, ez a két fajta jó választásnak tűnhet, hiszen a szakboltok kínálatában könnyen hozzájuthatunk mind a két sárgarépa maghoz.

Édességét tekintve, hogy mely a legédesebb sárgarépa hazánkban, nehéz lenne megválaszolni. Azt viszont lehet tudni a szakemberek szerint, mikor a legédesebb a sárgarépa: a hűvösebb időben betakarított sárgarépa általában magasabb természetes cukortartalommal rendelkezik. A cukrok felhalmozódása pedig védi a növényt a hidegtől, így az ősszel vagy korai télen szedett gyökerek rendszerint édesebbek. Ha arra is kíváncsiak vagyunk, melyik hónapban termő sárgarépa a legédesebb Magyarországon, jó ha tudjuk: a szeptember-november közötti betakarítás adja a legintenzívebb aromájú, édes sárgarépát, így az őszi répák kimondottan ízletesek.

Érdekel a sárgarépa vetése? Mutatjuk, hogy csináld!

A Fertődi vörös sárgarépa esetén néhány dologra figyelnünk kell vetés, és betakarítás során is. A Fertődi vörös sárgarépa egy hosszú típusú fajta, amelynek tenyészideje meglehetősen elnyújtott, általában 180–200 nap. Erős, dús levélzete jellemzi. Gyökere a vállrésznél enyhén lapított, lefelé fokozatosan keskenyedik, végén pedig hegyes formát vesz fel. Legszembetűnőbb tulajdonsága a cinóbervörös szín, valamint enyhén gyűrűzött felülete, amelyek összességében különlegesen tetszetőssé teszik ezt a fajtát. Vetése márciusban ajánlott, amikor a talaj hőmérséklete eléri legalább az 5 °C-ot. A magok elhelyezéséhez körülbelül 30x5 cm-es sor- és tőtávolság javasolt. A Fertődi vörös sárgarépa általában augusztusra érik be, ekkor történhet a betakarítása.

A Nantes sárgarépa rendkívül közkedvelt a hobbikertészek körében. Gyors fejlődésének köszönhetően már a vetést követő 3 hónapon belül, esetenként 4 hónap után megindul a gyökérképződés. Vetéskor a sorok között körülbelül 30 cm távolságot érdemes hagyni. A Nantes sárgarépát tavasszal, március elejétől egészen július közepéig vethetjük, míg a legkorábbi vetésre már február végén is lehetőség van. Legfőbb jellemzői közé tartozik az élénk narancssárga szín. Megjelenése szinte etalonnak számít: így néz ki az ideális, tipikus sárgarépa. Formája hengeres, enyhén kúpos farokrésszel, hossza pedig elérheti akár a 16 cm-t is. A minőségi Nantes-termés érdekében különösen fontos a megfelelő talaj kiválasztása, mivel ezen a téren meglehetősen érzékeny. A lazább, könnyű talaj biztosítja a legjobb hozamot és a szép, egyenletes gyökérképződést.

Melyik sárgarépa a legédesebb?

A sárgarépa egy a kiskereskedelemben folyamatosan rendelkezésre álló termék, a boltok polcain egész évben megtalálható. A hazai termelők már a szezon korai időszakától kezdve egészen a végéig ki tudják szolgálni a hazai fogyasztói igényeket, ez azt jelenti, hogy május végétől februárig biztosan elérhető a magyar termesztésből származó sárgarépa a piacon. Ha szemfülesek vagyunk, a kiírásokon talán elcsíphetjük, honnan is származik a megvásárolt sárgarépánk, bár ezt nem sok helyen tüntetik fel. Az sem titok, hogy szezon ide vagy oda, sárgarépából is több helyről érkezik be import az országba. A hagyományos exportpiacainknak számító Ausztria és Románia mellett az elmúlt években dinamikusan bővült a Csehországba és Szlovákiába irányuló kivitelünk is.

Nem meglepő az sem, hogy a különböző faját importja során olyan sárgarépák is a köztudatba kerültek, melyek kifejezetten édes ízük miatt lettek kedveltek. A fogyasztói tapasztalatok alapján a legédesebb sárgarépa az Imperator és Chantenay fajták, de a lila hibridek is magas cukortartalommal rendelkeznek. Nézzük is meg a legédesebb sárgarépa fajtákat!

Imperator sárgarépa

Ez a változat hosszú, karcsú gyökereket növeszt, és különösen édes, lédús ízvilággal rendelkezik. Kiváló friss fogyasztásra, de sütve is nagy kedvenc lehet. Termesztésük során figyeljünk arra, hogy elegendő hely álljon rendelkezésükre a gyökér növekedéséhez. Az Imperator fajták általában 75-85 nap alatt érnek be, és jobban kedvelik a mély, laza talajokat.

Chantenay sárgarépa

Rövidebb, vaskosabb formájú fajta, kifejezetten édes, így grillezve vagy sütőben készítve mutatja meg leginkább az ízeit. Könnyen termeszthetők, és jól tűrik a szárazságot is. A vetéstől számított 120-140 nap alatt érnek be, és a közepes tápanyagtartalmú talajokat részesítik előnyben.

Chantenay répa

Purple Haze sárgarépa

Látványos megjelenésű, lilás héjú, de belül narancssárga színű sárgarépa. Kifejezetten édes íze miatt salátákban is gyakran fogyasztják, nem beszélve arról, hogy különleges dekorációként is megállja a helyét egyes ételek mellett. A vetéstől számítva a betakarítást kb. 110 nap elteltével végezhetjük.

Purple Haze répa

Amszterdam sárgarépa

Az Amszterdami típusú sárgarépák gyors növekedésű, karcsú, hosszúkás gyökérzöldségek, amelyek általában 10–15 centiméteres méretet érnek el. Világos narancssárga színük és kellemesen édes, aromás ízük miatt kedveltek. Kiválóan fogyaszthatók frissen, salátákban, de párolva vagy sütve is remekül megállják a helyüket. A korai érésű fajták közé tartoznak, így már 90–100 nap után betakaríthatók. Leginkább laza szerkezetű, jó víz- és levegőáteresztő talajokon fejlődnek a legszebben.

Amszterdam répa

Berlicum sárgarépa

A Berlicum típusú sárgarépák hosszúkás formájúak, egyenletes vastagsággal és élénk narancssárga színnel. Méretük jellemzően 20–25 centiméter között mozog. Ízük édes, kellemesen aromás, így sokoldalúan felhasználhatók: kiválóak salátákhoz, sütve, párolva vagy főzve. Termesztésük során fontos a mélyrétegű, jó levegőzésű talaj és a kiegyenlített vízellátás biztosítása. Fajtától függően nagyjából 130-160 nap alatt érik be, emellett jó ellenállóképességgel rendelkeznek a különféle betegségekkel szemben is.

Berlicum sárgarépa

Nantes sárgarépa

Sokoldalúan használható fajta, amely bőséges termést és egyenletes minőséget ad. A Nantes típusú sárgarépák általában 15-20 centiméter hosszúak, roppanósak, és élénk narancssárga húsukról ismertek. Általában 75-80 nap alatt érnek be.

Nantes sárgarépa

Danvers sárgarépa

Jól tolerálja a nehezebb, kötöttebb talajokat. Hosszúkás, kúpszerű alakja könnyű tisztítást és felhasználást biztosít. A Danvers sárgarépa 130-150 nap után érik be.

Parisian sárgarépa

Kerek, gomb formájú fajta, melyet lehet termeszteni köves vagy agyagos talajok esetén is. Ott is jól fejlődik, ahol a hosszabb fajták nehezen boldogulnának. A betakarításuk általában 50-60 nap alatt lehetséges, és a termesztés során figyeljünk a rendszeres öntözésre is.

Parisian sárgarépa

Sárgarépa termesztése Magyarországon az elmúlt években

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint jó évet zárhattak tavaly a sárgarépatermesztéssel foglalkozó hazai gazdálkodók. A répa öntözött kultúra, ráadásul a termelőterület nagy részén már a legkorszerűbb mikroöntözési technológiákat alkalmazzák, így kevésbé kitett a talaj- és légköri aszály miatti hozamingadozásnak.

Mivel a külföldi termés is jó volt, a sárgarépa ára csökkent az előző évhez képest. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) közös piaci körképe szerint a kedvező termésmennyiség és -minőség ellenére a szűkös tárolókapacitás a 2024-2025-ös szezonban is komoly fejfájást okoz a termelőknek. A tárolók fejlesztésére nagy szüksége lenne, alátámasztja ezt az is, hogy a KAP Stratégiai Terv keretében meghirdetett pályázatra komoly túligénylés érkezett.