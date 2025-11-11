2025. november 11. kedd Márton
HelloVidék

Életveszélyes kút lapul a vasi erdő mélyén: turázók figyelem, ebbe bizony bárki beleeshet!

HelloVidék
2025. november 11. 14:15

A rábafüzesi erdőben egy több mint százéves, fedetlen kút várja gyanútlan áldozatát. Orbán Róbert helytörténész fotókkal is dokumentálta a veszélyes víznyerőhelyet, hogy felhívja a figyelmet: a természetben nem minden az, aminek látszik.

A Rábafüzestől néhány kilométerre fekvő, sűrű erdő mélyén különös, egyben veszélyes nyomát őrzi a múlt: egy elhagyatott, fedetlen kút áll a fák között, amelynek mélye alig látható a lehullott avar és a benőtt aljnövényzet miatt. A helyszínt Orbán Róbert helytörténész fedezte fel, aki a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a rejtőzködő veszélyre - a témát aztán a Nyugat.hu írta meg.

„A kút a korábbi Steiner nevű területen található, ahol egykor házak álltak, és a rábafüzesi német családok éltek” – mondta a szakember, aki szerint a kút feltehetően az egyik, mára nyomtalanul eltűnt porta víznyerőhelye volt. A házak helyét ma már csak néhány kőmaradvány, és a múlt emléke jelzi az erdőben.

Orbán Róbert a lapnak elmondta, hogy a környék történelme a 20. század közepén fordult nagyot: a rábafüzesi német lakosság nagy részét 1946-ban kitelepítették, a hegyvidéki porták pedig a határsáv kialakítása után elnéptelenedtek. A természet lassan visszavette a területet, az egykori utak helyét már csak a térképek mutatják.

A helytörténész egy 1863-as térképet is elővett, amelyen jól láthatók az egykori településrészek és az út mentén sorakozó házak. „A kút valószínűleg ehhez a településrészhez tartozott, az egyik ház udvarán állhatott. Ma azonban már csak a mély, fedetlen akna és néhány bedőlt faág emlékeztet arra, hogy itt valaha élet volt” – fogalmazott.

A kutat azóta több faág is részben betemette, de ez mit sem csökkenti a veszélyt: a mélység még mindig komoly kockázatot jelent bárkinek, aki véletlenül a közelébe téved. Orbán Róbert szerint nem ez az egyetlen ilyen rejtett veszélyforrás a környéken: a rég elhagyott gazdasági területeken, pincék, vermek, és egykori víznyerőhelyek is meghúzódhatnak a bozótosban.

A helytörténész a közösségi oldalán térképen is megjelölte a pontos helyszínt, egyúttal óvatosságra intett minden túrázót: „A természetben mindig érdemes figyelni, hová lépünk. Amit ma csak egy kis mélyedésnek látunk, az akár több méter mély akna is lehet.”
Címlapkép: Getty Images
#veszély #túra #turista #erdő #történelem #kút #természet #balesetveszély #hellovidék #vas

