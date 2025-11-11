Január elsejétől ebrendezési hozzájárulást szed a lakosoktól egy pest megyei önkormányzat. A befolyó összeget állatvédelemre fordítják.
Életveszélyes kút lapul a vasi erdő mélyén: turázók figyelem, ebbe bizony bárki beleeshet!
A rábafüzesi erdőben egy több mint százéves, fedetlen kút várja gyanútlan áldozatát. Orbán Róbert helytörténész fotókkal is dokumentálta a veszélyes víznyerőhelyet, hogy felhívja a figyelmet: a természetben nem minden az, aminek látszik.
A Rábafüzestől néhány kilométerre fekvő, sűrű erdő mélyén különös, egyben veszélyes nyomát őrzi a múlt: egy elhagyatott, fedetlen kút áll a fák között, amelynek mélye alig látható a lehullott avar és a benőtt aljnövényzet miatt. A helyszínt Orbán Róbert helytörténész fedezte fel, aki a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a rejtőzködő veszélyre - a témát aztán a Nyugat.hu írta meg.
„A kút a korábbi Steiner nevű területen található, ahol egykor házak álltak, és a rábafüzesi német családok éltek” – mondta a szakember, aki szerint a kút feltehetően az egyik, mára nyomtalanul eltűnt porta víznyerőhelye volt. A házak helyét ma már csak néhány kőmaradvány, és a múlt emléke jelzi az erdőben.
Orbán Róbert a lapnak elmondta, hogy a környék történelme a 20. század közepén fordult nagyot: a rábafüzesi német lakosság nagy részét 1946-ban kitelepítették, a hegyvidéki porták pedig a határsáv kialakítása után elnéptelenedtek. A természet lassan visszavette a területet, az egykori utak helyét már csak a térképek mutatják.
A helytörténész egy 1863-as térképet is elővett, amelyen jól láthatók az egykori településrészek és az út mentén sorakozó házak. „A kút valószínűleg ehhez a településrészhez tartozott, az egyik ház udvarán állhatott. Ma azonban már csak a mély, fedetlen akna és néhány bedőlt faág emlékeztet arra, hogy itt valaha élet volt” – fogalmazott.
A kutat azóta több faág is részben betemette, de ez mit sem csökkenti a veszélyt: a mélység még mindig komoly kockázatot jelent bárkinek, aki véletlenül a közelébe téved. Orbán Róbert szerint nem ez az egyetlen ilyen rejtett veszélyforrás a környéken: a rég elhagyott gazdasági területeken, pincék, vermek, és egykori víznyerőhelyek is meghúzódhatnak a bozótosban.
A helytörténész a közösségi oldalán térképen is megjelölte a pontos helyszínt, egyúttal óvatosságra intett minden túrázót: „A természetben mindig érdemes figyelni, hová lépünk. Amit ma csak egy kis mélyedésnek látunk, az akár több méter mély akna is lehet.”
A Napszentély-kilátó volt az egyik legmagasabb fából épült kilátó a Dél-Dunántúlon. A túrázók most abban bíznak, hogy az új változat is a térség turisztikai ékköve...
Áll a bál a közösségi médiában a Szeged Pláza parkolójában kijelölt mozgáskorlátozott parkolóhelyek száma miatt. Több autós szerint aránytalanul sok a kék felfestésű hely.
Nem új keletű a hír: a Balaton idén ősszel ijesztően alacsony vízállással küzd, és a helyzet hétről hétre egyre drámaibb. Zamárdi partjainál készült egy drámai...
Nem porrobbanás, hanem karbantartás közben kiáramló forró por okozott súlyos sérülést az Ajkai Erőmű egyik dolgozójának szombat délután, de további sérültekről is érkezett hír.
Figyelem, kutyások! Pénzbírság járhat Keszthelyen, ha erről megfeledkezel december 10-ig.
Érik a magyar kertek elfeledett szuperfoodja, de tényleg ehető nyersen a birs? Most lerántjuk a leplet
Eddig azt hittük, hogy a birsalma nyersen ehetetlen — erre jön Bűdi Zsolt, a kecskeméti Bács-Zöldért vezérigazgatója, és a kamera előtt bizonyítja be, mekkorát tévedtünk!...
A magyar középkor hadtörténetében létezik egy különösen titokzatos fegyvertípus: a tatár buzogány.De ki használhatta őket? Hogyan kerültek a Kárpát-medencébe?
Magyarország számos olyan kulturális és természeti értéket őriz, amelyek az UNESCO világörökség listáján is helyet kaptak. Melyek ezek a világörökségi helyszínek? Nézzük is!
Egyre kevesebb magyar eszi így a libamájat: nagyanyáink szerint nincs ennél jobb recept Márton-napra
Nálatok sem maradhat el a Márton-napi libalakoma? Ne csak a mellét, combját vásárold, a pecsenye libamájnál nincs finomabb hideg vendégváró, reggeli. Mutatjuk, hogyan készítsd.
A 80-as években még lovas turisták járták a Hortobágyot – ma már csak néhány csárda őrzi a múlt emlékét. Megnéztük, melyikük maradt talpon.
Szokatlan riasztást kaptak a Vérteserdő Zrt. szakemberei: két, egymás szarvába gabalyodott muflonkost találtak az erdő mélyén.
Ilyet még nem láttál: óriástobozokat szüretelnek a Balaton titkos édenkertjében - és te is ott lehetsz!
Óriástobozú fenyő, atlaszcédrusok és arizónai ciprusok tobozait is leszüretelik novemberben a Balaton édenkertjében.
Az Alföldön tovább súlyosbodik a szárazság, mivel a szeptemberi esők óta a talaj felső rétege is kiszáradt, így az őszi vetések vízhiánnyal küzdenek.
Íme, a Miskolci Állatkert legifjabb lakója: egy egészséges bivalyborjú, aki két héttel ezelőtt látta meg a napvilágot.
Az ősz utolsó nagy fesztiválja jön: 5 szuper Márton-napi libás program, amit kár kihagyni a hétvégén
Szent Márton napja körül az ország minden szegletében ünnepelnek: sül a libacomb, kortyoljuk az újbort. De tudjátok, mit ünneplünk Márton napján?
Hallottad a jó hírt? Decembertől újranyitnak a tűzben megsérült tiszaújvárosi gyógyfürdő beltéri medencéi!
Agárdon épül fel Magyarország legnagyobb szaunafaluja, amely a hírek szerint már Mikulásra megnyitja kapuit.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.