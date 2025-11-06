2025. november 6. csütörtök Lénárd
Mérnök vagy technikus dolgozik papírgyárban számítógépes notebookkal és digitális interfésszel
HelloVidék

Itt a bejelentés: 42 milliárdos papírgyár épül a vidéki nagyvárosban - saját erőművel zöldítenék a gyárat

HelloVidék
2025. november 6. 08:22

Zöld fordulatot vesz a Tisza-parti város: egy 42 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően új papírgyár épül Szolnokon, amely saját biomassza-erőművel működik majd. Az üzem nemcsak munkahelyeket, hanem tisztább, fenntarthatóbb ipart is hoz a térségbe.

Szolnok gazdasági életében új fejezet kezdődhet: a Délkelet-Európa egyik legnagyobb papírgyártó vállalatának számító Drenik Hungary Kft. mintegy 42 milliárd forintos beruházással új üzemcsarnokot épít a városban, amihez a kormány 9,5 milliárd forint támogatást nyújt. A fejlesztés nyomán 55 új munkahely jön létre, miközben a gyártási kapacitás megháromszorozódik - írta a Vaol.hu.

A vállalat célja nemcsak a bővülés, hanem a fenntarthatóság is: az új gyáregység mellé biomassza-erőmű épül, amely biztosítja, hogy a termelés károsanyag-kibocsátás növelése nélkül történjen. A fejlesztés így egyszerre szolgálja a környezetvédelmi és a gazdasági célokat.

A beruházásnak köszönhetően nő a magyar papíripar hazai gyártási aránya, csökken az importfüggőség, és erősödik az exportképesség. A vállalat szerint mindez hosszú távon a helyi gazdaság stabilitását és versenyképességét is javítja.

A Drenik Hungary Kft. a papíriparban az elmúlt években folyamatosan bővítette jelenlétét Magyarországon, a mostani fejlesztés pedig a vállalat eddigi legnagyobb hazai beruházása lesz. A projekt a Szolnok környéki ipari fejlesztések sorába illeszkedik, amelyek az elmúlt évtizedben jelentősen átalakították a vármegye gazdasági szerkezetét.
Címlapkép: Getty Images
