Szomorú munkavállaló csomagolja holmiját dobozba. Kirúgták a munkahelyéről, hangsúlyozva feldúlt munkavállaló gyakornok elhagyja az irodát az utolsó munkanapon a tisztességtelen elbocsátás után. Szomorú munkavállaló elhagyja a céget,
HelloVidék

Csődbe ment a legnagyobb megrendelő, most jön a létszámleépítés: bajban a vidéki fehérneműgyár

HelloVidék
2025. október 29. 10:15

Nehéz időszakon megy keresztül a szombathelyi Speidel Hungária Kft. A német családi tulajdonban lévő vállalat a Nyugat.hu-nak megerősítette, hogy az elmúlt hónapokban több munkavállalótól is megváltak a visszaeső megrendelések miatt. 

A Speidel Hungária Kft., amely immár 33 éve működik Szombathelyen, az utóbbi időben létszámcsökkentésre kényszerült – erősítette meg a vállalat cégvezetője, Spitzer Tamás a Nyugat.hu-nak.

A Pásztor utcai varroda a német Speidel vállalatcsoport része, és eddig a térség egyik legnagyobb könnyűipari munkáltatójának számított, mintegy 200 dolgozóval. A cég azonban az utóbbi hónapokban visszaeső megrendelésekkel és kedvezőtlen gazdasági környezettel szembesült.

„Nem könnyű a helyzetünk: a kialakult gazdasági körülmények rákényszerítettek minket, hogy megváljunk néhány dolgozónktól. Ez nehéz, de megfontolt döntés volt” – mondta el a lapnak Spitzer Tamás, a vállalat vezetője. A cégvezető hangsúlyozta: nincs szó komolyabb válságról vagy további leépítési tervekről, és a nyugdíj előtt álló munkatársakat sem érintette a csökkentés.

Csődbe ment egyik legnagyobb megrendelőjük

A Speidel Hungária helyzetét tovább nehezíti, hogy megszűnt az osztrák Palmers vállalat, amely korábban az egyik legnagyobb megrendelőjük volt. Bár a cég nem „veszítette el” a partnert, a Palmers csődje érzékenyen érintette a szombathelyi üzemet.

„Nem mi veszítettük el a megrendelőt – a Palmers ment csődbe. Természetesen ez ugyanúgy visszaesést jelent számunkra, de fontosnak tartjuk pontosan látni a helyzetet” – tette hozzá Spitzer

Új piacok után kutatnak

A Speidel Hungária továbbra is minőségi női és férfi fehérneműket, aláöltözeteket gyárt, és a vezetés szerint mindent megtesznek, hogy megőrizzék a munkahelyeket, valamint új vevőket és piacokat találjanak.

„A Speidel 33 éve biztosít munkát Szombathelyen. Ez a múlt kötelez minket: tisztességesen, felelősséggel és dolgozóink megbecsülésével szeretnénk folytatni a munkát” – mondta a cégvezető.
Címlapkép: Getty Images
