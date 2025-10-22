Gusztustalan fehér trutyi lepte el Győr egyik kedvelt tavát – az okokra senki sem számított

A Gödöllői-dombság gyöngyszeme, a Sasbérci-kilátó, lehet, hogy már csak napokig látogatható. Az üzemeltetők bizonytalan jövőről beszélnek.
Vizsgálat indult a győri Szabadhegyen, miután hétfőn délután furcsa, fehéres trutyi jelent meg a város egyik leglátogatottabb tavában. A látvány sokakat megijesztett, de a vizsgálat eredménye végül meglepő fordulatot hozott.
Győr közkedvelt pihenőhelyei közé tartoznak a város három esővíztározó tava: az 1-es az Adyvárosban, a 2-es és a 3-as pedig Szabadhegyen található. Utóbbi, a József Attila lakótelepen fekvő 3-as tó az utóbbi években egyre népszerűbb lett a környékbeliek körében – nemcsak sétálni, hanem horgászni és kikapcsolódni is sokan járnak ide.
Hétfőn délután azonban több győri lakó is riadtan figyelt fel arra, hogy a víz felszínén fehéres, zavaros anyag kevereg. „Olyan volt, mintha valami vegyszer vagy mosószer került volna a tóba” – írta a Kisalföldnek egy olvasó, aki fotókat is küldött a jelenségről.
Helyszíni vizsgálat: nem szennyezés, hanem természetes folyamat
A bejelentés után a Pannon-Víz és a Győr-Szol szakemberei kedden a helyszínre vonultak. Mint Prédlné Németh Margit önkormányzati képviselő elmondta, a tó vizét és környezetét alaposan megvizsgálták.
Az eredmény megnyugtató: nem találtak semmilyen befolyó szennyeződést.
A szakemberek szerint az alacsony vízszint – amely idén akár egy méterrel is csökkent az aszály miatt – okozhatta a furcsa jelenséget. A meleg és a víz visszahúzódása miatt a hínár és az algák elszaporodtak, ezek bomlásakor pedig gyakran képződik tejszerű, habos anyag a víz felszínén.
A tó nem halastó – és nem is fürdőhely
Bár a szabadhegyi tavakban halak is élnek – főként keszeg és ezüstkárász –, a tavak hivatalosan esővíztározók, nem halastavak. Ez azt jelenti, hogy sem haltelepítés, sem horgászat nem engedélyezett, a fürdés pedig kifejezetten tilos. A '70-es–'80-as években a panelházas lakótelepek mélypontjain alakították ki a három gyűjtőtavat, hogy felfogják a városrészekről lefolyó csapadékvizet. Ezek a tavak ma is fontos szerepet töltenek be a városi vízvisszatartásban és párologtatásban.
A Győr-Szol Zrt. városüzemeltetése is hamar akcióba lépett: ellenőrzést tartottak mindhárom tónál, fotókkal dokumentálták az állapotokat. A beszámoló szerint sem az Adyvárosi, sem a Szabadhegyi tavaknál nem találtak fehéres befolyást vagy üledéket, a zsilipek és a beömlők tiszták.
