Novembertől komoly változások várják a vendégeket Európa legnagyobb termáltavánál. Átalakul a belépési rend, megszűnnek a napijegyek, és a nyitvatartás is módosul.
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
Laky Zsuzsi és férje, Dietz Gusztáv már jó ideje arról álmodnak, hogy maguk mögött hagyják a városi életet, és a természethez közelebb, a Dunakanyar egyik legszebb településén, Verőcén kezdenek új életet. Bár jelenleg Gödön laknak, céljuk, hogy néhány éven belül felépítsék álmaik házát, és önfenntartó gazdaságban éljenek.
A házaspár az RTL Nyerő Páros című műsorában vált még ismertebbé, ahol győzelmük után két és fél millió forinttal tértek haza. A nyeremény egy részét a jelenlegi otthonuk felújítására fordítják, de – mint a Story magazinnak elárulták – hosszabb távon vidéki életre vágynak.
Terveik szerint a gödi ház eladása után Verőcére költöznének, a Duna partjához és a Gingli-patakhoz közel, ahol az erdőkben őzek, szarvasok és vaddisznók élnek. A természet közelsége adná meg számukra azt a nyugalmat, amire már régóta vágynak.
„Szeretnénk lovakat, marhákat, tyúkokat tartani, és mindent, amit csak lehet, magunk megteremteni” – mesélte Zsuzsi, aki gyerekkorában is állatok között nőtt fel. Férje, Guszti hozzátette: „Felfrissülést ad, ha az ember kicsit eltávolodik a várostól. Egy idő után már semmi más nem hiányzik, csak a család.”
A főúri rezidenciák parkjaiban sétálgatva élvezhetjük az ősz ezernyi színeit, ha pedig történetesen esik az eső, bent a termekben számtalan különleges tárlatot és interaktív élményt...
Itt az őszi gyepszellőztetés ideje: ez a gyepszellőztetés menete, fontos az őszi gyeptrágya használata
Hogyan történik a gyepszellőztetés ősszel és az őszi gyeptrágya használata? Nézzük, mi mindent kell tudnunk az őszi gyepszellőztetés menetéről, a gyakori hibalehetőségekről!
Október derekán dübörög a magyar birsalma szezonja: ez a különleges gyümölcs zölden szinte ehetetlen, azonban kiváló kompót, lekvár, birsalmasajt készíthető belőle.
Nagyívű fejlesztési program indul Sarkadon: a város mintegy 960 millió forint támogatást nyert el a az EU-tól a TOP Plusz program keretében.
Október 19-én irány a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje! Szórakoztató programok sora, a tökfélék színes világa vár, és még a trópusi lepkekertbe is benézhetsz!
Elkeserítő a helyzet a kiszáradó Holt-Tiszánál: mentik a halakat, de 42 mázsának így is pusztulnia kellett
A 60 hektáros Gói-tói Holt-Tisza vízszintje drámaian lecsökkent, ezért a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége az utóbbi napokban sürgős halmentést hajtott végre.
Hosszúhetény a világ turisztikai térképére került: a festői mecseki falu bekerült az ENSZ Turisztikai Világszervezetének „Best Tourism Villages” programjába.
Elárasztotta a Tisza-tavat őseink titkos csemegéje: most te is gyűjtheted a desszertnek való sulyomot
Ronda, szúrós, de mennyei vízparti csemege, mi az? Épp szüretelik a Tisza-tónál a sulyomot. Főzve, sütve is ehető – sőt, korábban őseink téli élelmiszerként is...
A rendszerváltás utáni Magyarország egyik legszerencsétlenebb beruházása volt a balatonfüredi görög falu, amire most lakópark épül, ami elvileg nem lesz majd tájidegen.
Kígyóészlelések borzolják a kaposváriak idegeit: mit tegyünk, ha saját kertünkben bukkan fel egy ilyen állat?
Különös látogató bukkant fel Kaposváron, a Donner városrész egyik családi házának udvarán: egy helyi nő kígyót talált a kertjében.
Magyarország egyik legkülönlegesebb ártéri erdejében, a Gemencben új fejezet kezdődik: több mint 799,9 millió forintos beruházás indul a Gemenci Ökoturisztikai Központ és az Erdei Vasút...
Füvesítés ősszel: mikor van az őszi füvesítés ideje, mik a füvesítés lépései? Mik a füvesítés előtti talaj előkészítés lépései, hogyan történik a füvesítés előtti gyomirtás?
Az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosai veszik át a korábban Csernus Imre nevével fémjelzett, bezárt Depresso helyét Eger főterén..
Elárulta a hosszú élet titkát a 98 éves legendás magyar matematikus: erre a válaszra senki sem számított + Videó
A 98 éves legendás matematikus, Obádovics Gyula mind a mai napig reggelente a Balaton partján fut, metszi a szőlőt, dolgozik és könyvet ír. Különösen büszke...
Október 19-én végleg bezár Szombathely egyik legismertebb vendéglátóhelye, a Józsi bácsi vendéglője, amely több mint két évtizeden át szolgálta a helyieket és az átutazókat.
Elképesztő régészeti leletek kerültek elő a föld alól Salgótarjánban.
Száraz lábbal a Balatonban? Sajnos igen... A Balaton vízszintje már 70 centiméter alá süllyedt, és a part menti területeken drámai apadás figyelhető meg.
Nem mindennapi vendég érkezett Szeged szívébe: a minap egy fehér gólya sétálgatott a Kárász utcán, a járókelők legnagyobb meglepetésére.
