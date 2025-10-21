2025. október 21. kedd Orsolya
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Autumn mood
HelloVidék

Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat

HelloVidék
2025. október 21. 10:37

Laky Zsuzsi és férje, Dietz Gusztáv már jó ideje arról álmodnak, hogy maguk mögött hagyják a városi életet, és a természethez közelebb, a Dunakanyar egyik legszebb településén, Verőcén kezdenek új életet. Bár jelenleg Gödön laknak, céljuk, hogy néhány éven belül felépítsék álmaik házát, és önfenntartó gazdaságban éljenek.

A házaspár az RTL Nyerő Páros című műsorában vált még ismertebbé, ahol győzelmük után két és fél millió forinttal tértek haza. A nyeremény egy részét a jelenlegi otthonuk felújítására fordítják, de – mint a Story magazinnak elárulták – hosszabb távon vidéki életre vágynak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Terveik szerint a gödi ház eladása után Verőcére költöznének, a Duna partjához és a Gingli-patakhoz közel, ahol az erdőkben őzek, szarvasok és vaddisznók élnek. A természet közelsége adná meg számukra azt a nyugalmat, amire már régóta vágynak.

„Szeretnénk lovakat, marhákat, tyúkokat tartani, és mindent, amit csak lehet, magunk megteremteni” – mesélte Zsuzsi, aki gyerekkorában is állatok között nőtt fel. Férje, Guszti hozzátette: „Felfrissülést ad, ha az ember kicsit eltávolodik a várostól. Egy idő után már semmi más nem hiányzik, csak a család.”

 
Címlapkép: Getty Images
#házépítés #költözés #rtl #gödöllő #természet #állattartás #dunakanyar #hellovidék #laky zsuzsi #verőce #vidéki élet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:44
10:37
10:35
10:23
10:17
Pénzcentrum
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 21. kedd
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
4 hete
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
3
2 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
2 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
5 napja
Ennyi volt, lehúzza a rolót Csernus Imre egri étterme: kiderült, ez nyílik majd a helyén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 10:44
Jöhet az első női miniszterelnök: megkapta a támogatást, ilyen még nem volt
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 10:17
Itt az OTP-vezér bejelentése: új szolgáltatást vezetnek be, minden ügyfelet érint, itt vannak a részletek
Agrárszektor  |  2025. október 21. 10:29
Lecsapott a baracskai üzemre a Nébih: durva vége lett az ellenőrzésnek