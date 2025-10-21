Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat

Laky Zsuzsi és férje, Dietz Gusztáv már jó ideje arról álmodnak, hogy maguk mögött hagyják a városi életet, és a természethez közelebb, a Dunakanyar egyik legszebb településén, Verőcén kezdenek új életet. Bár jelenleg Gödön laknak, céljuk, hogy néhány éven belül felépítsék álmaik házát, és önfenntartó gazdaságban éljenek.

A házaspár az RTL Nyerő Páros című műsorában vált még ismertebbé, ahol győzelmük után két és fél millió forinttal tértek haza. A nyeremény egy részét a jelenlegi otthonuk felújítására fordítják, de – mint a Story magazinnak elárulták – hosszabb távon vidéki életre vágynak.

Terveik szerint a gödi ház eladása után Verőcére költöznének, a Duna partjához és a Gingli-patakhoz közel, ahol az erdőkben őzek, szarvasok és vaddisznók élnek. A természet közelsége adná meg számukra azt a nyugalmat, amire már régóta vágynak.

„Szeretnénk lovakat, marhákat, tyúkokat tartani, és mindent, amit csak lehet, magunk megteremteni” – mesélte Zsuzsi, aki gyerekkorában is állatok között nőtt fel. Férje, Guszti hozzátette: „Felfrissülést ad, ha az ember kicsit eltávolodik a várostól. Egy idő után már semmi más nem hiányzik, csak a család.”