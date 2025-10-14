Száraz lábbal a Balatonban? Sajnos igen... A Balaton vízszintje már 70 centiméter alá süllyedt, és a part menti területeken drámai apadás figyelhető meg.
Ez még a régészeket is meglepte: különleges ősi kincsekre bukkantak a salgói várnál + Fotók
Salgótarjánban nem mindennapi felfedezést tettek a régészek: a háromhetes ásatás során középkori fegyverek és kerámiák mellett őskori tárgyak is előkerültek, mindössze egy méter mélyről. A leletek új fényt vethetnek a vár és környéke több ezer éves történetére.
Az ásatás során középkori tárgyak, például ólomgolyók, számszeríjak és kerámiadarabok kerültek elő. Ezek a leletek a 13–15. századra datálhatók, és fontos információkkal szolgálnak a középkori életmódról és hadviselésről. A régészek azonban még ennél is meglepőbb felfedezéseket tettek: az őskorból, több ezer évvel ezelőttről származó tárgyak is előkerültek mindössze egy méteres mélységből. Ez arra utal, hogy a terület folyamatosan lakott és használt volt az idők során - írta a nool.hu.
Ahogy a cikkből kiderült, a kutatás célja az volt, hogy kiegészítse az 1990-es és 2000-es évek elején végzett ásatásokat, és új információkat nyújtson a salgói vár történetéhez. A régészek drónos LiDAR felvételek segítségével térképezték fel a területet, és az így nyert adatok alapján kezdtek el dolgozni. A kutatás során nemcsak helyi, hanem más településekről is érkeztek önkéntesek, például Szombathelyről, akik hozzájárultak a munkához.
A leletek feldolgozása és bemutatása érdekében a Dornyay Béla Múzeum jövő áprilisra kiállítást tervez, ahol a nyilvánosság számára is elérhetők lesznek az eredmények. Emellett tudományos konferencia rendezését is tervezik, hogy a szakemberek megosszák egymással a kutatás során szerzett tapasztalataikat és eredményeiket.
A salgói vár Nógrád vármegye egyik legfontosabb középkori emléke. Mint kiderült, az 1990-es és 2000-es évek elején végzett ásatások már jelentős eredményeket hoztak, és a mostani kutatás további fontos információkkal gazdagítja a vár történetét. A vár és környéke tehát nemcsak a középkori, hanem az őskori történelem szempontjából is kiemelkedő jelentőségű.
A kastély jelenleg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány tulajdonában van.
Hófehér függönyök, katonás rendben sorakozó poharak és üres medence – a Balaton déli partján álló, régóta bezárt hotelről első pillantásra senki sem hinné, hogy évek...
Ha kedvenc tésztaételeid közé tartozik a tarhonya, a hebedunda receptje biztosan tetszeni fog: fogadjunk, így még nem kóstoltad soha ezt a pofonegyszerű magyar tésztafélét!
A Gói-tói Holt-Tiszán drámai pillanatokat éltek át a halőrök: drón segítségével bukkantak rá érvényes engedély nélküli, gereblyéző orvhorgászokra.
Október elején járunk, így a hazai szelídgesztenye szezonja még körülbelül egy hónapig tart. A piacokon és a szupermarketekben ilyenkor még normálisabb áron juthatunk hozzá a...
Gyerekként több nyarat töltöttünk ebben a táborban – talán ezért is különösen szívszorító látni, mi maradt az egykor vízparthoz közeli, élettel teli üdülőből.
Tatabányán új fejezetéhez érkezett a fizetős parkolás: immár nemcsak az utcákon, hanem a népszerű áruházak parkolóiban is komoly összeget kell fizetni annak, aki autóval érkezik.
Egy különös külsejű, súlyosan torzult testű kecsegéről készült fotó kavarta fel a kedélyeket a horgászközösségben.
Ismeritek a vadsóskát? Szinte mindenhol megterem, és kiváló méregtelenítő hatású. Ráadásul a magjaiból, ha most összegyűjtjük, remek nassolnivaló is készíthető.
Düledező 100 éves vályogházból álomotthon: fillérekből tett csodát a Hollandiából hazaköltöző fiatal pár
Tóth Rozi és holland párja, Onno éveket töltöttek Hollandiában, ahol fenntarthatóságot és ökogazdálkodást tanultak – de végül úgy döntöttek, mindezt a magyar valóságban akarják megvalósítani.
Megkezdődött a tatai Öreg-tó szokásos őszi vízszintcsökkentése, ám az idei évben a megszokott menetrendtől eltérően, lassabb ütemben folyik a vízleeresztés.
Szokatlan incidens borzolta fel a kedélyeket a Jászberényi Állat- és Növénykertben: ismeretlen elkövető(k) kinyitották a dél-afrikai sülök ketrecének ajtaját.
Néhány nappal ezelőtt négy Przewalski-ló költözött a Pentezug Rezervátumból az Őrségi Nemzeti Park területére.
A zalaszentgróti kutatás során izgalmas felfedezések születtek: római kori kutak és Árpád-kori objektumok is napvilágra kerültek.
Tavasszal a hazai méhállomány 30–40%-a elpusztult, az aszály és a piaci nehézségek még tovább nehezítették a helyzetet. Szolnoki méhészekkel erről is beszélgettünk.
A Bakony szívében van egy buszmegálló, ahol a menetrendnél fontosabb, hogy kényelmes-e a fotel...
„A filoxéravész óta nem láttunk ilyet”: pusztító járvány söpör végig az országon, már 17 borvidéket érint
Több borvidéken már vége a szőlőknek, a gazdák pedig tehetetlenül nézik, ahogy tőkéik elszáradnak. A „szőlővész” néven emlegetett aranyszínű sárgaság hihetetlen gyorsan terjed.
Újra fellángolt a vita a Balaton alacsony vízszintje miatt.
-
-
