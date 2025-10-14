2025. október 14. kedd Helén
Salgótarján, Salgóbánya - Magyarország - Csodálatos légi felvétel a salgói várról csodálatos téli reggeli napfelkeltével.
Ez még a régészeket is meglepte: különleges ősi kincsekre bukkantak a salgói várnál + Fotók

2025. október 14. 10:45

Salgótarjánban nem mindennapi felfedezést tettek a régészek: a háromhetes ásatás során középkori fegyverek és kerámiák mellett őskori tárgyak is előkerültek, mindössze egy méter mélyről. A leletek új fényt vethetnek a vár és környéke több ezer éves történetére.

Az ásatás során középkori tárgyak, például ólomgolyók, számszeríjak és kerámiadarabok kerültek elő. Ezek a leletek a 13–15. századra datálhatók, és fontos információkkal szolgálnak a középkori életmódról és hadviselésről. A régészek azonban még ennél is meglepőbb felfedezéseket tettek: az őskorból, több ezer évvel ezelőttről származó tárgyak is előkerültek mindössze egy méteres mélységből. Ez arra utal, hogy a terület folyamatosan lakott és használt volt az idők során - írta a nool.hu.

Ahogy a cikkből kiderült, a kutatás célja az volt, hogy kiegészítse az 1990-es és 2000-es évek elején végzett ásatásokat, és új információkat nyújtson a salgói vár történetéhez. A régészek drónos LiDAR felvételek segítségével térképezték fel a területet, és az így nyert adatok alapján kezdtek el dolgozni. A kutatás során nemcsak helyi, hanem más településekről is érkeztek önkéntesek, például Szombathelyről, akik hozzájárultak a munkához.

A leletek feldolgozása és bemutatása érdekében a Dornyay Béla Múzeum jövő áprilisra kiállítást tervez, ahol a nyilvánosság számára is elérhetők lesznek az eredmények. Emellett tudományos konferencia rendezését is tervezik, hogy a szakemberek megosszák egymással a kutatás során szerzett tapasztalataikat és eredményeiket.

A salgói vár Nógrád vármegye egyik legfontosabb középkori emléke. Mint kiderült, az 1990-es és 2000-es évek elején végzett ásatások már jelentős eredményeket hoztak, és a mostani kutatás további fontos információkkal gazdagítja a vár történetét. A vár és környéke tehát nemcsak a középkori, hanem az őskori történelem szempontjából is kiemelkedő jelentőségű.

Címlapkép: Getty Images
