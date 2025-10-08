2025. október 8. szerda Koppány
12 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fotó: Facebook
HelloVidék

Szenzációs kincsre bukkantak a titkos római kutakban: ki nem találod, mi került elő Zalaszentgróton

HelloVidék
2025. október 8. 15:15

Szeptember második felében próbafeltárást végzett a Göcseji Múzeum régészcsapata Zalaszentgrót Kisszentgrót városrészében. A kutatás során izgalmas felfedezések születtek: római kori kutak és Árpád-kori objektumok is napvilágra kerültek, amelyek újabb adalékot szolgáltatnak a térség gazdag múltjához.

A Göcseji Múzeum Facebook-bejegyzésében Simmer Lívia, az ásatás vezető régésze örömmel újságolta el a hírt, miszerint a feltárás során három, egymáshoz közeli római kori kutat sikerült azonosítaniuk. Ezek a leletek újabb bizonyítékai annak, hogy Zalaszentgrót területe a római korban jelentős központ lehetett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint kiderült, a korábbi kutatások alapján a település helyén az 1. század végétől az 5. századig folyamatos megtelepedés mutatható ki. A város valószínűleg a Savaria (Szombathely) – Valcum (Keszthely–Fenékpuszta) közötti római úthálózat egyik fontos állomásaként működött, így stratégiai szerepet is betölthetett a térségben.

A most feltárt kutak betöltésében különleges leletek kerültek elő: bronz tű, bronzfibula-töredék, terra sigillata, valamint hombár- és festett edénytöredékek. Ezek az apró, de beszédes tárgyak egykori mindennapokról és vallási szokásokról is árulkodnak, hiszen a kutak használatuk befejezése után gyakran törmelékkel, háztartási hulladékkal vagy akár kultikus jellegű lerakásokkal kerültek feltöltésre.

„A leletanyag jól illeszkedik a zalai térség ismert római kori anyagához, és tovább gazdagítja ismereteinket Zalaszentgrót múltjáról” – tette hozzá Simmer Lívia. A próbafeltárás eredményei alapján a kutatók remélik, hogy a jövőben nagyobb volumenű ásatásokra is sor kerülhet a területen, hiszen minden új lelet közelebb visz ahhoz, hogy megértsük: milyen szerepet töltött be Zalaszentgrót a római Pannonia életében.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Facebook / Göcseji Múzeum
#múzeum #történelem #régészet #hellovidék #zala megye #ásatás #felfedezés #zalaszentgrót #római

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:22
16:16
16:05
15:46
15:32
Pénzcentrum
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
Felfedtük a Yettel láthatatlan AI-trükkjét: így hálóz be minket a mesterséges intelligencia
4 órás fusimelóra keresnek télen magyarokat: kényelmes a munka, 30 ezret fizetnek
Durva mézdrágulás a láthatáron: luxus lehet a karácsonyi süti 2025-ben
Vége lehet a kánaánnak a hazai benzinkutakon: esélyes egy újabb adóemelés Magyarországon?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 8. szerda
Koppány
41. hét
Október 8.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
2 hete
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
3
4 napja
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
2 napja
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
2 hete
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Érdekmúlás
jogi hatást kiváltó tény a biztosítási szerződésben. Ha a biztosítási érdek megszűnik, a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 16:05
4 órás fusimelóra keresnek télen magyarokat: kényelmes a munka, 30 ezret fizetnek
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 15:00
Rendkívüli bejelentésre készül Gulyás Gergely: mit tervezhet a magyar kormány?
Agrárszektor  |  2025. október 8. 15:28
Így védené a gazdákat az EU az importdömpinggel szemben