Szenzációs kincsre bukkantak a titkos római kutakban: ki nem találod, mi került elő Zalaszentgróton

Szeptember második felében próbafeltárást végzett a Göcseji Múzeum régészcsapata Zalaszentgrót Kisszentgrót városrészében. A kutatás során izgalmas felfedezések születtek: római kori kutak és Árpád-kori objektumok is napvilágra kerültek, amelyek újabb adalékot szolgáltatnak a térség gazdag múltjához.

A Göcseji Múzeum Facebook-bejegyzésében Simmer Lívia, az ásatás vezető régésze örömmel újságolta el a hírt, miszerint a feltárás során három, egymáshoz közeli római kori kutat sikerült azonosítaniuk. Ezek a leletek újabb bizonyítékai annak, hogy Zalaszentgrót területe a római korban jelentős központ lehetett.

Mint kiderült, a korábbi kutatások alapján a település helyén az 1. század végétől az 5. századig folyamatos megtelepedés mutatható ki. A város valószínűleg a Savaria (Szombathely) – Valcum (Keszthely–Fenékpuszta) közötti római úthálózat egyik fontos állomásaként működött, így stratégiai szerepet is betölthetett a térségben.

A most feltárt kutak betöltésében különleges leletek kerültek elő: bronz tű, bronzfibula-töredék, terra sigillata, valamint hombár- és festett edénytöredékek. Ezek az apró, de beszédes tárgyak egykori mindennapokról és vallási szokásokról is árulkodnak, hiszen a kutak használatuk befejezése után gyakran törmelékkel, háztartási hulladékkal vagy akár kultikus jellegű lerakásokkal kerültek feltöltésre.

„A leletanyag jól illeszkedik a zalai térség ismert római kori anyagához, és tovább gazdagítja ismereteinket Zalaszentgrót múltjáról” – tette hozzá Simmer Lívia. A próbafeltárás eredményei alapján a kutatók remélik, hogy a jövőben nagyobb volumenű ásatásokra is sor kerülhet a területen, hiszen minden új lelet közelebb visz ahhoz, hogy megértsük: milyen szerepet töltött be Zalaszentgrót a római Pannonia életében.

