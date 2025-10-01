Az ősz egyik leglátványosabb természeti eseménye idén is elstartolt: már közel 40 000 daru állomásozik a Hortobágy térségében.
Túrázók, figyelem! Balesetveszély miatt lezárták a Dunántúl kedvenc kilátóját, tilos a látogatása
Most jött a hír: lezárták a pannonhalmi Boldog Mór-kilátót, ugyanis a szakemberek súlyos korhadást találtak a faszerkezetekben, ami már komoly balesetveszélyt jelent.
A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. közleménye szerint a pannonhalmi Boldog Mór-kilátó ideiglenesen nem látogatható, mivel a szakemberek az építmény tartószerkezeti elemein olyan mértékű korhadást észleltek, ami már balesetveszélyt jelentett. A szakemberek azóta megkezdték a karbantartási munkálatokat, a renoválás alatt a kilátótoronyra nem lehet felmenni, a kilátótorony közelében lévő lombkoronaösvény azonban továbbra is látogatható.
A kilátó és környéke különösen népszerű a kirándulók körében, hiszen a dombtetőről pazar panoráma nyílik a Sokorói-dombság hullámaira, Pannonhalma városára és az azonos nevű medencére, de tiszta időben jól látni a Bakony északi vonulatait is.
A Boldog Mór-kilátó 2012-ben épült a Pannonhalmi Bencés Főapátság környezetében, és 2024-ben az Év Kilátójának választották. A hozzá kapcsolódó lombkoronaösvény a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet védett természeti területén található, és a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. kezelésében áll.
A látogatók számára a lombkoronaösvény továbbra is elérhető, így a környék természeti szépségei továbbra is élvezhetők. A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. folyamatosan tájékoztatja a közönséget a felújítási munkálatok előrehaladásáról és a kilátó újranyitásáról.
A Fertő tó magyar oldalán is kimutatták a márványrákot, amely szűznemzéssel szaporodik. A szakértők szerint a faj komoly veszélyt jelent az őshonos rákokra és az...
Czövek Béla neve örökre beíródott a Lökösházi Kavicsbányató történetébe: a horgász egy hét leforgása alatt kétszer is megdöntötte a tórekordot.
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
A legendás színész, Hirtling István megmutatta lenyűgöző vidéki kertjét, ahonnan néhány percnyi sétával a Nagy-Kevély tetejére juthathatnak.
Vadkamerával sikerült lencsevégre kapni egy idei alomból származó aranysakálfalkát Tapolca közelében, az Eger-víz egyik szakaszán.
Egyedülálló régészeti felfedezés történt a Komárom-Esztergom vármegyei Dad határában: egy karddal eltemetett avar férfi maradványait tárták fel a szakemberek.
Elégedettek a nyári vendégforgalommal a Marcali Városi Gyógyfürdőben, ahol jelenleg energetikai fejlesztés is zajlik.
Magyarországon is egyre népszerűbb a Second Hand Szeptember! Igaz, már csak néhány nap van hátra a hónapból, de sosem késő átnézni a ruhatárunkat, és fenntartható...
Elfeledett álom a 21-es főút mellett: szégyenfolt lett az egykori pazar autómozis, diszkós fogadóból
Elképesztő képsorozat terjed az interneten arról, hogyan pusztította és koptatta le az idő az egykor pezsgő életű, legendás útszéli fogadót.Vajon mi lesz vele?
Íme, a 2025-ös Mihály-nap slágerfogása: így készül az eredeti karcagi birkapörkölt, nincs párja az országban
Szeptember 29-én, Mihály-napon hajtják be a legelőkről az állatokat, köztük a juhokat is: ennek apropóján utánajártunk, hogyan készül híres hungarikumunk, a karcagi birkapörkölt.
Elpusztult Árnyék, Szeged ikonikus szürke farkasa, aki 15 éven át volt a vadaspark látogatóinak nagy kedvence.
Megverték a szombathelyi Weöres Sándor Színház színészét, Horváth Ákost, aki azután avatkozott közbe, hogy két bolti tolvaj rátámadt egy eladóra és az üzletvezetőre.
Az ötöslottó várható főnyereménye ezen a hétvégén 1 milliárd 373 millió forint. Ennyi most mégsem lenne elegendő ahhoz, hogy hozzájussunk ehhez a különleges balatoni telekhez,...
Egy megtermett szarvasbika egy salgótarjáni lakótelepen éjjeli szerenáddal örvendeztette meg a társasházak lakóit. Videón a hátborzongató szóló!
A természetjárók egyik legkedvesebb menedéke, a Nagy-Hideg-hegyi Turistaház, teljes felújításon esett át. A modernizált és barátságosabb épület most új funkciókkal, kényelmi megoldásokkal és közösségi programokkal...
Csokikóstoló, állatsimogatás, kézműves titkok és pincekalandok várják a látogatókat október első hétvégéjén. A Nyitott Porta Napok idén 67 helyszínen kínál ingyenes programokat
Kaposvár közgyűlése öt évre Nagy Viktor színművészt választotta a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának – jelentette be a művész...
A „magyar Atlantiszként” emlegetett halászfalu bizonyítottan létezett, de pontos helyét máig homály fedi. Losta egykor a Balatonban emelkedő sziget és a rajta álló település neve...
Szomorú hírt közölt a Zirci Ciszterci Arborétum: 2025. szeptember 28-tól 2026. március végéig bezár, mert átfogó faállományvédelmi munkálatok kezdődnek.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.