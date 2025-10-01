Túrázók, figyelem! Balesetveszély miatt lezárták a Dunántúl kedvenc kilátóját, tilos a látogatása

Most jött a hír: lezárták a pannonhalmi Boldog Mór-kilátót, ugyanis a szakemberek súlyos korhadást találtak a faszerkezetekben, ami már komoly balesetveszélyt jelent.

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. közleménye szerint a pannonhalmi Boldog Mór-kilátó ideiglenesen nem látogatható, mivel a szakemberek az építmény tartószerkezeti elemein olyan mértékű korhadást észleltek, ami már balesetveszélyt jelentett. A szakemberek azóta megkezdték a karbantartási munkálatokat, a renoválás alatt a kilátótoronyra nem lehet felmenni, a kilátótorony közelében lévő lombkoronaösvény azonban továbbra is látogatható.

A kilátó és környéke különösen népszerű a kirándulók körében, hiszen a dombtetőről pazar panoráma nyílik a Sokorói-dombság hullámaira, Pannonhalma városára és az azonos nevű medencére, de tiszta időben jól látni a Bakony északi vonulatait is.

A Boldog Mór-kilátó 2012-ben épült a Pannonhalmi Bencés Főapátság környezetében, és 2024-ben az Év Kilátójának választották. A hozzá kapcsolódó lombkoronaösvény a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet védett természeti területén található, és a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. kezelésében áll.

A látogatók számára a lombkoronaösvény továbbra is elérhető, így a környék természeti szépségei továbbra is élvezhetők. A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. folyamatosan tájékoztatja a közönséget a felújítási munkálatok előrehaladásáról és a kilátó újranyitásáról.