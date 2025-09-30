2025. szeptember 30. kedd Jeromos
10 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A daru (Grus grus) az őszi vonulás előtt az észak-németországi pihenőhelyen gyülekező daru.
HelloVidék

Mutatjuk, mikor érdemes darulesre menni: idén akár 200 000 daru is érkezhet a Hortobágyra

HelloVidék
2025. szeptember 30. 17:43

Az ősz egyik leglátványosabb természeti eseménye idén is elstartolt: a szeptember 25-i adatok szerint már közel 40 000 daru állomásozik a Hortobágy térségében, sokuk Ágota-pusztán és a környező mezőgazdasági területeken pihen meg. Ágotán október 18-ára terveznek a darvak megfigyelését egy vezetett kerékpáros túra keretein belül!

Már közel 40 000 daru pihen a Hortobágyon, és a szakemberek szerint október közepén akár 200 000 példány is a magyar pusztákon tartózkodhat. A madarak esti behúzása az ősz egyik legnagyobb természetfilmbe illő látványossága, amely idén is tömegeket vonz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Hortobágyi Nemzeti Park szeptember 25-i adatai alapján már tízezrével érkeznek a darvak Észak-Európából. A madarak napközben a szántóföldeken keresnek táplálékot, estefelé pedig a vizes élőhelyekre húzódnak vissza, ez a mozzanat a természetkedvelők egyik legnagyobb őszi élménye.

A vonulás csúcsa október közepére várható, amikor a becslések szerint akár 200 000 madár is egyszerre lehet jelen a térségben. A Hortobágyi Nemzeti Park szakemberei szerint a jelenség nemcsak páratlan természeti élmény, hanem fontos ökológiai esemény is: a darvak útjuk során itt töltik fel energiatartalékaikat, mielőtt dél felé folytatják útjukat.

Az érdeklődők számára idén is szerveznek különleges programokat. Ágotán október 18-án vezetett kerékpáros túrát tartanak, amely során szakavatott túravezetők segítségével lehet testközelből figyelni a madarak mozgását és viselkedését. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a helyek gyorsan betelnek.
Címlapkép: Getty Images
#kerékpár #ősz #október #természet #hellovidék #nemzeti park #madár #hortobágy #madarak #daru

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:09
18:03
17:51
17:43
17:31
Pénzcentrum
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 30. kedd
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Váratlan hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre kevés háztulaj számított
2
24 órája
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
3
3 hete
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
4
6 napja
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
5
2 hete
Vöröshagyma ültetése ősszel: itt a dughagyma ültetési ideje, vetési módja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Óvadék
az az összeg, melyet egy bankkártya fenntartásához állandóan a banknál kell tartani, ezért cserébe a bank általában lekötött betét kamatot fizet. Ebből az összegből a bank az esetleges túlköltéseket finanszírozza, melyeket vissza kell fizetni

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 18:03
Kvíz: Rég volt a történelem óra? Erre a 10 kérdésre kevés magyar tudja a választ a honfoglalásról!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 16:05
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
Agrárszektor  |  2025. szeptember 30. 17:27
Rekordösszeget költenek erre a németek: így segítik a mezőgazdaságot