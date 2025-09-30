Mutatjuk, mikor érdemes darulesre menni: idén akár 200 000 daru is érkezhet a Hortobágyra

Az ősz egyik leglátványosabb természeti eseménye idén is elstartolt: a szeptember 25-i adatok szerint már közel 40 000 daru állomásozik a Hortobágy térségében, sokuk Ágota-pusztán és a környező mezőgazdasági területeken pihen meg. Ágotán október 18-ára terveznek a darvak megfigyelését egy vezetett kerékpáros túra keretein belül!

Már közel 40 000 daru pihen a Hortobágyon, és a szakemberek szerint október közepén akár 200 000 példány is a magyar pusztákon tartózkodhat. A madarak esti behúzása az ősz egyik legnagyobb természetfilmbe illő látványossága, amely idén is tömegeket vonz.

A Hortobágyi Nemzeti Park szeptember 25-i adatai alapján már tízezrével érkeznek a darvak Észak-Európából. A madarak napközben a szántóföldeken keresnek táplálékot, estefelé pedig a vizes élőhelyekre húzódnak vissza, ez a mozzanat a természetkedvelők egyik legnagyobb őszi élménye.

A vonulás csúcsa október közepére várható, amikor a becslések szerint akár 200 000 madár is egyszerre lehet jelen a térségben. A Hortobágyi Nemzeti Park szakemberei szerint a jelenség nemcsak páratlan természeti élmény, hanem fontos ökológiai esemény is: a darvak útjuk során itt töltik fel energiatartalékaikat, mielőtt dél felé folytatják útjukat.

Az érdeklődők számára idén is szerveznek különleges programokat. Ágotán október 18-án vezetett kerékpáros túrát tartanak, amely során szakavatott túravezetők segítségével lehet testközelből figyelni a madarak mozgását és viselkedését. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a helyek gyorsan betelnek.