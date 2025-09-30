Tudtátok? Egy kis odafigyeléssel átteleltethetjük a paprikát és a padlizsánt is, így tavasszal nem kell új palántákkal bajlódnunk, és a termés is korábban érkezik.
Magyarország egyik legnagyobb termetű kígyófaja költözött a házukba: te mit tennél?
Egy győri olvasó házában immár harmadszor bukkant fel az erdei sikló, hiába próbálták újra és újra kivinni a szabadba. A védett kígyó nemcsak a padlást és a garázst választotta otthonául, hanem az éléskamrában is feltűnt, így szakértők szerint különös türelemre és odafigyelésre van szükség.
Egy olvasó beszámolója szerint három éve vásároltak egy erősen felújításra szoruló vályogházat erdővel és szántóföldekkel körülvéve. Már a felújítás alatt feltűnt a garázsban és a padláson számos levedlett siklóbőr. Idén tavasszal tudatosult bennük, hogy telelő vendégeik vannak, miután furcsa csúszkáló hangokat hallottak az álmennyezetből és a garázs tetőszerkezetéből. Azóta már harmadszor próbálták kitessékelni a házból a kígyót, de mindig visszatalált, és most az éléskamrában kötött ki - írta a Teol.hu.
Miért költözik a sikló a házba?
Az erdei sikló (Zamenis longissimus) Magyarország egyik legnagyobb termetű kígyófaja, amely elsősorban erdőségekben, erdőszéleken, tisztásokon és bokros területeken él. Azonban nem ritka, hogy az emberi települések közelében is előfordul, különösen, ha az élőhelyek megfelelőek számukra. A házak környékén található farakások, kerti hulladékhalmok, rézsiklók és egyéb búvóhelyek vonzóak lehetnek számukra.
Hogyan reagáljunk, ha sikló költözik a házba?
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya szerint, ha egy védett kígyófaj, mint az erdei sikló, költözik a házba, fontos, hogy ne bántsuk. A kígyókat természetes élőhelyükön kell hagyni, és ha szükséges, szakértő segítségét kérni a biztonságos eltávolításukhoz.
Miért is fontos a védelmük? Az erdei sikló védett faj Magyarországon, és természetvédelmi értéke 50 000 forint. Az ilyen fajok védelme nemcsak jogi kötelezettség, hanem ökológiai jelentősége is van, mivel fontos szerepet játszanak az ökoszisztémákban.
Cmlapkép: Facebook
