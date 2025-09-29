2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Ismeretlen tömegsírra bukkantak a kukoricaföld alatt: döbbenet, miket találtak Dad határában

HelloVidék
2025. szeptember 29. 11:45

Egyedülálló régészeti felfedezés történt a Komárom-Esztergom vármegyei Dad határában: egy karddal eltemetett avar férfi maradványait tárták fel a szakemberek. A munkát a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének Topográfiai Osztálya és a Kuny Domokos Múzeum közösen végezte a Temetők az űrből projekt keretében – számolt be róla a Nemzeti Régészeti Intézet a Facebookon.

Az ásatás 2025 márciusában indult egy eddig ismeretlen lelőhelyen. A projekt célja, hogy olyan temetőket tárjanak fel és keltezzenek, amelyeket a hagyományos módszerekkel nem lehetne azonosítani. A munkát előzetesen légi felvételek és légifotós előtanulmányok készítették, amelyek soros temető nyomaira utaltak.

Március 17–21. között két sírt tártak fel a régészek. Bár mindkettőt korábban megbolygatták, a második sírban egy karddal eltemetett felnőtt férfi maradványai kerültek elő, amelyeket a korai avar korra datálnak.

A kutatás során a környék patak menti területein fémkeresős vizsgálatokat is végeztek. Ezekből kiderült, hogy a terület nemcsak az avar korban volt lakott: bronzkori, római kori, 5–6. századi, késő avar kori és 9. századi leletek is előkerültek. Ez arra utal, hogy a helyszín hosszú időn át folyamatosan használt terület volt.

Az ásatás különlegessége, hogy közösségi régészet keretében zajlott, önkéntesek és helyi támogató családok – például a Marton család – bevonásával. A feltárásban több szakember és önkéntes is részt vett, köztük Győri-Pórszász Anna, Holy Fanni, Apostol Balázs és mások.

Mint a Facebook-bejegyzésből kiderült, a kutatás ezzel még nem ért véget: a régészek jelezték, hogy ősszel, a kukorica betakarítása után újabb sírok feltárását tervezik. Ehhez továbbra is várják önkéntesek jelentkezését.

Címlapkép forrása: Facebook
