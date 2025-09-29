2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Fotó: Facebook
HelloVidék

40 kilós gigaponttyal döntötték meg a tórekordot: sorra akasztják itt a méretes halakat + Videó

HelloVidék
2025. szeptember 29. 19:15

Czövek Béla neve örökre beíródott a Lökösházi Kavicsbányató történetébe: a horgász egy hét leforgása alatt kétszer is megdöntötte a tórekordot, először egy 35,25 kilós, majd egy 39,6 kilós tükörponttyal.

A különleges fogásról a Bait Bait közösség és TikTok-oldaluk is beszámolt. A siker titka a 24 milliméteres tüzes-barackos bojli volt, amelyet vajsavas, kukoricás és ananászos aromával ízesítettek, a felszínre könnyített pop-up segítségével.

A tógazda, Gellén Attila, a Pecaverzum megkeresésére elmondta, hogy a korábbi tórekord 35,10 kiló volt, így valóban kétszeri csúcsdöntésről van szó. Hozzátette: a 39,6 kilós ponty tavaly szeptemberben még csak 33,20 kilósan került partra. Jelenleg a tóban körülbelül 25 darab 30 kiló fölötti ponty él, és további négy egyed elérheti a 40 kilót.

@mcsfishing

♬ eredeti hang - Bait Bait Csabi

A Lökösházi rekord azonban még nem éri el az országos tőpontyrekordot, amely 44,15 kiló, és 2018. október 24-én a Merenyei Horgásztóból került partra Kovács Péter által.

A történetet a Bait Bait Csabi és a B.K. – csónakbérlés és egyéb kiegészítők közösségi oldalain is megosztották, ahol a horgászok örömmel gratuláltak a ritka fogásokhoz.

Cmlapfotó: Facebook

 
Címlapkép: Getty Images
#videó #horgászat #hal #rekord #ponty #horgász #tó #hellovidék #tiktok #horgásztó #tórekord

