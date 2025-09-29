A legendás színész, Hirtling István megmutatta lenyűgöző vidéki kertjét, ahonnan néhány percnyi sétával a Nagy-Kevély tetejére juthathatnak.
40 kilós gigaponttyal döntötték meg a tórekordot: sorra akasztják itt a méretes halakat + Videó
Czövek Béla neve örökre beíródott a Lökösházi Kavicsbányató történetébe: a horgász egy hét leforgása alatt kétszer is megdöntötte a tórekordot, először egy 35,25 kilós, majd egy 39,6 kilós tükörponttyal.
A különleges fogásról a Bait Bait közösség és TikTok-oldaluk is beszámolt. A siker titka a 24 milliméteres tüzes-barackos bojli volt, amelyet vajsavas, kukoricás és ananászos aromával ízesítettek, a felszínre könnyített pop-up segítségével.
A tógazda, Gellén Attila, a Pecaverzum megkeresésére elmondta, hogy a korábbi tórekord 35,10 kiló volt, így valóban kétszeri csúcsdöntésről van szó. Hozzátette: a 39,6 kilós ponty tavaly szeptemberben még csak 33,20 kilósan került partra. Jelenleg a tóban körülbelül 25 darab 30 kiló fölötti ponty él, és további négy egyed elérheti a 40 kilót.
@mcsfishing ♬ eredeti hang - Bait Bait Csabi
A Lökösházi rekord azonban még nem éri el az országos tőpontyrekordot, amely 44,15 kiló, és 2018. október 24-én a Merenyei Horgásztóból került partra Kovács Péter által.
A történetet a Bait Bait Csabi és a B.K. – csónakbérlés és egyéb kiegészítők közösségi oldalain is megosztották, ahol a horgászok örömmel gratuláltak a ritka fogásokhoz.
Cmlapfotó: Facebook
Egyedülálló régészeti felfedezés történt a Komárom-Esztergom vármegyei Dad határában: egy karddal eltemetett avar férfi maradványait tárták fel a szakemberek.
Elégedettek a nyári vendégforgalommal a Marcali Városi Gyógyfürdőben, ahol jelenleg energetikai fejlesztés is zajlik.
Magyarországon is egyre népszerűbb a Second Hand Szeptember! Igaz, már csak néhány nap van hátra a hónapból, de sosem késő átnézni a ruhatárunkat, és fenntartható...
Elfeledett álom a 21-es főút mellett: szégyenfolt lett az egykori pazar autómozis, diszkós fogadóból
Elképesztő képsorozat terjed az interneten arról, hogyan pusztította és koptatta le az idő az egykor pezsgő életű, legendás útszéli fogadót.Vajon mi lesz vele?
Íme, a 2025-ös Mihály-nap slágerfogása: így készül az eredeti karcagi birkapörkölt, nincs párja az országban
Szeptember 29-én, Mihály-napon hajtják be a legelőkről az állatokat, köztük a juhokat is: ennek apropóján utánajártunk, hogyan készül híres hungarikumunk, a karcagi birkapörkölt.
Elpusztult Árnyék, Szeged ikonikus szürke farkasa, aki 15 éven át volt a vadaspark látogatóinak nagy kedvence.
Megverték a szombathelyi Weöres Sándor Színház színészét, Horváth Ákost, aki azután avatkozott közbe, hogy két bolti tolvaj rátámadt egy eladóra és az üzletvezetőre.
Az ötöslottó várható főnyereménye ezen a hétvégén 1 milliárd 373 millió forint. Ennyi most mégsem lenne elegendő ahhoz, hogy hozzájussunk ehhez a különleges balatoni telekhez,...
Egy megtermett szarvasbika egy salgótarjáni lakótelepen éjjeli szerenáddal örvendeztette meg a társasházak lakóit. Videón a hátborzongató szóló!
A természetjárók egyik legkedvesebb menedéke, a Nagy-Hideg-hegyi Turistaház, teljes felújításon esett át. A modernizált és barátságosabb épület most új funkciókkal, kényelmi megoldásokkal és közösségi programokkal...
Csokikóstoló, állatsimogatás, kézműves titkok és pincekalandok várják a látogatókat október első hétvégéjén. A Nyitott Porta Napok idén 67 helyszínen kínál ingyenes programokat
Kaposvár közgyűlése öt évre Nagy Viktor színművészt választotta a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának – jelentette be a művész...
A „magyar Atlantiszként” emlegetett halászfalu bizonyítottan létezett, de pontos helyét máig homály fedi. Losta egykor a Balatonban emelkedő sziget és a rajta álló település neve...
Szomorú hírt közölt a Zirci Ciszterci Arborétum: 2025. szeptember 28-tól 2026. március végéig bezár, mert átfogó faállományvédelmi munkálatok kezdődnek.
Az Őrségben régóta vallják: a tökmagolaj mindenre jó. Ez a különleges, sötétzöld olaj ma már igazi gasztronómiai kincs, ám eredetileg melléktermék volt.
A Gerendás vendéglő azon kevés, hagyományos helyek egyike volt, ahol délidőben igényes, kétfogásos menüt kínáltak 2500 forint alatti áron, most ennek is vége - egy...
A Bárka Fesztiválon idén is előkerült a sokat emlegetett történet: állítólag füstölt csülökkel főzik a híres tolnai halászlét. De vajon igaz ez, vagy csak egy...
Rangos nemzetközi díjat zsebelt be a zalacsányi rÖrvényesvölgy Fesztivál (Vertigo Valley) Palm Springsben, az USA-ban.
