Kiszáradt tó és folyó nyáron, vízválság Afrikában vagy Etiópiában és az éghajlatváltozás vagy aszály fogalma.
Meglepő videón: szinte kiszáradt a hazai folyónk, üresen tátong a medre

2025. szeptember 22. 10:47

Rekordközeli mélypontra süllyedt a Maros vízállása, több helyen gyalogosan is át lehet kelni a folyón. A rendkívüli helyzetet Bodrogi Attila amatőr meteorológus örökítette meg Pécskánál. 

Bodrogi Attila, hódmezővásárhelyi amatőr meteorológus a Battonyához közeli Pécskán járt, ahol a rendkívül alacsony vízállású Marosról készített felvételeket. A fotókat és videót a Dél-Alföld meteorológia Facebook-oldalán osztotta meg, légifelvételek kíséretében.

A mérések idején Aradnál –48 centiméter volt a folyó vízszintje, amely mindössze 8 centiméterrel maradt el a 2019-ben mért negatív rekordtól. A szokatlanul alacsony vízállás következtében a Maros több pontján – például Apátfalvánál, Makónál vagy éppen Pécskánál – a folyón át lehet gyalogolni, úszás nélkül.

Az idei nyár különösen szélsőséges értéket hozott: augusztus 20-án Makónál dőlt meg a negatív vízállási rekord, amikor –120 centimétert mértek. Jelenleg a folyó ugyanitt –109 centiméteren áll, ami továbbra is jóval a megszokott szint alatt van.

A felvételek nemcsak a rendkívüli időjárási helyzetet dokumentálják, hanem rávilágítanak a Dél-Alföld vízrajzi sajátosságaira is, amelyek az utóbbi években egyre inkább a szélsőséges kilengések felé tolódnak.
