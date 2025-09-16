Brüsszel, te tetted ezt: 120 milliós uniós beruházás indulhat Hévízen

Hévíz 120 millió forint európai uniós támogatást nyert az Egregy városrész fejlesztésére, amelynek központi eleme az Árpád-kori templom környezetének megújulása.

Hévíz 120 millió forint európai uniós támogatást nyert az Egregy városrész fejlesztésére. Ennek részeként megújul az Árpád-kori templom környezete. A közbeszerzést még idén kiírják, az egregyi beruházás pedig várhatóan 2026 végére készül el - írta a Zaol.hu.

A munkálatok célja, hogy a városrész ne csak turisták, de a helyiek számára is vonzó és funkcionális találkozó-, pihenő- és kulturális térként újuljon meg. De mi épülhet Egregyen?

A templom mellékterülete teraszos kialakítást kap padokkal, kertekkel és pihenőkkel, valamint bemutató pincével.

A templom fölötti részen parkolók létesülnek, emellett egy közösségi mosdó is épül.

A parkoló fölötti területen panorámaterasz, backstage és színpad épül, amely alkalmas lesz kisebb szabadtéri események, rooftop partik, koncertek befogadására.

A projekt részeként felújítják a Széchenyi utcai szakaszt is, különösen a mocsárciprus fasor mentén.

A polgármester, Naszádos Péter tájékoztatása szerint a közbeszerzést még idén kiírják, és a beruházás várhatóan 2026 végére zárul le.

A város reményei szerint az egregyi fejlesztés új lendületet hozhat a hévízi városrész életébe: nemcsak esztétikai és infrastrukturális előrelépés lesz, de kulturális és közösségi terek is bővülnek. Terveznek ifjúsági találkozókat, előadásokat, fesztiválokat, sőt egy egregyi jazz fesztivált is, amelynek szervezésébe bevonják majd a helyi vendéglátó egységeket is.