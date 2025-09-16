2025. szeptember 16. kedd Edit
21 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hévíz, 2023. március 25.A hévízi tavon cölöpökön álló fürdõkomplexum wellness- és terápiás részlete. A négycsillagos szállodai színvonalnak megfelelõ wellness részleg, szauna, gõzfürdõ, jégfürdõ, sóbarlang, medencék, modern
HelloVidék

Brüsszel, te tetted ezt: 120 milliós uniós beruházás indulhat Hévízen

HelloVidék
2025. szeptember 16. 10:45

Hévíz 120 millió forint európai uniós támogatást nyert az Egregy városrész fejlesztésére, amelynek központi eleme az Árpád-kori templom környezetének megújulása.

Hévíz 120 millió forint európai uniós támogatást nyert az Egregy városrész fejlesztésére. Ennek részeként megújul az Árpád-kori templom környezete. A közbeszerzést még idén kiírják, az egregyi beruházás pedig várhatóan 2026 végére készül el - írta a Zaol.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A munkálatok célja, hogy a városrész ne csak turisták, de a helyiek számára is vonzó és funkcionális találkozó-, pihenő- és kulturális térként újuljon meg. De mi épülhet Egregyen?

  • A templom mellékterülete teraszos kialakítást kap padokkal, kertekkel és pihenőkkel, valamint bemutató pincével.
  • A templom fölötti részen parkolók létesülnek, emellett egy közösségi mosdó is épül.
  • A parkoló fölötti területen panorámaterasz, backstage és színpad épül, amely alkalmas lesz kisebb szabadtéri események, rooftop partik, koncertek befogadására.
  • A projekt részeként felújítják a Széchenyi utcai szakaszt is, különösen a mocsárciprus fasor mentén.

A polgármester, Naszádos Péter tájékoztatása szerint a közbeszerzést még idén kiírják, és a beruházás várhatóan 2026 végére zárul le.

A város reményei szerint az egregyi fejlesztés új lendületet hozhat a hévízi városrész életébe: nemcsak esztétikai és infrastrukturális előrelépés lesz, de kulturális és közösségi terek is bővülnek. Terveznek ifjúsági találkozókat, előadásokat, fesztiválokat, sőt egy egregyi jazz fesztivált is, amelynek szervezésébe bevonják majd a helyi vendéglátó egységeket is.
Címlapkép: Getty Images
#felújítás #hévíz #hellovidék #templom

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:07
10:45
10:34
10:20
10:15
Pénzcentrum
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu
Riasztás több magyar nagyvárosban: tömeges a hörghurut, hörgőgyulladás - ezek a tünetei
Kifakadt Zacher Gábor: inog a magyar egészségügyi rendszer, néhány "barom" tartja csak össze
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 16. kedd
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Váratlan hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre kevés háztulaj számított
2
3 napja
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
3
2 hete
Döbbenetes rekord a Balatonon: óriási halszörnyre bukkant a mázlista pecás, videón a gigászi fogás
4
2 hete
Eladó a Balaton-part leghíresebb villája: egy lottónyeremény is kevés lehet ehhez a luxushoz + Videó
5
2 hete
Lebontják a Balaton egyik legnépszerűbb látványosságát: nem fogod elhinni, mi lesz a sorsa!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompetencia
a bank egy alkalmazottjának vagy nála magasabb beosztású személynek a hitelezés területén meghatározott döntési hatásköre. A kompetenciát általában összeghatárokban határozzák meg, az adott sávhoz meghatározott hitelkihelyezésről csak a megfelelő kompetenciájú vezetői szinten dönthetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 10:02
Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 09:44
Itt a nagy őszi Telekom-leállás: rengeteg településen akadozhat a net, a TV és telefon szolgáltatás
Agrárszektor  |  2025. szeptember 16. 10:31
Fekete év a magyar mezőgazdaságban: tényleg csak egy megoldás maradt?