Ne gondold túl a szilveszteri lakomát! Így készül a retro lencsefőzelék füstölt hússal, nincs ennél finomabb

Nálatok sem maradhat le a szilveszteri, újévi menüről a szerencsehozó lencse, de nem tudod, hogyan készítsd el? Hagyd a reform recepteket, újhullámos lencseételeket, hisz nincs jobb ilyenkor a hagyományos füstölt húsos lencsefőzeléknél, ami még az újévi másnaposságot is meggyógyíthatja! Mutatjuk, hogyan készül a magyarok újévi kedvence jó sok füstölt sertéstarjával, krémes habarással.

Te tartod még a régi babonákat, nagyszüleink, dédszüleink furcsa szokásait? Tudod, miért fogyasztunk lencsét azon felül, hogy őseink hagyományai szerit szerencsét hoz az újévben? 2025 utolsó gasztromeséjében annak jártunk utána, milyen szokások kapcsolódnak szilveszterhez és újév napjához, és hogy milyen ételeket szokás fogyasztani ilyenkor Magyarországon.

Ezeket a régi babonákat még most is tartják a magyarok

Elérkeztünk az év végéhez: a karácsonyon túl rohamosan közelít január 31-e, azaz az év utolsó napja, és azt követően 1-je, újév napja. Bár sokan nem tulajdonítanak nagy jelentőséget az év végének, a magyarok többsége még most is komolyan veszi őseink rontásűző és szerencsehozó intelmeit és betartja az ünnepi hagyományokat, melyek – számos más bolondos tevékenység mellett – étkezési szokásainkra is kiterjednek.

Magyarországon ma már nem vesszük túl szigorúan az ünnepi ajánlásokat és tilalmakat, akad azonban három ünnep, amikor még most is a régi szokások szerint étkezünk: ez a három alkalom nem más, mint húsvét, karácsony és szilveszter/újév napja. A régi babonák szerint ilyenkor nagy zajt kell csapnunk, hogy elriasszuk a gonosz szellemeket és tartózkodnunk kell a házimunkától (például a mosástól, a szemét levitelétől és a teregetéstől, különben kidobjuk/kirázzuk/kimossuk a szerencsét és a gazdagságot a házból.

Tilos szilveszterkor továbbá kölcsönadni, dolgokat kiadni a házból, illetve veszekedni – ajánlott ellenben hideg vízben megfürödni, kinyitni az ablakokat és az ajtókat éjfélkor és szerencsehozó csókot adni kedvesünknek, hogy megtisztuljunk, kiengedjük a rossz energiákat a házból, illetve hogy egész évben boldog és szerelemben gazdag legyen a házasságunk.

Szilveszteri, újévi gasztronómiai hagyományok

Az ünnepi tilalmak étkezési kultúránkra is kiterjednek: érdekesség, hogy míg karácsonykor tipikusan halat fogyasztunk (a hal ugyanis nem minősül húsnak a böjti szabályok szerint, továbbá Krisztus testét szimbolizálja), addig szilveszterkor és újévkor tilos fogyasztani, máskülönben „elúszik” a szerencsénk. Ugyanígy tilos baromfihúst fogyasztani, mert a baromfi „elkaparja” a szerencsét. A tiltólista élét a pulykahús vezeti, amelyet azért tilos ilyenkor fogyasztani, mert nem csak elkaparja a szerencsét, de még haragot is terjeszt.

Na de mégis, mit együnk ilyenkor? Nos, a legideálisabb választás minden bizonnyal a disznóhús, ami a fentiekkel ellentétben szerencsehozó ünnepi szimbólum, ugyanis „előtúrja” a szerencsét. Szokás mindemellett ilyenkor rétest készíteni, mert ezáltal az életünket is hosszúra nyújthatjuk, a gazdag töltelék pedig bőséges évet hoz számunkra. Továbbá: szeljünk meg ilyenkor egy egész kenyeret, hogy egész évben legyen elég „kenyere” a családnak, illetve töltsük fel a só- és cukortartókat is, amivel szintén bőséget hozhatunk a házhoz.

EZ IS ÉRDEKELHET Tudtad, hogy létezik a másnaposság ellenszere? Így készítsd el az eredeti recept szerint! Örök talány, hogyan mulaszthatjuk el az egész éjszakán át tartó mulatozás, korhelység kellemetlen másnapi következményeit – a gyógyszert azonban már régen feltalálták, mégpedig a korhelyleves formájában.

Mit szimbolizál a lencse újévkor?

A lencse egy kerek, lapított formájú hüvelyes, ami a régi időkben az aprópénzre emlékeztette az embereket – innen ered a hagyomány, miszerint a lencse a pénz és a gazdagság szimbóluma, így hát minél többet eszünk belőle szilveszterkor, illetve újév napján, annál gazdagabbak leszünk az újévben. A lencse egyébként nem csak gazdagságot, hanem szerencsét és gyarapodást is hoz a házhoz: régen gyermekáldás reményében is fogyasztották (ez egyébként nem csak a lencsére, hanem bármilyen szemes hüvelyesre, gabonafélére igaz). Szintén izgalmas népi babona, hogy a lencsefogyasztástól meg is szépülhetünk az újévben.

Amit a lencséről eddig nem tudtál

A lencse egy hüvelyes zöldségféle, amelyet többnyire száraz állapotában tudunk beszerezni a magyar boltokban. Ahhoz, hogy különböző ételekhez használhassuk, célszerű minimum fél napra beáztatnunk (a legjobb, ha egy egész éjszakára egy nagy tál vízben hagyjuk), hogy megszívja magát és főzés közben könnyebben megpuhuljon (szárazan is meg lehetne főzni, azonban úgy nagyon sokáig tartana). A legtöbb magyar ételhez főtt lencsét használunk, azonban egyre gyakrabban találkozhatunk gluténmentes lencselisztből készített fogásokkal, például tésztákkal és pékárukkal is.

Ahogy ez a magyar ünnepi ételekre általánosságban is igaz, a lencse abszolút nem tartozik a kalóriaszegény fogások közé – azonban hüvelyes társai között mégis az egyik legkönnyebben emészthető élelmiszerről van szó. A lencse gazdag rostokban, vitaminokban és különféle esszenciális aminosavakban, emellett a lassan felszívódó szénhidrátforrások közé tartozik, ami miatt célszerű lenne nem csak az ünnepek idején, hanem rendszeresen is fogyasztani. Annak azonban, aki rosszul viseli a puffadást, érdemes kerülnie a lencsét, mert bizony könnyű felfúvódni tőle.

EZ IS ÉRDEKELHET Nincs szilveszteri buli lencse nélkül: repetázz bátran, ettől lesz szerencséd az újévben! Szilveszterkor, újévkor „kötelező” lencsét fogyasztani: nem véletlenül, hiszen nagyszüleink, dédszüleink babonái szerint ez a titkos hozzávaló hozza el számunkra a szerencsét.

A magyarok kedvenc lencseételei

A legtöbb magyar család minden évben készít valamilyen lencseételt szilveszterre, újévre – ha másért nem is, sokan ezzel szeretnék megadni a lehetőségét annak, hogy szerencse és jólét álljon a házhoz. A legtipikusabb ételek a lencselevesek, illetve a lencsefőzelékek, amelyeket szokás hús nélkül és hússal is készíteni – utóbbi esetben ilyenkor mindig valamilyen disznóhússal, például pörkölttel, tarjával, csülökkel vagy kolbásszal főzik össze a hüvelyest. Népszerűek mindemellett a lencsesaláták is, amelyeket számtalan különféle alapanyaggal kombinálhatunk – ilyen például a virsli is, szigorúan disznóhúsból. Lencséből készíthetünk mindemellett lencsefasírtot is, amelyet vegetáriánus főételekhez is tálalhatunk.

Recept: Lencsefőzelék füstölt hússal

A mi választásunk idén egy igazi retro kalóriabombára esett: ezúttal annak jártunk utána, hogyan készül a hagyományos lencsefőzelék füstölt hússal, jó vastagon behabarva. Ha olyan újévi ételt keresünk, ami elhozza a szerencsét és a pénzt a házhoz – de legalábbis enyhíti a szilveszteri buli következtében ránk törő macskajajt – mindenképpen ezt a receptet ajánljuk. Lássunk neki!

Lencsefőzelék füstölt hússal

Hozzávalók

400 g lencse (száraz)

300 g füstölt tarja

2 fej vöröshagyma

4-6 gerezd fokhagyma

0,5 dl olaj

3 dl tejföl

2 púpozott ek liszt

2-3 db babérlevél

2 ek ecet

1 ek mustár

1 ek cukor

só, bors ízlés szerint

A lencsefőzelék elkészítése

Előkészület gyanánt, ha nem füstölt-főtt, hanem simán csak füstölt tarját vásároltunk, főzzük puhára a húst egy külön edényben, kb. 1-1,5 óra alatt. A tarja főzővizét semmi esetre se dobjuk ki: használjuk fel a főzelékhez vagy tegyük el a fagyasztóba, ahogy a húsvéti sonka esetében is szokás.

A száraz lencsét előző éjszakára áztassuk be bőséges mennyiségű vízbe. Másnap öntsük le a lencséről az áztatóvizet, majd öblítsük át alaposan a hüvelyest. Tisztítsuk meg a hagymát és a fokhagymát, aprítsuk fel őket finomra, majd dinszteljük meg az olajon egy kevés sóval ízesítve. Amikor a hagyma kezd üvegesedni, öntsük hozzá a kisebb falatnyi méretűre kockázott füstölt, főtt húst és pirítsuk őket röviden együtt.

A hagymás-húsos alaphoz adjuk hozzá az áztatott lencsét, fűszerezzük ízlés szerint sóval és borssal, továbbá ízesítsük mustárral, cukorral és babérlevéllel. Öntsük fel az egészet annyi vízzel, amennyi kb. egy-két ujjnyira ellepi (használhatjuk víz helyett a füstölt hús főzőlevét is, ha nem túl sós, illetve használhatunk vizet és főzőlevet is 1:1 arányban), majd főzzük puhára a lencsét kb. 40 perc alatt.

Ha megpuhult a lencse, készítsünk a lisztből és a tejfölből habarást, majd apránként húzzuk fel a főzelék levével – ezután öntsük a habarást vissza a fazékba és röviden főzzük össze. Az ecetet a végén tesszük bele, ízlésünknek megfelelő mennyiségben (mi 2 evőkanálnyit használtunk, de nyugodtan tehetünk bele többet is – citromlével is készíthetjük ecet helyett).

Tippek és tapasztalatok: mitől lesz jó a lencsefőzelék?

A lencsefőzelék egy egyszerű, laktató, fehérjében gazdag fogás, melynél kulcsszerepet játszik az ízgazdag fűszerezés. A só, a cukor, a mustár, az ecet, a babérlevél és a bors együttese remekül harmonizál a hús füstösségével, a habarás pedig csak még krémesebbé és gazdagabbá teszi. Érdemes mellé kenyeret is kínálnunk, mert önmagában kifejezetten tömény, a tarjának köszönhetően pedig zsíros ételről beszélünk.

Ahogy a korábbiakban elárultuk, a lencsefőzelék, lencseleves készítése során kulcsszerepet játszik a hüvelyes áztatása, ami még ezt követően is legalább 30-40 percig kell, hogy főjön. Mivel minden lencseféle egyedi tulajdonságokkal bír (pl. vörös lencse, zöld lencse, beluga lencse stb.) érdemes elolvasnunk a termék csomagolásán található főzési javallatot (egyes típusok, például a vörös lencse szét tudnak főni) és annak megfelelő ideig hőkezelni, majd kóstolni.

Fotók: Tóth Viktória