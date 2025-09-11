Hamarosan jön a legédesebb őszi fesztivál a Balatonnál: itt fügét mutatnak neked is

Ősz, Balaton, fügés finomságok – kell ennél jobb? A Füge Feszten három napon át Michelin-ajánlott éttermek, ikonikus borászatok és kreatív cukrászdák rukkolnak elő fügés és őszi különlegességeikkel. Itt aztán te is találkozhatsz személyesen is a legmenőbb hazai séfekkel és borászokkal, de egyéb zenei csemegékben sem lesz hiány!

Idén október 10–12. között rendezik meg a második alkalommal Füge Fesztet Badacsonyban, az Egry József strandon, ahol a kulináris élmények, a zene és a tópart aranyló színei kéz a kézben járnak. A háromnapos program során Michelin-ajánlott éttermek, ikonikus borászatok és kreatív cukrászdák mutatják be fügés és őszi különlegességeiket, miközben a közönség személyesen találkozhat Magyarország vezető séfjeivel és borászaival.

A színpadon jazz és könnyűzenei fellépők szórakoztatják majd a közönséget, többek között a Swing a’la Django, Vasovski Live és Babos Piller Jazz. Az esti nagykoncertek mellett nappal családi programok és gyermekfoglalkozások is várják a látogatókat.

A fesztiválon tematikus kóstolók, szakmai programok és szórakoztató események is szerepelnek. Október 12-én a rendezvény keretében hirdetik ki a VisitBalaton365 Év Balaton sütije desszertverseny nyertesét is.

Vincze Péter fesztiváligazgató elmondta: „A Füge Fesztben egyszerre van jelen a gasztronómia, a zene, a közösség és a balatoni táj varázsa. Egy olyan eseményt álmodtunk meg, ahol minden érzékszerv egyszerre kap élményt: illatokat, ízeket, hangokat és a Badacsony látványát.”

A tavalyi rendezvény több ezer látogatót vonzott, a strandot és a környék szálláshelyeit is megtöltötte élettel. A szervezők elővételben javasolják a jegyvásárlást, mert a fesztivál tavaly is teltházas volt.