Louet river in Anjou
Zöld pestis terjed Magyarországon: ökológiai katasztrófát okozhat az agresszív betolakodó

2025. augusztus 25. 10:45

Egyre gyorsabb ütemben hódítja meg a hazai vizes élőhelyeket a nagyvirágú tóalma, egy Amerikából származó inváziós növényfaj, amely komoly ökológiai és gazdasági károkat okozhat – figyelmeztetett legutóbbi Facebook-bejegyzésében Dr. Jakab Gusztáv. A természetfotós szerint a hatóságoknak sürgősen lépniük kellene!

Dr. Jakab Gusztáv természetfotós Facebook-bejegyzésében a minap arról számolt be, hogy a nagyvirágú tóalma (Ludwigia grandiflora) már a Tiszántúlon, Békés megye vizes élőhelyein is rohamosan terjed, például a Gyepes-ér mentén. A jelenséget saját terepi tapasztalatai alapján „ökológiai katasztrófának” nevezte, hiszen az őshonos hínárnövényzet – mint a tündérfátyol, a sulyom és a pongyola rence – szinte teljesen eltűnt a területről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nagyvirágú tóalma eredetileg dísznövényként került Európába, mára azonban az éghajlatváltozás miatt természetes vizeinkben is megtelepedett. Gyors növekedésével sűrű úszószőnyegeket alkot, amelyek:

  • elnyomják az őshonos növényzetet,
  • gátolják a fény és az oxigén bejutását a vízbe, ami halpusztulást idézhet elő,
  • lassítják a vízáramlást, elősegítve a feliszapolódást,
  • felborítják a tápanyag-körforgalmat, hosszú távon egész ökoszisztémákat veszélyeztetve.

Jakab Gusztáv (Szentesi Attila információi alapján) kiemelte: a kár nem csupán ökológiai, hanem gazdasági is. A tóalma elzárhatja az öntözőcsatornákat, akadályozva a mezőgazdasági termelést, emellett a horgászatot és a turizmust is hátrányosan érinti.

A helyzetet nehezíti, hogy szinte lehetetlen védekezni ellen. A faj irtása rendkívül költséges és technikailag bonyolult, ezért szakemberek attól tartanak, hogy terjedése megállíthatatlanná válik. A természetfotós szerint a Körösök vízrendszere és más hazai folyók, tavak is veszélybe kerülhetnek, ha nem történik hatósági beavatkozás:
Címlapkép: Getty Images
