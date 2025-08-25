A 26 hektáros vízfelület, a hozzá tartozó tanya és erdős terület a Natura 2000 hálózat részét képezi, így nemcsak ingatlanként, hanem védett természeti értékként is...
Zöld pestis terjed Magyarországon: ökológiai katasztrófát okozhat az agresszív betolakodó
Egyre gyorsabb ütemben hódítja meg a hazai vizes élőhelyeket a nagyvirágú tóalma, egy Amerikából származó inváziós növényfaj, amely komoly ökológiai és gazdasági károkat okozhat – figyelmeztetett legutóbbi Facebook-bejegyzésében Dr. Jakab Gusztáv. A természetfotós szerint a hatóságoknak sürgősen lépniük kellene!
Dr. Jakab Gusztáv természetfotós Facebook-bejegyzésében a minap arról számolt be, hogy a nagyvirágú tóalma (Ludwigia grandiflora) már a Tiszántúlon, Békés megye vizes élőhelyein is rohamosan terjed, például a Gyepes-ér mentén. A jelenséget saját terepi tapasztalatai alapján „ökológiai katasztrófának” nevezte, hiszen az őshonos hínárnövényzet – mint a tündérfátyol, a sulyom és a pongyola rence – szinte teljesen eltűnt a területről.
A nagyvirágú tóalma eredetileg dísznövényként került Európába, mára azonban az éghajlatváltozás miatt természetes vizeinkben is megtelepedett. Gyors növekedésével sűrű úszószőnyegeket alkot, amelyek:
- elnyomják az őshonos növényzetet,
- gátolják a fény és az oxigén bejutását a vízbe, ami halpusztulást idézhet elő,
- lassítják a vízáramlást, elősegítve a feliszapolódást,
- felborítják a tápanyag-körforgalmat, hosszú távon egész ökoszisztémákat veszélyeztetve.
Jakab Gusztáv (Szentesi Attila információi alapján) kiemelte: a kár nem csupán ökológiai, hanem gazdasági is. A tóalma elzárhatja az öntözőcsatornákat, akadályozva a mezőgazdasági termelést, emellett a horgászatot és a turizmust is hátrányosan érinti.
A helyzetet nehezíti, hogy szinte lehetetlen védekezni ellen. A faj irtása rendkívül költséges és technikailag bonyolult, ezért szakemberek attól tartanak, hogy terjedése megállíthatatlanná válik. A természetfotós szerint a Körösök vízrendszere és más hazai folyók, tavak is veszélybe kerülhetnek, ha nem történik hatósági beavatkozás:
Döbbenetes látvány fogadta a Makói televízió stábját a város szabadstrandján: a folyómeder jó részén ma már nem víz hullámzik, hanem homok terül el. A folyó...
Elszürkült, megrogyott épületek, kitört ablaküvegek - ez fogadja a Nyugat-Európából érkezőket és az ingázó magyarokat a Vas megyei határátkelőkön, többek között Bucsunál.
Sokak örömére a nagyatádi gyógyfürdő idén hosszabb ideig várja a strandolni vágyókat: a szezon egy héttel tovább tart, mint eredetileg tervezték.
Csütörtök délután még elég üres a szombathelyi Fő tér: az árusok többsége ki se pakolt, de néhány falatozó már nekiállt a sütögetésnek.
Pásztónál a patakmeder szinte teljesen kiszáradt, a víz eltűnt. A természetvédelem most riadót fúj, de a helyiek szerint nemcsak a hőség és az aszály a...
„Este fél tizenegy körül hat éhes, csíkos hátú vadmalac lepték el a balatonmáriafürdői Dorka nyaraló kertjét, ahol a tulajdonos és párja videóra vették, amint hangos...
Figyelem, felújítási munkák miatt átmenetileg nem látogatható a Keszthelyi-hegységben található Festetics-kilátó. Részletek itt!
„Tényleg lehűlt a Hévízi-tó?” – hónapok óta keringenek a közösségi médiában hírek a tó hőmérsékletének csökkenéséről és a vízhozam apadásáról. A fürdő most hivatalosan is...
A Palatinus-tó vízszintje egyre kisebb, és a folyamatos szennyeződés is gondot okoz. A szakemberek szerint komoly aggodalomra egyelőre nincs ok.
Szokatlan vendégei akadtak a Tisza-tavi horgászoknak, amikor pecabot helyett vaddisznómalacok jelentek meg mellettük a parton.A meglepetés-vendégekről videó is készült, íme!
Segítség, bűzlik a komposzt, mit rontottunk el? A hazai kertészmérnök elárulja, hogyan kerülhetjük el a kellemetlen szagokat, és varázsolhatunk a zöldhulladékból földi aranyat.
Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg lehet.
Különleges élmény várja a Balaton szerelmeseit: a Tihanyi Apátság falai fényfestéssel kelnek életre, és mesélnek Magyarország történelméről.
Tavalyhoz képest idén is korán, augusztus elején kezdődött a szüret a szekszárdi borvidéken, a nagy meleg miatt a termelők kénytelenek a korai fajtákat már leszedni.
Különleges lehetőség nyílik Káli-medence déli kapujának, Kővágóörsön: egy régi bánya kerül árverésre, amelyet az érdeklődők szeptemberben személyesen is megtekinthetnek.
Bezárt, kísértetfürdővé vált a mediterán hangulatú zalai termál: most kiderült, mikor nyithat újra + Videó
Meghökkentő képeken látható, mi maradt a zalai fürdővendégek egykori kedvenc helyéből: az elhagyatott termálfürdőből teljesen eltűnt a víz.
Sokkoló a látvány: a Zagyva szolnoki medrének egyes szakaszain már alig látható víz, helyét a zöld növényzet vette át.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.